Η UNI-PHARMA «True Leader» – Ανάμεσα στις 105 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ICAP CRIF

Η UNI-PHARMA, για ακόμη μία χρονιά αναδείχθηκε «True Leader» από την ICAP CRIF, η οποία επί 15 συναπτά έτη επιβραβεύει μέσω του θεσμού των True Leaders, εταιρείες και ομίλους που ξεχωρίζουν στην ελληνική αγορά.

Στο φετινό θεσμό ανάμεσα σε περισσότερες από 85.000 ελληνικές επιχειρήσεις, διακρίθηκαν οι 105 που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική οικονομία κατά το 2024, καταγράφοντας αξιόλογη αναπτυξιακή πορεία. Σύμφωνα με τα κριτήρια της ICAP CRIF, οι επιχειρήσεις αυτές συγκαταλέγονται στις πλέον κερδοφόρες για το 2024, διαθέτουν τον μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων, παρουσίασαν αύξηση προσωπικού σε σχέση με το 2023 και κατέχουν κορυφαίες θέσεις στους κλάδους δραστηριοποίησής τους, βάσει του κύκλου εργασιών.

Η UNI-PHARMA, βιομηχανία του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ), αξιολογήθηκε με υψηλό ICAP CRIF Score και συγκαταλέγεται στις 105 επιχειρήσεις που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά. Η διάκριση True Leader 2024 -που απονεμήθηκε στην τελετή βράβευσης που πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2025 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αποτελεί τιμή και αναγνώριση της σταθερής αναπτυξιακής της πορείας, με σεβασμό στον σύγχρονο άνθρωπο και όραμα τη διαρκή προαγωγή της υγείας και της ποιότητας ζωής, καθώς και της προσήλωσής της στην επιχειρηματική αριστεία.

Με ιστορία που ξεπερνά τις έξι δεκαετίες και ουσιαστική συμβολή στη θεμελίωση της φαρμακοβιομηχανίας στη χώρα, ο ΟΦΕΤ αποτελεί σήμερα έναν από τους πιο δυναμικούς και καινοτόμους εκπροσώπους του κλάδου στην Ελλάδα και διεθνώς, με παρουσία προϊόντων σε 75 χώρες. Η UNI-PHARMA κατέχει την πρώτη θέση σε πωλήσεις (τεμάχια) στην ελληνική φαρμακευτική αγορά, μεταξύ των αμιγώς ελληνικών εταιρειών.

Η UNI-PHARMA ευχαριστεί όλους τους ανθρώπους της που συμβάλλουν καθημερινά στην επιτυχία, με πυξίδα τις εταιρικές της αξίες:

Ομαδικότητα (Teamwork)

Ηθική (Ethos)

Μάθηση (Learning)

Αριστεία (Excellence)

Καινοτομία (Innovation)

Υπευθυνότητα (Accountability), που συνθέτουν το ακρωνύμιο TELEIA.-

Τη διάκριση True Leader παρέλαβε ο Ευάγγελος Μπέτσος, Accountant Manager της UNI-PHARMA.