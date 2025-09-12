Η Thales Alenia Space ηγείται 5G direct-to-device επίδειξης για το CNES με την Capgemini και τη Thales

Η Capgemini, παγκόσμιος ηγέτης στον μετασχηματισμό επιχειρήσεων και τεχνολογίας, η Thales, παγκόσμιος ηγέτης στις προηγμένες τεχνολογίες για τους τομείς Άμυνας, Αεροδιαστημικής, Κυβερνο-ασφάλειας & Ψηφιακών συστημάτων, και η Thales Alenia Space, κοινοπραξία μεταξύ Thales (67%) και Leonardo (33%), επιλέχθηκαν από τη Γαλλική Διαστημική Υπηρεσία (CNES) στο πλαίσιο πρόσκλησης έργων που υποστηρίζονται από την κυβέρνηση στο πλαίσιο του προγράμματος France 2030, για να ηγηθούν μιας καινοτόμου επίδειξης 5G direct-to-device συνδεσιμότητας (D2D).

Το έργο, με την ονομασία U DESERVE 5G, θα αποδείξει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μεταξύ δορυφόρων και κινητών συσκευών ή σταθερών τερματικών (5G direct-to-device ή D2D).

Ένας δορυφόρος-επίδειξης θα τοποθετηθεί σε χαμηλή Γήινη τροχιά για να δοκιμαστεί η δια-λειτουργικότητα μεταξύ επίγειων και μη-επίγειων δικτύων 5G. Το έργο θα χρησιμοποιήσει σενάρια για να αξιολογήσει πόσο ομαλά οι συσκευές μπορούν να μεταβαίνουν από δορυφορική σε επίγεια κάλυψη 5G, ένα κρίσιμο βήμα προς μια πραγματικά παγκόσμια, ομαλή και αδιάκοπη συνδεσιμότητα.

Σε μια εποχή όπου η συνδεσιμότητα παντού και πάντα έχει καταστεί στρατηγική προτεραιότητα — τόσο για την κάλυψη της ζήτησης όσο και για την διαβεβαίωση της ανθεκτικότητας των υποδομών σε κρίσιμες καταστάσεις — η δορυφορική τεχνολογία αναδεικνύεται σε κρίσιμη και συμπληρωματική λύση παράλληλα των επίγειων δικτύων.

Στην καρδιά του έργου βρίσκεται ένα καινοτόμο δορυφορικό ωφέλιμο φορτίο 5G με ενεργή κεραία. Θα επιτρέπει φωνητικές κλήσεις και μετάδοση δεδομένων απευθείας μεταξύ του δορυφόρου και μιας δοκιμαστικής κινητής συσκευής, χωρίς δρομολόγηση μέσω επίγειου σταθμού. Η επίδειξη θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της αλυσίδας: δοκιμαστικό δορυφόρο, ωφέλιμο φορτίο, επίγειο τμήμα NTN* και δοκιμαστικές κινητές συσκευές.

Θα είναι συμβατός με την Έκδοση 17 του προτύπου 3GPP 5G και θα προσφέρει μια πλατφόρμα end-to-end για αξιολόγηση των επιδόσεων του συστήματος 5G NTN/TN και δοκιμαστικών εφαρμογών (use cases), ειδικά με το Internet of Things (IoT).

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της στις τηλεπικοινωνίες και τις επιτυχημένες της προσπάθειες για τυποποίηση του δορυφορικού 5G, η Thales Alenia Space θα ηγηθεί της κοινοπραξίας, η οποία θα περιλαμβάνει τις εταιρείες:

Capgemini , υπεύθυνη για λύσεις ραδιο-πρόσβασης και 4G/5G core networks.

Thales , που θα αξιολογήσει τη δυνατότητα ενός τερματικού 5G D2D με κατευθυντική κεραία λειτουργώντας σε μελλοντική C band.

Orange , που θα συνεισφέρει με την εμπειρία της ως operator και θα φιλοξενήσει την επίδειξη στην εγκατάστασή της στο Bercenay της Γαλλίας.

SES , υπεύθυνη για τη μελέτη υλοποίησης υπηρεσιών D2D.

Qualcomm , που θα παρέχει ένα δοκιμαστικό τερματικό κινητής συμβατό με 5G NTN.

, που θα παρέχει ένα δοκιμαστικό τερματικό κινητής συμβατό με 5G NTN. Loft Orbital, υπεύθυνη για την πλατφόρμα, το AIT (assembly, integration, testing), την κράτηση εκτόξευσης και τη λειτουργία του δορυφόρου στη φάση επίδειξης.

«Αυτό το νέο 5G D2D project ανοίγει τον δρόμο ώστε η Thales Alenia Space να προσφέρει κάλυψη υψηλής ταχύτητας σε περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από επίγεια δίκτυα, καθώς και σε υπηρεσίες έκτακτης ή συνεχούς ανάγκης σε κρίσιμες καταστάσεις», δήλωσε ο Stéphane Anjuère, 5G Venture Leader της Thales Alenia Space.

«Με τεχνογνωσία στις γεωστατικές τηλεπικοινωνίες και στα σμήνη δορυφόρων μέσης και χαμηλής γήινης τροχιάς, η εταιρεία μας έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην τυποποίηση του δορυφορικού 5G και βρίσκεται σε ιδανική θέση για να υποστηρίξει μελλοντικά μεγάλης κλίμακας έργα 5G D2D.»

«Αυτό το πρωτοποριακό έργο 5G μέσω δορυφόρου αποτελεί βήμα μεγάλης πρόοδου για τη Thales και τη βιομηχανία τηλεπικοινωνιών», δήλωσε ο Alexandre Bottero, VP Networks and Infrastructure Systems της Thales. «Με την ανάπτυξη λύσεων modem 5G NTN D2D που επιτρέπουν υψηλής ταχύτητας συνδεσιμότητα, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, θέτουμε τα θεμέλια για το μέλλον των παγκόσμιων επικοινωνιών και ενισχύουμε τη δέσμευσή μας για έναν πιο συνδεδεμένο και ανθεκτικό κόσμο.»

«Αυτό το έργο τονίζει τη δέσμευση της Capgemini να επεκτείνει τα όρια της συνδεσιμότητας. Χάρη στη μοναδική μας τεχνογνωσία στην ενσωμάτωση επίγειων και μη-επίγειων δικτύων, σε συνδυασμό με την υπεροχή μας σε λύσεις ραδιο-πρόσβασης και 4G/5G core networks, η Capgemini διαδραματίζει βασικό ρόλο στην επίδειξη του 5G μέσω δορυφόρου», δήλωσε η Angélique Lallouet, Executive Director της Capgemini Engineering στη Γαλλία.

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που συμβάλλουμε σε αυτή τη στρατηγική πρωτοβουλία δίπλα στην Thales Alenia Space, τη Thales και όλους τους συνεργάτες μας, και που συνεργαζόμαστε ξανά με το CNES για την προώθηση της τεχνολογικής κυριαρχίας της Γαλλίας και της Ευρώπης.»

* Το NTN (μη-επίγειο δίκτυο) τμήματος εδάφους, περιλαμβάνει όλες τις υποδομές που απαιτούνται για την επικοινωνία με μη-επίγεια δίκτυα, όπως δορυφόρους, πλατφόρμες σταθμών μεγάλων υψομέτρων (HAPS) και μπαλόνια στρατόσφαιρας.