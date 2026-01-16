Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως σύμμαχος Επιχειρησιακού Μετασχηματισμού

Οι παγκόσμιες επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων εκτοξεύονται, καθώς το 2025 αναμένεται να αγγίξουν τα 580 δισ. δολάρια. Στην Ελλάδα, η Microsoft δρομολογεί επένδυση άνω του 1 δισ. ευρώ για τη δημιουργία τριών data centers έως το 2030, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία της χώρας στον ψηφιακό χάρτη. Την ίδια στιγμή, η παγκόσμια αγορά τεχνητής νοημοσύνης, που το 2025 έφτασε τα 244 δισ. δολάρια, εκτιμάται ότι θα εκτοξευθεί στα 827 δισ. δολάρια μέχρι το 2030.

Παρότι η τεχνολογία προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες, η ουσιαστική αξιοποίησή της προϋποθέτει αποτελεσματική διαχείριση της αλλαγής και επανασχεδιασμό των τρόπων εργασίας και των οργανωτικών δομών, με στόχο την επίτευξη ενός ολοκληρωμένου και βιώσιμου επιχειρησιακού μετασχηματισμού.

Στις σύγχρονες επιχειρήσεις, η αρχική φάση του μετασχηματισμού με τη συμβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης ξεκινά με την αξιοποίηση ψηφιακών βοηθών, ενώ η επόμενη φάση αφορά την ενσωμάτωση έξυπνων Agents. Στην Epsilon Dynamics, ως πιστοποιημένος συνεργάτης της Microsoft με μακρά εμπειρία και ισχυρή δέσμευση στις επιχειρησιακές εφαρμογές, υιοθετούμε το μοντέλο που αποκαλούμε «Frontier Firm»: έναν οργανισμό επόμενης γενιάς, σχεδιασμένο εξαρχής για την εποχή της ΤΝ. Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός αρμονικού συνδυασμού ανθρώπινης κρίσης και Agents Τεχνητής Νοημοσύνης, ώστε οι επιχειρήσεις να επιτυγχάνουν ταχύτερη κλιμάκωση, να λαμβάνουν πιο ποιοτικές αποφάσεις και να δημιουργούν αυξημένη επιχειρησιακή αξία.

Η πρακτική εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στο περιβάλλον CRM υλοποιείται μέσω ενός ευρέος φάσματος έξυπνων Agents, που υποστηρίζουν κρίσιμες λειτουργίες, όπως οι πωλήσεις, η εξυπηρέτηση πελατών, οι υπηρεσίες πεδίου και το Marketing.

Ενδεικτικά, περιλαμβάνονται Agents για Sales Qualification, Sales Development, Customer Service, Sales Close, Scheduling Operations, Customer Intent, Case Management, Quality Evaluation και Customer Knowledge Management.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Sales Chat, το οποίο εξοπλίζει τους πωλητές με πλήρη και συγκεντρωμένη πληροφόρηση για κάθε συνάντηση με τον πελάτη, μέσα από ένα ενιαίο εργαλείο. Παρέχει ανάλυση εσόδων, καθοδήγηση σε πραγματικό χρόνο, διαχείριση ευκαιριών, πληροφορίες αδειοδότησης, αναγνώριση των υπευθύνων υλοποίησης, καθώς και προγνωστικές αναλύσεις που υποστηρίζουν την αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων.

Σε περιβάλλον ERP από την άλλη, το Microsoft Dynamics 365 Business Central , ξεχωρίζει ως ένα από τα κορυφαία παγκοσμίως ERP για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αναπτυσσόμενους οργανισμούς. Σύμφωνα με το Forbes, υπερέχει σε τομείς όπως η λειτουργικότητα, η ευχρηστία, η διαφανής τιμολόγηση, η ποιότητα υποστήριξης, η ευελιξία, καθώς και η ενσωμάτωση προηγμένων δυνατοτήτων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η ενσωματωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη, που διαθέτει, αυτοματοποιεί κρίσιμες εργασίες παρέχοντας σε βάθος, επιχειρησιακή πληροφόρηση για τη διαχείριση πωλήσεων, οικονομικών και λειτουργιών. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η αποδοτικότητα των διαδικασιών και υποστηρίζεται η ταχύτερη και πιο τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Αναλυτικότερα, δύο από τους σημαντικότερους Agents είναι οι Sales Order Agent & Payables Agent.

Ο πρώτος αναλύει τα εισερχόμενα email πελατών για αιτήματα πωλήσεων, ελέγχει τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, διευκρινίζει κάθε απαραίτητη λεπτομέρεια, δημιουργεί προσφορές και τις μετατρέπει σε παραγγελίες μετά την έγκριση του χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο, επιταχύνεται σημαντικά η διαδικασία πώλησης και μειώνονται τα περιθώρια σφάλματος.

Αντίστοιχα, ο Payables Agent παρακολουθεί τα email για συνημμένα τιμολογίων σε PDF, εξάγει τα απαραίτητα δεδομένα, προσδιορίζει τον αντίστοιχο προμηθευτή, προτείνει ταξινομήσεις λογαριασμών και δημιουργεί προσχέδια εγγράφων αγοράς. Αυτό επιτρέπει την αυτοματοποίηση των διαδικασιών προμηθειών και λογιστικής, ενισχύοντας την ακρίβεια και την ταχύτητα των χρηματοοικονομικών λειτουργιών.

Η Epsilon Dynamics και ο Όμιλος EPSILONNET συνολικά, ως στρατηγικοί συνεργάτες της Microsoft και μεγάλου μέρους των ελληνικών επιχειρήσεων, κάθε μεγέθους . στοχεύουν, τόσο με τις λύσεις Dynamics 365 όσο και με τις ιδιοπαραγόμενες λύσεις, PYLON flex & hybrid, Epsilon Smart κ.α., στη βελτιστοποίηση λειτουργιών, στην ενδυνάμωση διορατικών αποφάσεων, καθώς και την αναβάθμιση εμπειριών πελατών και εργαζομένων, με σεβασμό στον άνθρωπο και προτάσσοντας τις αρχές της Ηθικής Τεχνητής Νοημοσύνης.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ο Νικόλας Τσιργέλης είναι EPSILON DYNAMICS General Manager, του Ομίλου EPSILONNET, με σημαντική εμπειρία στον συμβουλευτικό κλάδο και στους τομείς υπηρεσιών και καινοτόμων τεχνολογιών. Ως πρεσβευτής της Τεχνητής Νοημοσύνης στοχεύει στην ανάπτυξη των νέων ανθρώπων και τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.