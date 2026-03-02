Η TP Greece αναλαμβάνει διευρυμένο ρόλο στην Κεντρική & Ανατολική Ευρώπη

Η TP Greece διευρύνει τον ρόλο της στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, αναλαμβάνοντας τον στρατηγικό συντονισμό δραστηριοτήτων σε επτά χώρες υπό την ηγεσία της Charlotte Foucteau.

Το αναβαθμισμένο περιφερειακό σχήμα περιλαμβάνει πλέον την Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Λιθουανία, την Εσθονία, την Τσεχία και την Ουκρανία, δημιουργώντας ένα πιο ενοποιημένο πλαίσιο ανάπτυξης, επιχειρησιακού μετασχηματισμού και παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε ολόκληρη την περιοχή.

Η εξέλιξη αυτή διαμορφώνει μια ενισχυμένη περιφερειακή δομή που προάγει τη συνεργασία μεταξύ αγορών, αξιοποιεί συμπληρωματικά επιχειρησιακά μοντέλα και μεγιστοποιεί την τεχνογνωσία σε επίπεδο χωρών. Το νέο πλαίσιο ενισχύει την ευελιξία, τις στρατηγικές επιλογές σε επίπεδο αγορών και τη δυνατότητα κλιμάκωσης, ενδυναμώνοντας τη δυνατότητα της TP να παρέχει συνεπείς, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε ένα δυναμικό πολυεθνικό περιβάλλον.

Σε όλη την περιοχή, οι ομάδες θα συνεχίσουν να ενισχύουν τις δυνατότητές τους στους τομείς της ψηφιοποίησης, της αυτοματοποίησης, της καινοτομίας και του delivery excellence, προωθώντας μεγαλύτερη ευελιξία, ποιότητα και λειτουργική ανθεκτικότητα.

Σε δήλωσή της, η Charlotte Foucteau ανέφερε: «Ο διευρυμένος αυτός περιφερειακός συντονισμός αντανακλά τα ισχυρά θεμέλια που έχουν διαμορφωθεί στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες αγορές μας, καθώς και την εμπιστοσύνη στις ομάδες μας. Ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ χωρών, αυξάνουμε τη συλλογική μας ευελιξία και τη δυνατότητά μας να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών και των συνεργατών μας».

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα ενίσχυσης της στρατηγικής θέσης της TP Greece στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Η TP στην Ελλάδα είναι μέλος του Ομίλου TP, παγκόσμιου ηγέτη στην παροχή digital business services, που επιδιώκει σταθερά να συνδυάζει την πιο προηγμένη τεχνολογία με την ανθρώπινη ενσυναίσθηση, προσφέροντας απλούστερη, ταχύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση στα μεγαλύτερα brands του κόσμου και τους πελάτες τους.

Το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της εταιρείας, βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη, περιλαμβάνει από front-office εξυπηρέτηση πελατών, μέχρι λειτουργίες back-office, συμπεριλαμβανομένων και συμβουλευτικών υπηρεσιών και λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού υψηλής αξίας. Παράλληλα, ηTP προσφέρει μια σειρά από εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες collections, διερμηνείας και localization, visa και recruitment process outsourcing.

Οι ομάδες της αποτελούνται από πολύγλωσσους, εμπνευσμένους και παθιασμένους experts και advisors, σε περισσότερες από 100 χώρες, ενώ η παρουσία του Ομίλου σε τοπική κλίμακα του επιτρέπει να δημιουργεί ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο σε κοινότητες, πελάτες και το περιβάλλον.