Η TCL κυριαρχεί με πέντε βραβεία EISA

Η TCL, παγκόσμιος ηγέτης στα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης και η Νο. 1 μάρκα Mini LED και Ultra-large τηλεοράσεων στον κόσμο, εδραίωσε την ηγετική της θέση στον κλάδο κατακτώντας πέντε αναγνωρισμένα βραβεία EISA — την κορυφαία διάκριση της Ευρώπης για την οπτικοακουστική καινοτομία. Κυριαρχώντας τόσο στις κατηγορίες Home Theatre Display & Video όσο και Home Theatre Audio, ο θρίαμβος της TCL υπογραμμίζει την αδιάκοπη προσπάθειά της για πρωτοποριακές εξελίξεις στην ευκρίνεια της μεγάλης οθόνης και την ακρίβεια QD-Mini LED.

Πρωτοπόρος στην κούρσα, η TCL 98 ιντσών C8K κέρδισε το βραβείο «EISA STATEMENT TV 2025–2026» για τον επαναστατικό σχεδιασμό και τα εκπληκτικά γραφικά της, ενώ η TCL 85C9K κέρδισε τον τίτλο «EISA HOME THEATER MINI LED TV 2025–2026», θέτοντας ένα νέο χρυσό πρότυπο για κινηματογραφική εμβύθιση. Η TCL 75C7K τιμήθηκε με το βραβείο «EISA FAMILY TV 2025–2026» για τον τέλειο συνδυασμό εκπληκτικής ευκρίνειας και έξυπνης λειτουργικότητας, και η TCL 55C6K κέρδισε το βραβείο «EISA GAMING TV 2025–2026»—ένα απαραίτητο προϊόν για τους gamers επόμενης γενιάς. Συμπληρώνοντας τις διακρίσεις, η ηχομπάρα Q65H της TCL εξασφάλισε το βραβείο «EISA BEST BUY SOUNDBAR 2025–2026», προσφέροντας ήχο κινηματογραφικής ποιότητας σε ασυναγώνιστη τιμή.

TCL 98C8K: EISA “STATEMENT TV 2025-2026”

Επιλεγμένη ως EISA “STATEMENT TV ΓΙΑ ΤΟ 2025–2026”, η TCL 98C8K επαναπροσδιορίζει την αριστεία στις μεγάλες οθόνες με την πρωτοποριακή αρχιτεκτονική της TCL για τηλεοράσεις μεγάλης οθόνης. Χάρη στη χρήση προηγμένων, υψηλής ποιότητας υλικών, η τηλεόραση επιτυγχάνει μια οθόνη Virtually ZeroBorder που μεγιστοποιεί τον χώρο της οθόνης για μια πιο καθηλωτική εμπειρία θέασης. Πέρα από τον εντυπωσιακό σχεδιασμό της, η 98C8K έχει επίσης σχεδιαστεί για κορυφαία απόδοση. Μέσω του πρόσφατα αναβαθμισμένου πάνελ CrystGlow WHVA της TCL, η τηλεόραση προσφέρει εξαιρετική εγγενή αντίθεση έως και 7.000:1. Μια μεμβράνη χαμηλής ανάκλασης 0,5% βελτιώνει περαιτέρω την καθαρότητα της εικόνας μειώνοντας την αντανάκλαση, ενώ η εξαιρετικά ευρεία γωνία θέασης χρώματος 40% της οθόνης εξασφαλίζει ζωντανά, ρεαλιστικά γραφικά από οποιαδήποτε κατεύθυνση. Σε συνδυασμό με την ιδιόκτητη τεχνολογία All-domain Halo Control της TCL, η 98C8K προσφέρει ακριβή έλεγχο φωτός και σκιάς, προσφέροντας προηγμένη ποιότητα εικόνας με αδιαπραγμάτευτη φωτεινότητα, αντίθεση και λεπτομέρεια σε κάθε καρέ.

TCL 85C9K: EISA “HOME THEATER MINI LED TV 2025-2026”

Ως το κορυφαίο μοντέλο της TCL, η TCL 85C9K έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια απαράμιλλη κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι. Με οθόνη Virtually ZeroBorder και πάνελ CrystGlow WHVA, η 85C9K παρέχει μια καθηλωτική οπτική εμπειρία χωρίς περιθώρια με εξαιρετικά ευρείες γωνίες θέασης και σταθερή ποιότητα εικόνας από κάθε κατεύθυνση. Υποστηριζόμενη από την τεχνολογία QD-Mini LED της TCL, η τηλεόραση Precise Dimming Series διαθέτει έως και 5.184 ξεχωριστές ζώνες φωτεινότητας με μέγιστη φωτεινότητα 6.500 nits, επιτρέποντάς της να αποδίδει λεπτομερείς μεταβάσεις φωτός και σκιάς που αυξάνουν την αντίθεση και το βάθος σε όλους τους τύπους περιεχομένου. Για να συμπληρώσει την οπτική της δύναμη, η 85C9K διαθέτει επίσης καθηλωτικό ήχο από την Bang & Olufsen, διασφαλίζοντας ότι αυτό που ακούτε είναι τόσο εντυπωσιακό όσο αυτό που βλέπετε.

TCL 75C7K: EISA “FAMILY TV 2025-2026”

Η TCL 75C7K, νικήτρια του βραβείου EISA “FAMILY TV 2025–2026”, είναι το επίκεντρο της οικογενειακής ψυχαγωγίας. Ως μέλος της σειράς Precise Dimming της TCL, η 75C7K χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία QD-Mini LED για να προσφέρει εκπληκτική ποιότητα εικόνας με εξαιρετική φωτεινότητα, αντίθεση και ακρίβεια χρώματος, όλα με έναν εξαιρετικά λεπτό, μινιμαλιστικό σχεδιασμό που συμπληρώνει κάθε χώρο διαβίωσης. Με την υποστήριξη του επεξεργαστή TSR AiPQ, η 75C7K βελτιστοποιεί έξυπνα την ποιότητα εικόνας με βάση το περιεχόμενο και τις προτιμήσεις των χρηστών, ενώ η ενσωματωμένη Google TV επιτρέπει την απρόσκοπτη πρόσβαση σε εξατομικευμένο περιεχόμενο και έξυπνα χειριστήρια στο σπίτι. Πρόσθετες λειτουργίες φιλικές προς την οικογένεια, όπως τα Προφίλ Παιδιών, η Λειτουργία Συλλογής Τέχνης και η προστασία χαμηλού μπλε φωτός με πιστοποίηση TÜV, εξασφαλίζουν μια ασφαλή και συναρπαστική εμπειρία για θεατές όλων των ηλικιών.

TCL 55C6K: EISA GAMING TV 2025-2026

Η TCL 55C6K είναι κατασκευασμένη για gamers που απαιτούν κορυφαία απόδοση. Η οθόνη QD-Mini LED και ο εγγενής ρυθμός ανανέωσης 4K 144Hz εξασφαλίζουν εξαιρετικά ομαλό gameplay και κρυστάλλινη κίνηση, εξαλείφοντας το τραύλισμα και το θάμπωμα, ενώ ένα καθηλωτικό σύστημα ήχου ONKYO 2.1 Hi-Fi φέρνει κινηματογραφικό ήχο σε κάθε συνεδρία παιχνιδιού. Με τη λειτουργία Game Master, AMD FreeSync και SuperWide GameView, η C6K προσφέρει μια πλήρη σειρά χαρακτηριστικών βελτιστοποιημένων για το παιχνίδι, σχεδιασμένων για έντονο, γρήγορο και πραγματικά καθηλωτικό παιχνίδι.

Πέρα από την αριστεία στις τηλεοράσεις, η TCL συνεχίζει επίσης να διευρύνει τα όρια της καινοτομίας και στον ήχο. Με την ονομασία EISA «BEST BUY SOUNDBAR 2025–2026», η ηχομπάρα οικιακού κινηματογράφου Q65H διαθέτει την ιδιόκτητη ακουστική τεχνολογία RAY·DANZ της TCL, η οποία έχει σχεδιαστεί για να κατευθύνει με ακρίβεια τον ήχο μέσω μιας προσαρμοσμένης ακουστικής δομής, δημιουργώντας ένα ευρύ ηχητικό πεδίο για μια εντυπωσιακή κινηματογραφική εμπειρία ήχου.

Διαθέσιμα αυτήν τη στιγμή σε επιλεγμένες αγορές παγκοσμίως, αυτά τα βραβευμένα προϊόντα αντιπροσωπεύουν τη συνεχή δέσμευση της TCL να εμπνέει το μεγαλείο μέσω κορυφαίων και καθηλωτικών εμπειριών ψυχαγωγίας.