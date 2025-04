Η TP στην Ελλάδα επενδύει στις γυναίκες, επενδύει στο μέλλον

Mια εκδήλωση αφιερωμένη στην υποστήριξη και την ενδυνάμωση των γυναικών στον χώρο εργασίας, διοργάνωσε η TP (Teleperformance) στην Ελλάδα, την Πέμπτη 20 Μαρτίου, με τίτλο «TP Women: Women in Network». Κατά τη διάρκεια της ημερίδας αναδείχθηκαν οι πολύπλευρες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας, όπως οι έμφυλες ανισότητες και το φαινόμενο του «σπασμένου σκαλοπατιού», ενώ παρουσιάστηκαν λύσεις και πρακτικές για την αντιμετώπισή τους.

Η CEO της TP στην Ελλάδα, Charlotte Foucteau, καλωσόρισε μέλη της ομάδας της και συνεργάτες της εταιρείας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, στο Anassa City Events, όπου πραγματοποιήθηκε ένας δυναμικός διάλογος για το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και τον ρόλο των επιχειρήσεων στην άρση των διακρίσεων. Η κυρία Foucteau τόνισε τη σημασία του να κάνουμε μια παύση από την πολυάσχολη καθημερινότητά μας, για να ανοίξουμε συζητήσεις με ουσιαστικό περιεχόμενο, που μας φέρνουν πιο κοντά σε έναν πιο δίκαιο εργασιακό κόσμο.

«Στη σημερινή συζήτηση καλούμαστε να σκεφτούμε πέρα από τα ‘ίσα δικαιώματα’ και να επικεντρωθούμε στις ‘ίσες ευκαιρίες’, υποστηρίζοντας τις γυναίκες στην προσωπική τους εξέλιξη και την ανάπτυξη των ηγετικών τους ικανοτήτων», τόνισε κυρία Foucteau και πρόσθεσε: «Τα εμπόδια και οι προκλήσεις εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά ευελπιστώ ότι όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε τα δεδομένα».

Η Παραολυμπιονίκης κολύμβησης Αλεξάνδρα Σταματοπούλου, Χρυσή Ολυμπιονίκης στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2024, συμμετείχε στην ενότητα «Beyond the Comfort Zone: Courage, Resilience & Impact», αναδεικνύοντας την ανάγκη εκπαίδευσης της κοινωνίας για την αποδοχή της διαφορετικότητας. Μοιράστηκε με το κοινό τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και τη δύναμη που χρειάστηκε για να ξεπεράσει τα εμπόδια.

«Το θέλω μου ήταν τόσο δυνατό που κανείς δεν μπορούσε να μου πει ότι δεν είμαι αρκετή» ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας για την πορεία της στον αθλητισμό. «Κάθε γυναίκα, κάθε άνθρωπος έχει τα όνειρά του. Είμαστε δυνατές, αρκεί να το πιστέψουμε». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ήρωα. Είμαι άνθρωπος και σφάλλω σε πολλά. Ήρωας είναι αυτός που παλεύει. Όλοι είμαστε ήρωες, όλοι είμαστε ίσοι».

«Κάθε άνθρωπος αποτελεί πρότυπο για τον εαυτό του. Εγώ θέλω να είμαι απλά το έναυσμα».

Στο πάνελ με τίτλο «Bridging the Gender Gap», ανώτατα στελέχη από πολυεθνικές εταιρείες μίλησαν για τη σημασία της συμπεριληπτικής ηγεσίας και της ανάληψης ευθύνης για την ενδυνάμωση των ομάδων τους:

​O Andy Schneider, European Vice President, Services and Support στην Canon EMEA μοιράστηκε τη δική του οπτική για το πώς επιτυγχάνεται η πρόοδος στην ισότητα των φύλων, επισημαίνοντας: «Σημασία δεν έχουν οι επαναστατικές αλλαγές. Δύσκολα μπορούν να αλλάξουν τη φιλοσοφία της κοινωνίας. Σημασία έχουν τα μικρά πράγματα που κάνουμε για να προχωρήσουμε μπροστά, οι βελτιώσεις και οι σκληρές αποφάσεις που παίρνουμε» και δήλωσε ολοκληρώνοντας: «Μαθαίνουμε, όταν είμαστε σε θέση να ακούσουμε».

​Η Mary McCarthy, WW Support Engineering Leader στη Microsoft ανέδειξε τη σημασία της ενσυναίσθησης στην ηγεσία, σημειώνοντας: «Πίσω από έναν μεγάλο ηγέτη βρίσκεται μια μεγάλη ομάδα. Ο καθένας μπορεί να γίνει ηγέτης, αλλά για εμένα, η πραγματική ουσία της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης κρύβεται στην καλοσύνη. Το πρώτο πράγμα που ψάχνουν οι άνθρωποι σε έναν ηγέτη είναι η ελπίδα και πιστεύω ότι όποιος μπορεί να το προσφέρει αυτό, μπορεί να διαμορφώσει μια ομάδα, που θα πετύχει πολύ σημαντικά πράγματα».

​Η Dekyi Boorsma, Director of Customer Service, EMEA, ανέφερε: «Ο όρος superwoman είναι ένας μύθος. Οι γυναίκες δεν είμαστε καλύτερες στο multitasking. Είναι όμως ένα πρόσθετο βάρος και μια πρόσθετη ευθύνη, η οποία θα έπρεπε να είναι ίδια για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Πρέπει να καταρρίψουμε αυτόν τον μύθο. Οι γυναίκες μπορεί να μην παίρνουν ακόμα τις αποφάσεις σε θέματα ισότητας, μπορούν όμως να επηρεάσουν την επίλυσή τους».

​H Founder & CEO της Mexoxo, Ελπίδα Κόκκοτα κατά τη διάρκεια της ομιλίας της ανέφερε: «Πιστεύω ότι τα δικαιώματα των γυναικών και οι πολιτικές που ενισχύουν τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη έχουν μια ηθική διάσταση – καθώς ο κόσμος μας είναι πολυποίκιλος. Δεν έχουν όλοι την ίδια αντίληψη και άποψη σχετικά με το πώς λειτουργεί ο κόσμος. Η ισότητα των φύλων όμως είναι δίκαιη για όλους, άνδρες και γυναίκες» και τόνισε: «Αυτό είναι το δικό μου τρίπτυχο: Γιορτάστε, εκπαιδεύστε, ανακαλύψτε τον εαυτό σας και τους άλλους».

​Τον συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε ο Παναγιώτης Κακολύρης, COO και Head of Strategy της SOCIALDOO, υπογραμμίζοντας ότι, παρά την πρόοδο, οι ανισότητες παραμένουν και η γεφύρωση του έμφυλου χάσματος απαιτεί συλλογική δέσμευση και ηγεσία σε όλα τα επίπεδα.

TP Women: Η Δέσμευση της TP για την Ενδυνάμωση των Γυναικών

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παγκόσμιας πρωτοβουλίας TP Women, μιας στρατηγικής δέσμευσης της εταιρείας για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών σε ηγετικές θέσεις. Η TP στην Ελλάδα, υιοθετώντας ενεργά τις αξίες της συμπερίληψης και της διαφορετικότητας, επενδύει σε δράσεις που δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για ανάπτυξη και ανέλιξη στον εργασιακό χώρο.

Στο πλαίσιο αυτό, και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η TP στην Ελλάδα συνεργάστηκε με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Mexoxo, προσφέροντας 1.000 υποτροφίες για το πιστοποιημένο πρόγραμμα ηγεσίας «Take the Lead» του eCornell. Σκοπός αυτής της δράσης ήταν να ενισχυθεί ουσιαστικά η πρόσβαση των γυναικών σε εκπαιδευτικά εργαλεία και δεξιότητες που συμβάλλουν τόσο στην προσωπική τους εξέλιξη όσο και στην επαγγελματική τους ενδυνάμωση.

​Αναγνώριση των προσπαθειών αυτών αποτελεί και η πρόσφατη διάκριση της TP στην Ελλάδα στη λίστα Best Workplaces™ for Women Hellas 2025, όπου κατατάσσεται στην 4η θέση στην κατηγορία εταιρειών με 1.000+ εργαζομένους. Μια τιμητική διάκριση που αντικατοπτρίζει τη σταθερή προσήλωση της εταιρείας στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου οι γυναίκες απολαμβάνουν ασφάλεια, στήριξη και πραγματικές δυνατότητες εξέλιξης.