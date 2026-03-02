Η TELEKOM στο MWC 2026: Καινοτομία με επίκεντρο το ΑΙ

Καινοτομίες και νέες τεχνολογίες που αναμένεται να διαμορφώσουν το ψηφιακό μέλλον, παρουσιάζει η TELEKOM, στο Mobile World Congress 2026 (MWC) στην Βαρκελώνη. Με κεντρικό μήνυμα «Magenta AI at Scale. Human at Heart.», η TELEKOM τοποθετεί στο επίκεντρο της φετινής της παρουσίας σε μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις τεχνολογίας στον κόσμο, την Τεχνητή Νοημοσύνη, εστιάζοντας στη σύνδεση ανθρώπων και τεχνολογίας.

«Στην TELEKOM φέρνουμε τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης απευθείας στα δίκτυα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας (…), δημιουργώντας προστιθέμενη αξία τόσο για τους πελάτες μας, όσο και για την οικονομία. Το ΑΙ είναι η τεχνολογία-κλειδί της εποχής μας. Θα καθορίσει την ανταγωνιστικότητα, την τεχνολογική ισχύ και την ψηφιακή κυριαρχία της Ευρώπης.», ανέφερε ο Abdu Mudesir, Board Member for Product & Technology της TELEKOM.

Παγκόσμια πρεμιέρα για το Magenta AI Call Assistant

Η TELEKOM παρουσιάζει για πρώτη φορά παγκοσμίως το Magenta AI Call Assistant, το όραμά της για την τηλεφωνική κλήση του μέλλοντος, με την υποστήριξη ΑΙ. Πρόκειται για έναν έξυπνο βοηθό κλήσεων, ο οποίος ενσωματώνει την Τεχνητή Νοημοσύνη ως μέρος της τηλεφωνικής συνομιλίας σε πραγματικό χρόνο, χωρίς τη χρήση εφαρμογών ή ειδικού εξοπλισμού. Το Magenta AI Call Assistant θα παρέχει live μετάφραση, περιλήψεις συνομιλίας και απαντήσεις σε ερωτήσεις κάθε είδους, ενώ στο μέλλον, θα ενσωματώσει κι άλλες λειτουργίες πρακτικής υποστήριξης, όπως τη διεκπεραίωση μιας κράτησης. Το Magenta AI Call Assistant ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της κλήσης από την ίδιο τον χρήστη. Ο έξυπνος βοηθός κλήσεων που αναπτύσσεται σε συνεργασία με την ElevenLabs, θα διατεθεί αρχικά στους πελάτες της TELEKOM στην Γερμανία, και σταδιακά σε άλλες αγορές.

Γυαλιά AI

Με τα AI Glasses, η TELEKOM εξερευνά πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να εξελιχθεί πέρα από το smartphone σε καθημερινή, hands-free χρήση. Τα γυαλιά γίνονται ένας έξυπνος «σύντροφος», αφού μέσα από μια ματιά ή μια προφορική εντολή, αναγνωρίζουν προϊόντα, μεταφράζουν κείμενο σε πραγματικό χρόνο, προβάλλουν σχετικές πληροφορίες απευθείας στο οπτικό πεδίο του χρήστη ή εκτελούν αυτόνομα εργασίες.

Magenta Security Mobile.ID: η νέα πλατφόρμα mobile ασφάλειας

Το Magenta Security Mobile.ID, η νέα πλατφόρμα mobile ασφάλειας, μετατρέπει τα smartphones σε «καθολικό κλειδί» (universal key) για ψηφιακές ταυτότητες μέσω Bluetooth και NFC. Έτσι, η συσκευή μπορεί να αντικαταστήσει φυσικά κλειδιά, smart cards ή ακόμα και έγγραφα ταυτοποίησης, με πλήρη κυριαρχία δεδομένων. Η λύση αυτή, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα χρήσεων, όπως έλεγχο πρόσβασης, αλλά και ασφαλή επαλήθευση ηλικίας και ταυτότητας. Μέσα στο 2026, η TELEKOM σχεδιάζει να διαθέσει την πλατφόρμα σε εταιρικούς πελάτες στην Ευρώπη.

Ψηφιακή Κυριαρχία: Cloud λύσεις για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Η TELEKOM σε συνεργασία με την NVIDIA παρουσίασε πρόσφατα το Industrial AI Cloud στο Μόναχο, μία από τις ισχυρότερες AI υποδομές στην Ευρώπη — προσφέροντας τεράστια υπολογιστική ισχύ και πλήρη κυριαρχία δεδομένων για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Δίνοντας συνολικά μεγάλη έμφαση στις cloud λύσεις, η TELEKOM παρουσιάζει στο MWC 2026 το «Business Cloud» για τις ευρωπαϊκές αγορές. Πρόκειται για μία νέα λύση που απευθύνεται τόσο σε ΜμΕ όσο και σε μεγάλους πελάτες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προσφέροντας μια υψηλών επιδόσεων υποδομή τοπικών data centers, σχεδιασμένη για να ενισχύει την επιχειρηματική καινοτομία. Παράλληλα, παρουσιάζει το European Edge Continuum, την πρώτη διασυνοριακά διασυνδεδεμένη edge cloud υποδομή, για απρόσκοπτες εφαρμογές πέρα από εθνικά σύνορα.

Intelligent Home: έξυπνος, καθημερινός βοηθός για το σπίτι

Με το Intelligent Home, η TELEKOM παρουσιάζει το συνδεδεμένο νοικοκυριό του μέλλοντος: ο AI agent «μετακομίζει» απευθείας στο router, μετατρέποντάς το σε έναν έξυπνο βοηθό που συνδέει συσκευές, υπηρεσίες και ανθρώπους. Το σύστημα μαθαίνει συνήθειες, ανταποκρίνεται σε ατομικές ανάγκες και καθοδηγεί συσκευές μέσα στο σπίτι. Χάρη στο edge AI, η ιδιωτικότητα διασφαλίζεται, αφού όλα τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά τοπικά στο router και δεν «φεύγουν» από το σπίτι.

MINDR: AI agents βελτιστοποιούν το δίκτυο σε πραγματικό χρόνο

Η TELEKOM, σε συνεργασία με την Google Cloud ανέπτυξε το MINDR, ένα AI σύστημα που παρακολουθεί διαρκώς το δίκτυο και εντοπίζει έγκαιρα δυσλειτουργίες, αυξανόμενα φορτία ή κινδύνους για την απόδοση. Με βάση μοντέλα Google Gemini, εξειδικευμένοι AI agents συσχετίζουν σήματα από διαφορετικά domains του δικτύου, ελέγχουν τις βασικές αιτίες, αναλύουν αλληλεξαρτήσεις και ενεργοποιούν αυτόνομα διορθωτικές ενέργειες. Το MINDR αποτελεί εξέλιξη του «RAN Guardian Agent», και αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς ένα αυτόνομο, «αυτο-θεραπευόμενο» δίκτυο.

6G Innovation Hub: Θέτοντας τις βάσεις για το Physical AI

Η T-Mobile US και η TELEKOM ενώνουν τις δυνάμεις τους στον δρόμο για το 6G, δημιουργώντας το διατλαντικό 6G Innovation Hub. Στόχος τους είναι να φέρουν κοντά βασικούς συνεργάτες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, για κοινή έρευνα, ανάπτυξη πρωτοτύπων και δοκιμές πεδίου, προκειμένου να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός ενιαίου παγκόσμιου προτύπου 6G. Το 6G αποτελεί θεμέλιο για το Physical AI — δηλαδή συστήματα που δεν ερμηνεύουν μόνο πληροφορίες, αλλά αλληλεπιδρούν με τον φυσικό κόσμο και τον ελέγχουν σε πραγματικό χρόνο.

Τηλεμεταφορά: Ορόσημο στον δρόμο προς το κβαντικό διαδίκτυο

Τα T-Labs, η μονάδα Έρευνας και Ανάπτυξης της TELEKOM, και η Qunnect, παρουσιάζουν για πρώτη φορά την επιτυχημένη κβαντική τηλεμεταφορά σε εμπορικά διαθέσιμο δίκτυο οπτικών ινών. Οι δύο συνεργάτες, κατάφεραν να μεταδώσουν κβαντική πληροφορία σε 30 χιλιόμετρα υπάρχουσας υποδομής οπτικών ινών, με μέση ακρίβεια 90%, παράλληλα με την κανονική κίνηση δεδομένων.