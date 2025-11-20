Η Toyota Hellas Επίσημος Εταίρος Μετακίνησης της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για την περίοδο 2025 έως και τους Ολυμπιακούς αγώνες του Λος Άντζελες 2028

Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, η Toyota Hellas υπέγραψε τη συνέχιση της σύμπραξης με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Επίσημου Εταίρου Μετακίνησης για την περίοδο 2025 έως τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028.

Οι δύο φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους και ανανεώνουν τη συνεργασία τους, συνεχίζοντας έτσι μια μακρόχρονη σχέση που ξεκίνησε το 2017 και αισίως μετρά οκτώ χρόνια κοινής πορείας και δέσμευσης για τη στήριξη του ολυμπιακού κινήματος και των Ελλήνων αθλητών και την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας.

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής φιλοσοφίας της Toyota Hellas «Mobility for All», που εκφράζει το όραμα της εταιρείας για την προώθηση της βιώσιμης και προσβάσιμης κινητικότητας για όλους. Μέσα από καινοτόμες πολυτεχνολογικές λύσεις μετακίνησης, η Toyota επενδύει στη δημιουργία ενός κόσμου όπου κάθε άνθρωπος θα μπορεί να μετακινείται ελεύθερα, με βάση τις ανάγκες ή τις γεωγραφικές συνθήκες της ζωής του.

Εικοσιτέσσερα νέα εξηλεκτρισμένα οχήματα για τις ανάγκες της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Toyota Hellas παραχώρησε εικοσιτέσσερα (24) νέα εξηλεκτρισμένα οχήματα, τα οποία θα καλύψουν πλήρως τις ανάγκες μετακίνησης των αθλητών, των μελών της Επιτροπής και των οργανωτικών ομάδων της Λαμπαδηδρομίας, από τις καθημερινές αστικές διαδρομές έως και τις απαιτητικές μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων και τη χαρτογράφηση των διαδρομών.





Ο στόλος περιλαμβάνει υβριδικά, plug-in υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα που λειτουργούν συμπληρωματικά, εκφράζοντας την πολυτεχνολογική στρατηγική «multi-pathway» της Toyota και προσφέρουν: βιώσιμες λύσεις μετακίνησης για όλους, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε χρήσης και περιοχής, ενεργειακή αποδοτικότητα, μειωμένες εκπομπές ρύπων και προηγμένα συστήματα ασφάλειας.

Πρώτος Σταθμός η Λαμπαδηδρομία των Χειμερινών Αγώνων

Η συνεργασία εγκαινιάζεται με τη στήριξη της Λαμπαδηδρομίας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο – Κορτίνα 2026. Η ελληνική διαδρομή θα ξεκινήσει με την Τελετή Αφής στην Αρχαία Ολυμπία, στις 26 Νοεμβρίου 2025, και θα ολοκληρωθεί με την Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στις 4 Δεκεμβρίου 2025, πριν η Φλόγα ταξιδέψει προς το Μιλάνο.

Ένα κοινό όραμα για το μέλλον της κινητικότητας

Η σύμπραξη με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αποτελεί ένα εγχείρημα υψηλού συμβολισμού, με κοινό στόχο τη στήριξη του ολυμπιακού ιδεώδους και των αθλητών που το εκπροσωπούν. Παράλληλα, ενισχύει τον κεντρικό πυρήνα της φιλοσοφίας της Toyota, που βλέπει την κινητικότητα όχι μόνο ως μέσο μεταφοράς, αλλά ως ευρύτερη λύση για ένα βιώσιμο μέλλον.

Ο Hermann Riedl, President & Managing Director της Toyota Hellas, Member of Inchcape Group δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που για ακόμη μια χρονιά ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και συνεχίζουμε αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης, στηρίζοντας σταθερά το ολυμπιακό ιδεώδες και τους ανθρώπους που το ενσαρκώνουν. Η συνεργασία μας έχει βαθιές ρίζες και βασίζεται σε κοινές αξίες: τον σεβασμό, την αφοσίωση και τη συνεχή πρόοδο. Μέσα από την προσφορά ενός πλήρως εξηλεκτρισμένου στόλου, προσπαθούμε να συμβάλλουμε ενεργά στη βιώσιμη κινητικότητα και επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να δημιουργούμε λύσεις που κάνουν τη μετακίνηση προσβάσιμη, ασφαλή και φιλική προς το περιβάλλον και για όλους».

Ο Ισίδωρος Κούβελος, Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής: σημείωσε από την πλευρά του: «Η ανανέωση της συνεργασίας μας με την Toyota Hellas αποτελεί για την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή μια σημαντική στιγμή, καθώς συνεχίζουμε μαζί μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κοινών αξιών. Η Toyota έχει σταθεί διαχρονικά αρωγός στο έργο μας, στηρίζοντας έμπρακτα τους Έλληνες αθλητές και τις Αθλητικές Ομοσπονδίες με τα οχήματα της. Η συμβολή της εταιρείας, μέσα από τον ρόλο της ως Επίσημου Εταίρου Μετακίνησης, είναι καθοριστική όχι μόνο για τη διευκόλυνση του έργου μας, αλλά και για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, ενός τομέα που συνδέεται άμεσα με τις αξίες του σεβασμού και της προόδου που πρεσβεύει ο Ολυμπισμός. Μαζί συνεχίζουμε να προάγουμε αξίες, πρόοδο και ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους».