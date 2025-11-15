Η Tesla απαιτεί πλέον από τους προμηθευτές της να αποκλείουν εξαρτήματα κατασκευασμένα στην Κίνα από την παραγωγή των αυτοκινήτων της στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε την Παρασκευή η Wall Street Journal.

Η αυτοκινητοβιομηχανία του Ίλον Μάσκ και οι προμηθευτές της έχουν ήδη αντικαταστήσει ορισμένα εξαρτήματα κινεζικής παραγωγής και στοχεύουν να αντικαταστήσουν όλα τα υπόλοιπα με εξαρτήματα κατασκευασμένα εκτός Κίνας μέσα στον επόμενο έναν ή δύο χρόνους, σύμφωνα με το δημοσίευμα που επικαλείται πρόσωπα εξοικειωμένα με την κατάσταση.

Τα στελέχη έχουν δυσκολευτεί με τους μεταβαλλόμενους δασμούς στη διένεξη ΗΠΑ–Κίνας, γεγονός που περιπλέκει τις στρατηγικές τιμολόγησης, πρόσθεσε η εφημερίδα.

Η Tesla αυξάνει τις προμήθειες από τη Βόρεια Αμερική για τα εργοστάσιά της στις ΗΠΑ εδώ και δύο χρόνια εν μέσω απειλών για δασμούς, ανέφερε το Reuters τον Απρίλιο.

Στις αρχές του μήνα, δεδομένα από την China Passenger Car Association έδειξαν ότι οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων της Tesla κατασκευασμένων στην Κίνα μειώθηκαν κατά 9,9% στις 61.497 μονάδες τον Οκτώβριο σε ετήσια βάση, αντιστρέφοντας μια αύξηση 2,8% τον Σεπτέμβριο.

Η παραγωγή των Model 3 και Model Y από το εργοστάσιο της στη Σαγκάη, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, μειώθηκε κατά 32,3% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο.

Οι εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν αφήσει τα στελέχη της αυτοκινητοβιομηχανίας σε κατάσταση διαρκούς διαχείρισης κρίσης καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025. Οι διακεκομμένοι δασμοί του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τα ξεσπάσματα πανικού στον κλάδο σχετικά με πιθανά αδιέξοδα στα σπάνια μέταλλα και τις ελλείψεις σε τσιπ οδηγούν τις αυτοκινητοβιομηχανίες να επανεξετάζουν την εξάρτησή τους από την Κίνα, μια σημαντική πηγή εξαρτημάτων και πρώτων υλών.

Η General Motors αυτή την εβδομάδα ζήτησε από χιλιάδες προμηθευτές να αφαιρέσουν τα εξαρτήματα κινεζικής παραγωγής από τις εφοδιαστικές αλυσίδες τους.