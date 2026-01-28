Η Tesla θα επενδύσει 2 δισ. δολάρια στην startup xAI του Μασκ

Η Tesla ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι συμφώνησε να επενδύσει περίπου 2 δισ. δολάρια στην startup Τεχνητής Νοημοσύνης xAI του Ίλον Μασκ, ενισχύοντας περαιτέρω τους δεσμούς μεταξύ των εταιρειών. Η κίνηση αυτή αναδεικνύει τη στρατηγική της Tesla να ενσωματώσει προηγμένες τεχνολογίες αυτονομίας και ρομποτικής στα προϊόντα της.

Οι μετοχές της Tesla σημείωσαν άνοδο περίπου 2% στις εκτεταμένες συναλλαγές, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη της αγοράς στην τεχνολογική της πορεία. Ο Μασκ έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει την Τεχνητή Νοημοσύνη ως βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη πλήρως αυτόνομων οχημάτων και ρομποτικών συστημάτων, ενώ η xAI αποτελεί κρίσιμο πυλώνα αυτής της στρατηγικής.

Η Tesla, με έδρα το Ώστιν του Τέξας, ανακοίνωσε έσοδα 24,9 δισ. δολαρίων για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 24,79 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Η Wall Street αναμένει ότι η εταιρεία θα παραδώσει 1,77 εκατομμύρια οχήματα το 2026, καταγράφοντας αύξηση 8,2%, σύμφωνα με στοιχεία της Visible Alpha.

Ο ανταγωνισμός στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων παραμένει έντονος, καθώς οι αντίπαλοι λανσάρουν νέα μοντέλα συχνά σε χαμηλότερες τιμές. Παράλληλα, η κατάργηση των φορολογικών κινήτρων για ηλεκτρικά οχήματα στις ΗΠΑ και η πολιτική ρητορική του Μασκ έχουν αποξενώσει ορισμένους πελάτες. Οι επενδυτές στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στην ανάπτυξη τεχνολογιών αυτόνομης οδήγησης και ρομποτικής, αναζητώντας αποδείξεις ότι η υπόσχεση της αυτονομίας μετατρέπεται σε εμπορικό προϊόν.

Η στρατηγική της Tesla για προσέλκυση αγοραστών που είναι ευαίσθητοι στις τιμές βασίζεται στις πιο προσιτές εκδόσεις "Standard" των Model 3 και Model Y. Οι αναλυτές θεωρούν ότι αυτή η προσέγγιση θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην αύξηση των παραδόσεων το 2026, παρά τη μείωση των περιθωρίων κέρδους. Ορισμένοι αναλυτές βλέπουν αυτή την κίνηση ως στρατηγική επένδυση για την επέκταση του στόλου οχημάτων, με προοπτική υψηλότερων περιθωρίων κέρδους από το λογισμικό στο μέλλον.

Ο τομέας παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας της Tesla αποτελεί σημαντικό φωτεινό σημείο, με τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας να αυξάνονται κατά περίπου 29% σε επίπεδα ρεκόρ 14,2 γιγαβατώρων το τέταρτο τρίμηνο, ενισχυόμενες από τη διαρκή ζήτηση για μπαταρίες σε κλίμακα δικτύου και τη στήριξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την πρόοδο της πλήρους αυτόνομης οδήγησης (FSD) και των ρομποτικών ταξί, περιμένοντας ενημερώσεις για κανονιστικά ζητήματα και σαφέστερα χρονοδιαγράμματα για το ειδικά κατασκευασμένο Cybercab, που σχεδιάστηκε χωρίς τιμόνι ή πεντάλ. Ο Μασκ έχει επανειλημμένα θέσει φιλόδοξα χρονοδιαγράμματα, τα οποία στη συνέχεια περιορίστηκαν σε οκτώ έως δέκα κορυφαίες μητροπολιτικές περιοχές, ενώ η εταιρεία δεν έχει δημοσιοποιήσει ενημερωμένα χρονοδιαγράμματα.

Πέρυσι, ο Μασκ δήλωσε ότι η Tesla σκοπεύει να ξεκινήσει την παραγωγή του Cybercab τον Απρίλιο του 2026, προσφέροντας πλήρως αυτόνομα οχήματα χωρίς τιμόνι ή πεντάλ, που θα ενταχθούν στην υπηρεσία robotaxi και θα διατίθενται και σε καταναλωτές. Την περασμένη εβδομάδα ανέφερε ότι η αρχική παραγωγή θα είναι «αγωνιωδώς αργή» πριν επιταχυνθεί με την πάροδο του χρόνου, αφήνοντας τους επενδυτές να περιμένουν περισσότερα στοιχεία για χρονοδιάγραμμα και παραγωγή.

Οι μετοχές της Tesla κατέγραψαν άνοδο περίπου 11% το 2025, σημειώνοντας τη χαμηλότερη ετήσια αύξηση των τελευταίων τριών ετών. Παράλληλα, με αξία περίπου 1,5 τρισ. δολάρια, παραμένει μία από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο.