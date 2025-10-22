Η Stoiximan Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής έως το Los Angeles 2028

Η Stoiximan ανακοινώνει τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ως Χρυσός Χορηγός στον δρόμο μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Los Angeles 2028, συνεχίζοντας μια σταθερή πορεία στήριξης του ελληνικού Ολυμπιακού κινήματος που εκτείνεται ήδη σε τρεις διαδοχικές Ολυμπιάδες (Ρίο 2016, Τόκιο 2020, Παρίσι 2024). Η συνεργασία επισφραγίζει τη διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο πλευρές και ενισχύει έμπρακτα την προετοιμασία των αθλητών και αθλητριών που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη μεγαλύτερη γιορτή του αθλητισμού.

Η συμφωνία επισημοποιήθηκε σε συνάντηση στα γραφεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, παρουσία του Chief Executive Officer της Stoiximan, κ. Nίκου Φλίγκου και του Προέδρου της Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, κ. Ισίδωρου Κούβελου.

Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας, η Stoiximan αναλαμβάνει ρόλο στρατηγικού συνεργάτη της της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, συμβάλλοντας στην κάλυψη αναγκών εξοπλισμού, προπονητικών κύκλων και μετακινήσεων. Παράλληλα, θα διευρύνει, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, την ομάδα των αθλητριών και αθλητών καθώς και των εθνικών ομάδων που ήδη υποστηρίζει, χτίζοντας πάνω στη μέχρι σήμερα διαδρομή από το “Road to Rio” και το “Great in Japan” έως τη “Belle Équipe” που συνόδευσε την ελληνική αποστολή στο Παρίσι. Στις αθλήτριες και τους αθλητές που διαχρονικά στηρίζει η Stoiximan περιλαμβάνονται οι Λευτέρης Πετρούνιας, Κατερίνα Στεφανίδη, Άννα Κορακάκη, Μίλτος Τεντόγλου, Στέφανος Ντούσκος, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Μαρία Πρεβολαράκη, Άλκης Κυνηγάκης, Χριστίνα Μπούρμπου, Ελισάβετ Τελτσίδου, Χρήστος Φραντζεσκάκης, Στέργιος Μπίλας, Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, Βαγγέλης Μακρυγιάννης, Εμμανουέλα Κατζουράκη, Θοδωρής Τσελίδης, Αντώνιος Παπακωνσταντίνου ενώ πολυετής είναι και η στήριξη στις εθνικές ομάδες υδατοσφαίρισης ανδρών και γυναικών.

Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει και στο γεγονός ότι ύστερα από συμφωνία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή η Stoiximan θα στηρίξει επιπλέον 27 αθλητές και αθλήτριες για 30 μήνες, στο πλαίσιο του προγράμματος «Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο Δρόμο για το Los Angeles». Είναι η πρώτη φορά που τόσοι πολλοί αθλητές θα έχουν στήριξη από μία εταιρεία, με τη Stoiximan να προσφέρει τις κατάλληλες συνθήκες για την προετοιμασία τους ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028.

«Για εμάς, ο Ολυμπισμός είναι κάτι περισσότερο από αγώνες· είναι αξίες, αριστεία, προσπάθεια, ομαδικότητα. Με μεγάλη χαρά συνεχίζουμε -για τέταρτη διαδοχική Ολυμπιάδα- να ενισχύουμε το Ολυμπιακό ιδεώδες, πλέον ακόμα πιο δυναμικά, μέσα από την Χρυσή Χορηγία της Stoiximan στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, με την οποία έχουμε εξαιρετική συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Από σήμερα έως το Los Angeles 2028, επενδύουμε στην απαιτητική καθημερινότητα των αθλητών και των αθλητριών μας, στη διαδρομή προς το όνειρο και στις στιγμές συλλογικής υπερηφάνειας. Η ομάδα των “Ηρώων” της Stoiximan μεγαλώνει, υποδέχεται νέα μέλη και συνεχίζει να αποδεικνύει ότι όταν λειτουργούμε ως ομάδα, μπορούμε να πετυχαίνουμε σπουδαίες διακρίσεις», δήλωσε ο Νίκος Φλίγκος, CEO της Stoiximan.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, ανέφερε: «Καλωσορίζουμε τη Stoiximan ως Χρυσό Χορηγό της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής έως το Los Angeles 2028. Δεν πρόκειται για μια συγκυριακή συνεργασία, αλλά για τη συνέχεια μιας σχέσης που έχει ήδη στηρίξει έμπρακτα τους αθλητές μας στο Ρίο, στο Τόκιο και στο Παρίσι. Είμαι βέβαιος ότι, με κοινές δράσεις και στοχευμένη ενίσχυση, θα προσφέρουμε στους αθλητές και τις αθλήτριες τα εφόδια που χρειάζονται για να προετοιμαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να μας κάνουν ξανά υπερήφανους».

Η νέα χορηγική περίοδος εγκαινιάζει μια τετραετή πορεία κοινού οράματος με επίκεντρο τον άνθρωπο–αθλητή και τη διαρκή πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού. Η Stoiximan και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ενώνουν δυνάμεις στον δρόμο για το Los Angeles 2028, με στόχο καλύτερες δυνατότητες προετοιμασίας, περισσότερη έμπνευση και ακόμη περισσότερες στιγμές εθνικής υπερηφάνειας.