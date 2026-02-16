Η Stoiximan καλωσορίζει την Ελίνα Τζένγκο στην ομάδα των αθλητών της

Η Stoiximan ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά τη συνεργασία της με την πρωταθλήτρια ακοντισμού Ελίνα Τζένγκο, ενισχύοντας περαιτέρω το δυναμικό των αθλητών που πλαισιώνουν τις πρωτοβουλίες της. Η συμφωνία έχει διάρκεια έως το τέλος του 2028 και εδράζεται σε ένα κοινό σύστημα αξιών: προσήλωση στους στόχους, διαρκή εξέλιξη και ήθος εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της συνέπειας και της υπευθυνότητας, προβάλλοντας πρότυπα που εμπνέουν τη νέα γενιά και ενισχύουν τον ρόλο του αθλητισμού ως μοχλού κοινωνικής προόδου.

Με καταγωγή από τη Νέα Καλλικράτεια και σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η αθλήτρια συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εκπροσώπους της νέας γενιάς του ελληνικού στίβου. Από το 2016 συμμετέχει σταθερά σε διοργανώσεις παγκόσμιας εμβέλειας, όπως Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου, το Diamond League και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, καταγράφοντας συνεχή αγωνιστική άνοδο και εδραιώνοντας τη θέση της στην παγκόσμια ελίτ του ακοντισμού.

Σταθμός στην πορεία της αποτέλεσε το 2022, όταν κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών στο Μόναχο με βολή 65,81 μ., επίδοση που αποτελεί προσωπικό και πανελλήνιο ρεκόρ, καθιστώντας τη νεότερη πρωταθλήτρια Ευρώπης στην ιστορία του αγωνίσματος.

Η ανοδική της πορεία συνεχίστηκε δυναμικά και τα επόμενα χρόνια: το 2025 αναδείχθηκε νικήτρια του Diamond League κατακτώντας το Diamond Trophy, ενώ την ίδια χρονιά κατέλαβε την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Τόκιο με 62,72 μ. Έναν χρόνο νωρίτερα, το 2024, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού ολοκλήρωσε την παρουσία της στην 9η θέση.

Από νεαρή ηλικία είχε ήδη ξεχωρίσει διεθνώς, κατακτώντας χρυσό στο Ευρωπαϊκό Κ23 (2023, Έσποο), χρυσό στο Ευρωπαϊκό Κ20 (2021, Ταλίν), ασημένιο στο Παγκόσμιο Κ20 (2021, Ναϊρόμπι) και χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων 2018 στο Μπουένος Άιρες, όπου σημείωσε Ολυμπιακό ρεκόρ Κ18 με 63,34 μ.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Ελίνα Τζένγκο θα συμμετέχει σε δράσεις και ενέργειες της Stoiximan που αναδεικνύουν τον αθλητισμό ως πηγή έμπνευσης και θετικής επιρροής για τη νέα γενιά.

Η Ελίνα Τζένγκο δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που ξεκινά η συνεργασία μου με τη Stoiximan. Είναι σημαντικό για έναν αθλητή να έχει δίπλα του συνεργάτες που πιστεύουν στην προσπάθεια και στη διαρκή εξέλιξη. Ανυπομονώ για όσα θα δημιουργήσουμε μαζί τα επόμενα χρόνια».

Ο Κώστας Διορέλης, Εμπορικός Διευθυντής της Stoiximan, σημείωσε: «Η Ελίνα Τζένγκο εκπροσωπεί μια γενιά αθλητών που συνδυάζουν υψηλές επιδόσεις με ήθος και συνέπεια. Η πορεία της αντανακλά τις αξίες που πρεσβεύουμε και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα τη στηρίξουμε στα επόμενα αγωνιστικά της βήματα».

Με τη νέα αυτή συνεργασία, η Stoiximan συνεχίζει να επενδύει σε προσωπικότητες που εμπνέουν, ενισχύοντας διαχρονικά τη σύνδεσή της με την προσπάθεια, την πρόοδο και την αριστεία στον ελληνικό αθλητισμό.