Η SpaceX του Έλον Μασκ εξετάζει το ενδεχόμενο αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) στα μέσα Ιουνίου 2026, με στόχο τη συγκέντρωση έως και 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων και αποτίμηση περίπου 1,5 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Τετάρτη, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η τελευταία αποτίμηση της SpaceX ήταν περίπου 800 δισεκατομμύρια δολάρια, σε δευτερογενή πώληση μετοχών τον προηγούμενο μήνα, κατατάσσοντας την εταιρεία πυραύλων και δορυφόρων στις μεγαλύτερες συμφωνίες στην ιστορία όσον αφορά το μέγεθος.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον για διαστημικές εταιρείες έχει αυξηθεί σημαντικά, τροφοδοτούμενο από τη ζήτηση των κυβερνήσεων για δορυφόρους απεικόνισης, δεδομένων και επικοινωνιών, αλλά και από την αυξανόμενη εμπορική δραστηριότητα σε τεχνολογίες βασισμένες στο διάστημα.

Η IPO της Aramco έδωσε στην εταιρεία κεφαλαιοποίηση 1,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και παραμένει η μόνη συμφωνία που ξεπέρασε το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Ο Οικονομικός Διευθυντής της SpaceX, Μπρέτ Γιόνσεν έχει πραγματοποιήσει συνομιλίες και τηλεδιασκέψεις με υπάρχοντες ιδιώτες επενδυτές από τον Δεκέμβριο για να διερευνήσει τη δυνατότητα IPO στα μέσα του 2026, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Παρά την προτίμηση του Μασκ να διατηρήσει την SpaceX ιδιωτική, πηγές που γνωρίζουν τη σκέψη του αναφέρουν ότι η αυξανόμενη αποτίμηση της εταιρείας και η επιτυχία της υπηρεσίας δορυφορικού διαδικτύου Starlink έχουν οδηγήσει σε αλλαγή στρατηγικής.

Η SpaceX ετοιμάζει τέσσερις τράπεζες της Wall Street για ηγετικούς ρόλους στο ντεμπούτο της στην αγορά, σύμφωνα με πηγή του Reuters την περασμένη εβδομάδα.

Οι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές προετοιμάζονται για μια χρονιά πιθανών σημαντικών εισαγωγών στις ΗΠΑ, με επικεφαλής την SpaceX, ενώ οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης Anthropic και OpenAI θέτουν επίσης τις βάσεις για πιθανές δημόσιες εγγραφές.

Η ανάκαμψη της δραστηριότητας στην αγορά μετοχικού κεφαλαίου των ΗΠΑ ξεκίνησε το 2025, μετά από τρία χρόνια περιορισμένης δραστηριότητας, εν μέρει λόγω συνεχιζόμενης αστάθειας και γεωπολιτικών εντάσεων.

Η διαστημική τεχνολογία παραμένει τομέας με ισχυρή παρουσία, αλλά εξακολουθεί να προσελκύει επενδυτές που αναζητούν υψηλές προοπτικές ανάπτυξης, σύμφωνα με αναλυτές.