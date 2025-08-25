Η United Group δημοσιεύει τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 σημειώνοντας απτή πρόοδο στις προτεραιότητες ESG

Η United Group, ο κορυφαίος πάροχος τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και μητρική εταιρεία της Nova, δημοσίευσε σήμερα τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024, σημειώνοντας απτή πρόοδο στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG).

Από τη μείωση των εκπομπών και την αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έως την προώθηση της ισότητας των φύλων και των υπεύθυνων προμήθειων, ο Όμιλος συνέχισε να ενσωματώνει τη βιωσιμότητα στις λειτουργίες του, την κουλτούρα και όλη την αλυσίδα αξίας του. Το 2024:

Το 61% της καταναλωθείσας ηλεκτρικής ενέργειας προήλθε από ανανεώσιμες πηγές

Οι εκπομπές Scope 1 και 2 μειώθηκαν κατά 52% σε σχέση με το έτος βάσης 2020

Ο Δείκτης Αποδοτικότητας Δικτύου βελτιώθηκε κατά 13%

Το 25% του εξοπλισμού που εγκαταστάθηκε σε πελάτες (CPE) ήταν ανακατασκευασμένο

Ανακτήθηκαν πάνω από 2.300 κιλά ηλεκτρονικών αποβλήτων και πάνω από 1.500 smartphones μέσω προγραμμάτων επιστροφής συσκευών από πελάτες.

Επίσης, η United Group έλαβε αξιολόγηση A- από τον οργανισμό CDP στην κατηγορία Climate Change και εντάχθηκε στη CDP Supplier Engagement A-List, αναγνώριση που καταδεικνύει την ηγετική της θέση στη μείωση εκπομπών και τη δέσμευση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στο κοινωνικό πεδίο, ο Όμιλος συνέχισε να καλλιεργεί ένα ποικιλόμορφο, χωρίς αποκλεισμούς και ηθικό εργασιακό περιβάλλον, επιτυγχάνοντας:

4% μείωση στη μέση μισθολογική διαφορά μεταξύ φύλων, σε σχέση με το προηγούμενο έτος

Πάνω από 8.000 συμμετοχές εργαζομένων στην έρευνα DEI του Ομίλου

Αναφορικά με την εφοδιαστική της αλυσίδα, η United Group αξιολόγησε περισσότερους από 3.200 προμηθευτές ως προς τη συμμόρφωση με ηθικά πρότυπα, καθώςκαι 366 προμηθευτές Tier 1 για κινδύνους ESG. Αξίζει να σημειωθεί ότι:

Το 70% των δαπανών προς προμηθευτές κατευθύνθηκε σε εταιρείες που έχουν υπογράψει τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου

Το 28% των δαπανών κατευθύνθηκε σε εταιρείες με επιστημονικά τεκμηριωμένους κλιματικούς στόχους (science-based climate target commitments).

«Η πρόοδός μας το 2024 δεν αντικατοπτρίζει μόνο τους στόχους που επιτεύχθηκαν, αλλά και τις αξίες που πρεσβεύουμε», δήλωσε η Miriam Di Traglia, Executive Director Compliance, Risk & Sustainability. «Είτε πρόκειται για μείωση εκπομπών, προώθηση της ισότητας ή για ενίσχυση των ηθικών προτύπων, εστιάζουμε στη δημιουργία ενός πραγματικού και διαρκούς αποτυπώματος. Για εμάς η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι τάση — είναι μια δέσμευση που ενσωματώνεται στον τρόπο που λειτουργούμε και ηγούμαστε».

Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 της United Group είναι διαθέσιμος εδώ.