Η Uber εξετάζει σύμπραξη με την Getir στην Τουρκία - Έως και 1 δισ. δολάρια το deal

Το ενδεχόμενο επέκτασης στην Τουρκία εξετάζει η Uber μέσω μιας σύμπραξης με την Getir, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε την Πέμπτη το Bloomberg, επικαλούμενο άτομο με γνώση του θέματος.

Όπως ανέφερε το δημοσίευμα η Uber έχει ξεκινήσει προκαταρκτικές συζητήσεις με τον κύριο επενδυτή της Getir, την Mubadala Investment, σχετικά με την εξαγορά βασικών τμημάτων της τουρκικής εταιρείας.

Η συμφωνία θα επικεντρωθεί πιθανώς στην επιχείρηση διανομής της Getir και θα μπορούσε να ανέλθει σε αξία έως και 1 δισεκατομμύριο δολάρια, ανάλογα με τα περιουσιακά στοιχεία που θα συμπεριληφθούν τελικά στη συναλλαγή.

Η συμφωνία θα εδραιώσει την κυριαρχία της Uber σε έναν κλάδο που κάποτε είχε πολλούς ανταγωνιστές.

Η Getir ήταν ένας από τους πιο υποσχόμενους παρόχους ταχείας παράδοσης, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της εκτός Τουρκίας και με αξία 11,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην ακμή της. Ωστόσο, μετά την πανδημία Covid-19, μείωσε σημαντικά τις δραστηριότητές της και αναδιαρθρώθηκε πέρυσι.

Το εύρος και η δομή μιας πιθανής συμφωνίας με την Uber βρίσκονται ακόμη υπό συζήτηση και δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι οι διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε συναλλαγή.

Η επιχείρηση παράδοσης Getir θα μπορούσε επίσης να προσελκύσει το ενδιαφέρον και άλλων υποψηφίων αγοραστών.

Η Mubadala εξετάζει το ενδεχόμενο να πουλήσει ξεχωριστά την χρηματοοικονομική δραστηριότητα της Getir.