Η TCL παρουσιάζει το μέλλον της εικόνας, με πρωτοποριακές καινοτομίες και προϊόντα ενισχυμένα με τεχνητή νοημοσύνη, στην CES 2026

Η TCL, παγκόσμιος ηγέτης σε ηλεκτρονικές συσκευές ευρείας κατανάλωσης και Νο 1 brand παγκοσμίως σε τηλεοράσεις Mini LED και τηλεοράσεις μεγάλων ιντσών, ετοιμάζεται να βρεθεί στο επίκεντρο της CES 2026, παρουσιάζοντας μία εκτενή γκάμα από τις προηγμένες τεχνολογίες για τις οθόνες της, καθώς και ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο έξυπνων προϊόντων με τεχνητή νοημοσύνη.

Μετατρέποντας το περίπτερό της σε μια πύλη προς το μέλλον των οπτικών εμπειριών, η TCL θα δείξει στους επισκέπτες πώς τα κορυφαία display panels της - σε ένα ευρύ φάσμα μεγεθών, κατηγοριών και καινοτόμων σχεδιαστικών προσεγγίσεων - προσφέρουν απαράμιλλη απόδοση. Όλα αυτά υποστηρίζονται από την TCL CSOT, παγκόσμιο ηγέτη στις προηγμένες τεχνολογίες οθονών και θυγατρική της TCL.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η TCL θα παρουσιάσει επίσης μια νέα γενιά πρωτοποριακών οθονών, κινητών και wearables. Μεταξύ των σημαντικότερων εκθεμάτων περιλαμβάνονται η τεχνολογία SQD-Mini LED της TCL, η οποία διαθέτει πέντε βασικά πλεονεκτήματα, όπως ευρύ χρωματικό φάσμα για όλες τις συνθήκες χρήσης (All-Scene Wide Color Gamut), μηδενικό color crosstalk, περισσότερες ζώνες τοπικού φωτισμού (local dimming) υψηλότερη φωτεινότητα και εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό. Οι επισκέπτες θα έχουν, επίσης, την ευκαιρία να δουν για πρώτη φορά τα πιο πρόσφατα smartphones και enote tablets NXTPAPER με τεχνολογία ιδιαίτερα φιλική προς τα μάτια, καθώς και τα AR γυαλιά της TCL, που συνολικά αναδεικνύουν τη μοναδική της ικανότητα να προσφέρει εμπειρία θέασης αιχμής σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Πέρα από τις εξελίξεις στις τεχνολογίες οθονών, η εταιρεία θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο συσκευών με τεχνητή νοημοσύνη, σχεδιασμένων να διαμορφώσουν το μέλλον της έξυπνης τεχνολογίας. Οι επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίσουν το AI smart living μέσα από μια σειρά οικιακών συσκευών, όπως κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια και έξυπνες κλειδαριές, καθώς και καθηλωτικές εμπειρίες AI entertainment που προσφέρουν τηλεοράσεις με τεχνητή νοημοσύνη, AR γυαλιά και προβολείς. Η TCL θα παρουσιάσει, επίσης, τις πιο πρόσφατες εξελίξεις της στον τομέα της παραγωγικότητας, του mobility και της μετακίνησης με ενισχυμένη τεχνητή νοημοσύνη, σε κινητές συσκευές, tablets και λύσεις οικοσυστήματος Human-Vehicle-Home, αναδεικνύοντας πώς οι AI τεχνολογίες της TCL διαμορφώνουν το επόμενο κεφάλαιο της καθημερινής ζωής, της εργασίας και της συνδεσιμότητας.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα αποκαλυφθούν στην CES 2026:

TCL CES 2026 Booth: