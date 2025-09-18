Η Stoiximan Μεγάλος Χορηγός του Α.Σ. ΠΑΟΚ για τα επόμενα 3 χρόνια

Η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία online gaming στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αναλαμβάνει τον ρόλο του Μεγάλου Χορηγού του Α.Σ. ΠΑΟΚ για τα επόμενα τρία χρόνια, στηρίζοντας ενεργά όλα τα τμήματα του Συλλόγου. Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει την υποστήριξη των ομάδων Πόλο Ανδρών και Γυναικών, Βόλεϊ Ανδρών και Γυναικών, Μπάσκετ Γυναικών, Χάντμπολ Ανδρών και Γυναικών, Ποδοσφαίρου Γυναικών και Ποδοσφαίρου Σάλας Ανδρών.

Η νέα συμφωνία επισφραγίσει τη διαχρονική στήριξη της Stoiximan στον οργανισμό ΠΑΟΚ, ενισχύοντας περαιτέρω τη μακροχρόνια σχέση συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί με τον Δικέφαλο. Σε μια χρονιά με ξεχωριστή αξία, καθώς ο ΠΑΟΚ γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του, η Stoiximan βρίσκεται για ακόμη μία φορά στο πλευρό του Συλλόγου, στηρίζοντας τις προσπάθειες αθλητών και αθλητριών που τιμούν την ιστορία του και εμπνέουν τη νέα γενιά.

Άλκης Ησαϊάδης, Πρόεδρος Α.Σ. ΠΑΟΚ:

«Για τον Α.Σ. ΠΑΟΚ η συνεργασία με τη Stoiximan δεν είναι απλώς μια χορηγία. Είναι μια στρατηγική συμμαχία που μας δίνει δύναμη και προοπτική. Η στήριξη σε όλα μας τα τμήματα, σε μια χρονιά που γιορτάζουμε τα 100 χρόνια του Συλλόγου, έχει τεράστια σημασία για εμάς. Ευχαριστούμε την Stoiximan που εμπιστεύεται το όραμα και την πορεία μας. Μαζί, μπορούμε να συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία και να δίνουμε χαρές στους φιλάθλους μας».

Κώστας Διορέλης, Commercial Director της Stoiximan:

«Η σχέση μας με τον ΠΑΟΚ έχει βαθιές ρίζες και φέτος, που ο σύλλογος φτάνει τα 100 χρόνια ζωής, είμαστε περήφανοι που μπορούμε να σταθούμε δίπλα στον Α.Σ. ΠΑΟΚ και σε όλα του τα τμήματα. Στην Stoiximan πιστεύουμε στην αξία της καθημερινής προσπάθειας, στο πάθος που βάζουν οι αθλητές και οι αθλήτριες σε κάθε προπόνηση, σε κάθε αγώνα. Στόχος μας είναι να δώσουμε τη δική μας ώθηση σε αυτή τη διαδρομή και παράλληλα να υλοποιήσουμε πρωτοβουλίες που θα αφήσουν θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία. Θέλουμε αυτή η επετειακή χρονιά να μείνει αξέχαστη, μέσα και έξω από τα γήπεδα».

Η Stoiximan και ο Α.Σ. ΠΑΟΚ ενώνουν τις δυνάμεις τους, με κοινό όραμα την ανάδειξη του αθλητισμού και την ενίσχυση της κοινωνικής προσφοράς. Μαζί, συνεχίζουν να επενδύουν στο μέλλον, τιμώντας παράλληλα το παρελθόν και τις αξίες που κρατούν ζωντανό το πνεύμα του ΠΑΟΚ για έναν ολόκληρο αιώνα.