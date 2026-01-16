Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας

Η Volton, συνεχίζοντας τη δέσμευσή της να στηρίζει έμπρακτα την κοινωνία και να προσφέρει ενέργεια που δημιουργεί αξία, ολοκλήρωσε με επιτυχία μια σειρά δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας κατά την εορταστική περίοδο. Μέσα από το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Φωτίζουμε ό,τι αξίζει», συνέβαλε στην ενίσχυση οργανισμών που στηρίζουν παιδιά και οικογένειες σε ανάγκη, χαρίζοντας χαμόγελα, ελπίδα και στιγμές ζεστασιάς.

Μία από τις πιο ξεχωριστές πρωτοβουλίες ήταν η στήριξη του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), με την υιοθέτηση της ευχής της 15χρονης Κατερίνας που ονειρευόταν ένα δωμάτιο καλλωπισμού. Η ομάδα της Volton, υποστήριξε το έργο του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) για την εκπλήρωση αυτού του ξεχωριστού ονείρου.

Στιγμιότυπο από την παράδοση του δωματίου καλλωπισμού - Make a Wish Greece

Παράλληλα, η εταιρεία συμμετείχε στο «Bazaraki Μας», τη μεγάλη γιορτή για την υποστήριξη του Make-A-Wish Greece που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο από τις 19 έως τις 21 Δεκεμβρίου 2025. Οι εθελοντές της Volton συνέβαλαν ενεργά στην οργάνωση του bazaar, υποστηρίζοντας τη διαμόρφωση του χώρου, την ταξινόμηση και παρουσίαση των ειδών, καθώς και τη συνολική εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Με τη συμμετοχή της εταιρείας, περισσότερες ευχές μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, χαρίζοντας χαμόγελα, δύναμη και μαγεία στις ζωές των παιδιών.

Στιγμιότυπο της ομάδας εθελοντών της Volton στο Bazaraki Μας

Με την ίδια διάθεση προσφοράς, η Volton συμμετείχε στον Τηλεμαραθώνιο «United with Athletiko – Streamathon 2025» του Athletiko.gr και του ACTION 24, προσφέροντας δωρεά ύψους 10.000 ευρώ στον Σύλλογο ΕΛΠΙΔΑ, ενισχύοντας παιδιά που νοσούν από σοβαρές ασθένειες.

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας διοργανώθηκαν επίσης Χριστουγεννιάτικα Bazaar, τα έσοδα των οποίων διατέθηκαν στους οργανισμούς Το Χαμόγελο του Παιδιού και Αμυμώνη, προσφέροντας στήριξη, δύναμη και ελπίδα σε παιδιά και οικογένειες που το είχαν πραγματικά ανάγκη.

Ο κ. Διονύσης Τσίτος, Managing Director Volton & Orizon, καλεσμένος στον Τηλεμαραθώνιο United with Athletiko - Streamathon 2025

Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες, η Volton έκανε πράξη τη δέσμευσή της να στηρίζει κοινωνικά έργα με ουσιαστικό αντίκτυπο. Στηρίζοντας οργανισμούς που εμπνέουν με το έργο τους, η εταιρεία προσέφερε ενέργεια ζωής, αποδεικνύοντας ότι η φροντίδα και η αλληλεγγύη μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να φωτίσουν πραγματικά τις γιορτές.