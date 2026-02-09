Η Worldline ευρωπαϊκή ηγέτιδα στις υπηρεσίες πληρωμών συμμετείχε στο Delphi Economic Forum Paris III, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026 στη Γαλλία, επιβεβαιώνοντας τον δυναμικό ρόλο της στον ευρωπαϊκό διάλογο για την οικονομία, τις επενδύσεις και τη διασυνοριακή συνεργασία.

Στο πλαίσιο του Forum, ο Pierre-Antoine Vacheron, CEO της Worldline, συμμετείχε ως ομιλητής στο πάνελ «Dynamique économique et commerciale entre la France et la Grèce: Opportunités dans une nouvelle ère / Οικονομικές και Επιχειρηματικές Σχέσεις μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας: Ευκαιρίες σε μια Νέα Εποχή», το οποίο επικεντρώθηκε στις προοπτικές ενίσχυσης των διμερών οικονομικών σχέσεων, σε κρίσιμους τομείς ανάπτυξης και στον ρόλο της καινοτομίας σε ένα μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Vacheron ανέδειξε ότι η σημερινή συγκυρία συνιστά μια νέα φάση στις γαλλο-ελληνικές οικονομικές και εμπορικές σχέσεις, όπου οι ιστορικοί δεσμοί και η στρατηγική ευθυγράμμιση μεταφράζονται σε πρακτικές συνεργασίες με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Τόνισε, επίσης, ότι σε μια περίοδο αναδιάταξης των εφοδιαστικών αλυσίδων και αυξανόμενης ανάγκης για τεχνολογική και ψηφιακή κυριαρχία, η ενίσχυση των ενδοευρωπαϊκών συνεργασιών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα ανταγωνιστικότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δυναμική της ελληνικής αγοράς, όπου η επιτάχυνση των ηλεκτρονικών πληρωμών, η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, η ψηφιοποίηση υπηρεσιών, καθώς και η συνεισφορά του τουρισμού και του δημόσιου τομέα, ​ διαμορφώνουν ένα περιβάλλον αυξημένων ευκαιριών για ασφαλείς και εξελιγμένες λύσεις ψηφιακών πληρωμών. Στο πλαίσιο αυτό, δόθηκε έμφαση στον ρόλο της Worldline ως τεχνολογικός συνεργάτης των επιχειρήσεων.

Η εταιρεία υποστηρίζει περισσότερους από 100.000 εμπόρους με καινοτομίες όπως το Worldline Tap to Pay, το Smart POS app (Soft POS) ενώ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις που επιτρέπουν την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πωλήσεων μέσω e-shop, την αποδοχή πληρωμών εξ αποστάσεως ακόμη και χωρίς ηλεκτρονικό κατάστημα, καθώς και τη λήψη online πληρωμών μέσω σύγχρονων ψηφιακών καναλιών, με ασφάλεια και διαθεσιμότητα όλο το 24ωρο.

Η συμμετοχή του κ. Vacheron στο Delphi Economic Forum Paris III ανέδειξε τη στρατηγική σημασία της ελληνικής αγοράς για τη Worldline και τον ρόλο της Worldline στην Ελλάδα (Worldline Greece και Cardlink, a Worldline brand) ως ενεργού μέρους της ευρωπαϊκής πορείας του Ομίλου. Η επιτυχημένη σύμπραξη με την Eurobank καθιστά την Ελλάδα ως ένα ​ χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της συγκυρίας και έναν από τους βασικότερους πυλώνες ανάπτυξης.

Σε δήλωσή του μετά τη συμμετοχή του στο Forum, ο Pierre-Antoine Vacheron, CEO της Worldline, ανέφερε:

«Βρισκόμαστε σε μια πραγματικά νέα φάση γαλλο-ελληνικής οικονομικής συνεργασίας, όπου το βάθος της σχέσης μας μετατρέπεται σε ευκαιρίες συν-δημιουργίας. Η Ελλάδα έχει επιταχύνει τη διαρθρωτική και ψηφιακή της μετάβαση και, μέσα στο πλαίσιο σταθερότητας της Ευρωζώνης, εξελίσσεται σε μια αγορά με ισχυρή δυναμική στις ψηφιακές υπηρεσίες και τις πληρωμές. Για τη Worldline, αυτό σημαίνει μακροπρόθεσμη δέσμευση: να συμβάλλουμε, ως ευρωπαϊκός εταίρος, στην ανάπτυξη ασφαλών υποδομών πληρωμών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία».

Στο Forum συμμετείχε και ο Ιωάννης Κιτιξής, Country Head & Managing Director της Worldline στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τη στενή διασύνδεση της ελληνικής παρουσίας με τον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου. Σε δήλωσή του ανέφερε:



«Το Delphi Economic Forum Paris III ανέδειξε καθαρά ότι η επόμενη μέρα της συνεργασίας Γαλλίας–Ελλάδας χτίζεται πάνω σε πρακτικές συνέργειες. Η Worldline στην Ελλάδα αποτελεί μέρος αυτής της δυναμικής, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις με λύσεις που μετατρέπουν τις πληρωμές από αναγκαιότητα σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα - σε φυσικό και ψηφιακό περιβάλλον. Η παρουσία του CEO της Worldline στο Forum επιβεβαιώνει τη σημασία της ελληνικής αγοράς και τη στόχευσή μας να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε καινοτομία, εμπιστοσύνη και νέες λύσεις ​ που βοηθούν την οικονομία και τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν ​ με ασφάλεια».



Το Delphi Economic Forum Paris III, με κεντρικό θεματικό άξονα «Γαλλία & Ελλάδα σε έναν Μεταβαλλόμενο Κόσμο: Γεωπολιτική, Ασφάλεια, Οικονομία, Ενέργεια, Κουλτούρα», συγκέντρωσε ηγετικές προσωπικότητες από την πολιτική, την οικονομία, την άμυνα, την ενέργεια και τον πολιτισμό, λειτουργώντας ως σημείο αναφοράς για τον γαλλο-ελληνικό διάλογο σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας.