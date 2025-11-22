Η φετινή Black Friday αποκτά νέο νόημα, καθώς η Volton παρουσιάζει μια προσφορά που δεν αφορά απλώς ένα προϊόν ή μια συσκευή, αλλά ένα από τα πιο σημαντικά έξοδα ενός νοικοκυριού, ήτοι το ρεύμα.

Με τη νέα Blue Black Friday προσφορά, όσοι αναζητούν σταθερότητα, και πραγματική οικονομία στον λογαριασμό τους μπορούν να επωφεληθούν από επιπλέον έκπτωση 50€ επιλέγοντας ένα από τα δύο σταθερά προγράμματα της εταιρείας, το Volton Blue Fixed Plus ή το Volton Blue Flat.

Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για νέες αιτήσεις σε οικιακές παροχές από 20 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου, προσφέροντας μια εξαιρετική ευκαιρία λίγο πριν την είσοδό μας στον χειμώνα.

Blue Fixed Plus: Η χαμηλότερη τιμή εκεί που τη χρειάζεσαι περισσότερο

Το πρόγραμμα Blue Fixed Plus είναι σχεδιασμένο για όσους θέλουν να εξασφαλίσουν πολύ χαμηλή τιμή ρεύματος στη διάρκεια των πιο απαιτητικών μηνών του χρόνου. Τους πρώτους τέσσερις μήνες, η τιμή της κιλοβατώρας παραμένει σταθερά στα 0,069 €/kWh, τη χαμηλότερη τιμή της αγοράς και ιδιαίτερα χρήσιμη την περίοδο που η κατανάλωση αυξάνεται λόγω θέρμανσης και μεγαλύτερης χρήσης ηλεκτρικών συσκευών. Μετά το τετράμηνο, η τιμή διαμορφώνεται σε μια εξίσου ανταγωνιστική και σταθερή τιμή 0,115 €/kWh. Παράλληλα, όσοι επιλέξουν το πρόγραμμα επωφελούνται από την επιπλέον έκπτωση των 50€, η οποία καθιστά το πακέτο ακόμη πιο συμφέρον.

Blue Flat: Απόλυτη προβλεψιμότητα για έναν ολόκληρο χρόνο

Για όσους προτιμούν μια καθαρή, σταθερή τιμή καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβολαίου, το Blue Flat αποτελεί μια εξίσου ισχυρή επιλογή. Με χαμηλή τιμή μόνο 0,099 €/kWh σταθερή για 12 μήνες, το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα εύκολου σχεδιασμού των εξόδων, χωρίς εκπλήξεις ή απρόβλεπτες ανατιμήσεις. Η προσφορά της Blue Black Friday ισχύει και εδώ με την έκπτωση των 50€, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το συνολικό όφελος για τον καταναλωτή. Το Blue Flat είναι ιδανικό για όσους θέλουν να γνωρίζουν με ακρίβεια τι θα πληρώσουν κάθε μήνα, ανεξάρτητα από τις συνθήκες στην αγορά ενέργειας.

Μια προσφορά που αξίζει να αξιοποιήσεις

Η Black Friday της Volton έρχεται σε μια περίοδο όπου η ανάγκη για οικονομία και σταθερότητα είναι πιο έντονη από ποτέ. Με σταθερή τιμή κιλοβατώρας για έναν ολόκληρο χρόνο, ξεκάθαρους όρους και σημαντική χρηματική έκπτωση, τα Blue προγράμματα δημιουργούν ένα περιβάλλον ασφάλειας για κάθε νοικοκυριό. Αν αναζητάτε μια αξιόπιστη επιλογή για τον λογαριασμό ρεύματος, αυτή είναι σίγουρα μια στιγμή που δεν πρέπει να προσπεράσετε.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στα:

volton.gr/services/volton-blue-fixed-plus

volton.gr/services/volton-blue-flat