Η Wolt φέρνει την πολυτέλεια του carpo στην πόρτα σας!

Η Wolt ενώνει δυνάμεις με το διεθνώς αναγνωρισμένο brand carpo, φέρνοντας την εμπειρία του fine food πιο κοντά από ποτέ. Γνωστό για τους φρέσκους ξηρούς καρπούς, τις χειροποίητες σοκολάτες και τον εκλεκτό αρωματικό καφέ του, το carpo έχει γίνει συνώνυμο της ποιότητας, της αυθεντικότητας και της καθημερινής πολυτέλειας.

Με παρουσία σε τρεις χώρες και δύο ηπείρους, το carpo έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο εμβληματικά luxury food brands, συνδυάζοντας μια μοναδική εμπειρία φιλοξενίας, αισθητικής και ανώτερης γεύσης

Από σήμερα, οι λάτρεις του εκλεκτού μπορούν να απολαμβάνουν τα αγαπημένα προϊόντα carpo με λίγα μόνο κλικ, μέσω της εφαρμογής Wolt. Από φρέσκους ξηρούς καρπούς, που ψήνονται καθημερινά στα καταστήματά carpo, έως απολαυστικές χειροποίητες σοκολάτες φτιαγμένες με πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας, κάθε επιλογή αποτυπώνει τη χαρακτηριστική φινέτσα και γεύση του brand. Και για όσους αναζητούν το ιδανικό δώρο, τις εκλεκτές προτάσεις carpo, αναβαθμίζουν την εμπειρία του gifting, συνδυάζοντας κομψότητα, γεύση και αισθητική.

Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν είτε άμεση παράδοση για να απολαύσουν τις αγαπημένες τους γεύσεις χωρίς αναμονή, είτε προγραμματισμένη παράδοση την ώρα που τους εξυπηρετεί.

Η συνεργασία με τα carpo σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στη δέσμευση της Wolt να φέρνει την ποιότητα και την απόλαυση πιο κοντά στην καθημερινότητα επιβεβαιώνει ότι είναι πολύ περισσότερα από μία πλατφόρμα διανομής, έχοντας εξελιχθεί σε έναν καθημερινό σύμμαχο στην ικανοποίηση καθημερινών αναγκών, εύκολα και γρήγορα για όλους τους πελάτες της

Με την ένταξη του carpo στο χαρτοφυλάκιό της, η Wolt ενισχύει τη θέση της στον χώρο του premium food & gifting, προσφέροντας μια αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών με την ευκολία και αξιοπιστία που τη χαρακτηρίζει.