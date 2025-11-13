Τεχνητή Νοημοσύνη

Η εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης xAI του Ίλον Μασκ συγκέντρωσε 15 δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές, μετέδωσε το CNBC την Πέμπτη.

Η χρηματοδότηση προσθέτει άλλα 5 δισεκατομμύρια δολάρια στο γύρο χρηματοδότησης του Σεπτεμβρίου, τα οποία αποτίμησαν την startup σε 200 δισεκατομμύρια δολάρια.

Μεγάλο μέρος των χρημάτων θα χρηματοδοτήσει μονάδες επεξεργασίας γραφικών που υποστηρίζουν μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM).

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν φτάσει σε εξαιρετικά υψηλές αποτιμήσεις τους τελευταίους μήνες, καθώς συγκεντρώνουν τεράστια κεφάλαια για να τροφοδοτήσουν την ατελείωτη ζήτηση για βασικά μοντέλα.