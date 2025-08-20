Η Sony ολοκληρώνει τη σειρά gaming περιφερειακών INZONE με νέα headset και άλλα προϊόντα

Η Sony ανακοίνωσε σήμερα την επέκταση της σειράς gaming περιφερειακών INZONE με ένα πλήρες σύνολο προϊόντων που απευθύνονται σε PC gamers και έχουν σχεδιαστεί για να φέρνουν νίκες.

Το INZONE H9 II προστίθεται στη σειρά μαζί με τα νέα in ear gaming ακουστικά INZONE E9. Η σειρά gaming προϊόντων INZONE ολοκληρώνεται με το ειδικά σχεδιασμένο gaming keyboard INZONE KBD-H75, το gaming mouse INZONE Mouse-A και τα mousepad INZONE Mat-D και Mat-F.





Όλα τα νέα μοντέλα έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με την κορυφαία esports ομάδα Fnatic. Χάρη στη συνεργασία με την Fnatic, που διαθέτει βαθιά τεχνογνωσία σε gaming περιφερειακά όπως keyboard και mouse, καθώς και στα σχόλια επαγγελματιών παικτών μαζί με την πολυετή εμπειρία της Sony, τα προϊόντα αυτά βελτιώνουν την εμπειρία των FPS παιχνιδιών.

Επιπλέον, τα ακουστικά INZONE E9 έχουν εγκριθεί για χρήση στο Apex Legends Global Series Year 5 Championship, βοηθώντας τους επαγγελματίες παίκτες να συγκεντρωθούν στο παιχνίδι με μεγάλη άνεση, ήχο βελτιστοποιημένο για FPS και εξαιρετική απομόνωση θορύβου.





INZONE H9 II – φτιαγμένα για το καλύτερο, με τους καλύτερους

Το INZONE H9 II είναι το κορυφαίο INZONE gaming headset, το οποίο προσφέρει υψηλή ποιότητα ήχου και εξουδετέρωση θορύβου σε ένα ελαφρύ σχεδιασμό με αποσπώμενο μικρόφωνο.

Από τον κορυφαίο ήχο, την άνετη εφαρμογή και την ποιότητα του μικροφώνου έως και τη θέση των κουμπιών και των LED, κάθε λεπτομέρεια διαμορφώθηκε με βάση τα σχόλια της Fnatic, ώστε το H9 II να προσφέρει κορυφαία απόδοση.

Βασισμένα στη μονάδα οδηγού των νέων, βραβευμένων ασύρματων ακουστικών με εξουδετέρωση θορύβου WH-1000XM6 της Sony, τα H9 II προσφέρουν διαύγεια σε όλο το φάσμα, είτε πρόκειται για απομακρυσμένα βήματα είτε για πιο ανησυχητικούς θορύβους με βάθος.

Τα INZONE H9 II διαθέτουν επίσης μικρόφωνα καρδιοειδούς τύπου που συλλαμβάνουν καθαρά τη φωνή σας, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν τον θόρυβο του περιβάλλοντος. Ο μακρύς ρυθμιζόμενος βραχίονας παραμένει ακριβώς στη θέση που τον τοποθετείτε. Επιπλέον, ο θόρυβος του περιβάλλοντος φιλτράρεται με ακρίβεια βελτιστοποιημένη από τεχνητή νοημοσύνη, ώστε οι συμπαίκτες σας να ακούνε τη φωνή σας πιο καθαρά και δυνατά. Επιπλέον, με το εξαιρετικά ευρύ φάσμα, τα INZONE H9 II μπορεί να προσφέρει καθαρό, πιο φυσικό ήχο από ποτέ, εξασφαλίζοντας ότι κάθε οδηγία ακούγεται καθαρή, απαραίτητο σε συνθήκες ανταγωνισμού.





Τα H9 II ζυγίζουν μόλις 260 γραμμάρια και διαθέτουν ένα επανασχεδιασμένο στήριγμα κεφαλής που κατανέμει ομοιόμορφα το βάρος, ώστε τα ακουστικά να παραμένουν άνετα για πολύωρη χρήση.

Για έντονο gaming, το παρεχόμενο USB-C® dongle προσφέρει μια αποκλειστική σύνδεση 2,4 GHz με εξαιρετικά χαμηλό λανθάνοντα χρόνο. Η σύζευξη LE Audio και Bluetooth® διατηρεί μια ταυτόχρονη σύνδεση για να απολαμβάνετε το παιχνίδι σας χωρίς latency, διατηρώντας παράλληλα τη σύνδεση με το smartphone σας για κλήσεις και ειδοποιήσεις. Όλα αυτά με διάρκεια ζωής μπαταρίας έως και 30 ώρες μεταξύ των φορτίσεων1. Περιλαμβάνεται μια μαλακή θήκη για να διατηρείτε τα παρελκόμενα μαζί, ώστε να μην χαθούν στο σπίτι και να προληφθεί η φθορά τους.

Τίποτα εκτός από το παιχνίδι, με τα INZONE E9

Νέα προσθήκη στη σειρά INZONE είναι τα compact ενσύρματα in-ear ακουστικά INZONE E9.

Με τη ρύθμιση ήχου που αναπτύχθηκε με βάση τα σχόλια της Fnatic, τα INZONE E9 σας εξασφαλίζουν ότι θα ακούτε βήματα, όπλα να γεμίζουν και κινδύνους από μακριά πριν σας προλάβουν.

Τα INZONE E9 διαθέτουν συμπαγή σχεδιασμό που εξασφαλίζει άνετη εφαρμογή με ελάχιστη πίεση στα αυτιά. Μπορείτε επίσης να εναλλάσσετε μεταξύ των αφρώδων tip για καλύτερη απομόνωση θορύβου ή των υβριδικών tip σιλικόνης σε διάφορα μεγέθη για περισσότερη άνεση όλη την ημέρα, ιδανικά για διαφορετικά περιβάλλοντα.





Τα INZONE E9 διαθέτουν την πρώτη πλήρως κλειστή δομή της Sony σε ακουστικά και σφραγισμένο σώμα, που σε συνδυασμό με τα tip για απομόνωση θορύβου, επιτυγχάνουν ανώτερη παθητική μείωση θορύβου για πιο εστιασμένο ήχο. Ιδανικά για όταν θέλετε να αποκλείσετε τον θόρυβο του κοινού σε ένα τουρνουά ή απλά τους περισπασμούς του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια του καθημερινού παιχνιδιού.

Το INZONE Hub for PC gaming σας επιτρέπει να προσαρμόσετε το προφίλ ήχου και τις ρυθμίσεις EQ με εικονικό ήχο 7.1ch και spatial sound 360, ώστε να τα προσαρμόσετε στις προτιμήσεις σας με το USB-C audio box.





Ανακάλυψε το gaming keyboard INZONE KBD-H75

Το INZONE KBD-H75 είναι το πρώτο gaming keyboard της Sony2. Διαθέτει ένα rapid trigger που επιτρέπει στα πλήκτρα να επιστρέφουν αμέσως στην αρχική τους θέση, για ταχύτερη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εντολών, σε συνδυασμό με polling rate έως 8000Hz για αστραπιαία μετάδοση σήματος. Αυτός ο ισχυρός συνδυασμός βελτιώνει το gameplay σας στα FPS!

Ιδανικό για πολύωρο gaming, χάρη στη χρήση ενός gasket mount που απορροφά τους κραδασμούς και μειώνει τις δονήσεις, προσφέροντας πιο απαλό πάτημα και καθαρότερο ήχο, ώστε να παραμένετε συγκεντρωμένοι κατά τη διάρκεια πολλών ωρών παιχνιδιού.

Λαμβάνοντας υπόψη τις επισημάνσεις των επαγγελματιών της Fnatic, το gaming keyboard INZONE KBD-H75 υιοθετεί διάταξη 75% και εξαλείφει την απομόνωση των πλήκτρων για ακόμα πιο συμπαγές πλάτος.

Ο επιλογέας που εξοικονομεί χώρο επιτρέπει την προσαρμογή των λειτουργιών3, όπως ο έλεγχος της έντασης, απελευθερώνοντας έτσι επιφάνεια για πιο γρήγορες και ακριβείς κινήσεις του mouse. Με σκελετό από κατεργασμένο αλουμίνιο, αυτό το keyboard προσφέρει μια αίσθηση ποιότητας που ταιριάζει σε έναν μακροχρόνιο σύμμαχό στη gaming πορεία σας.

Κινήσου αβίαστα με το ασύρματο gaming mouse INZONE Mouse-A

Αυτό το εξαιρετικά ελαφρύ mouse συνδυάζει ευελιξία και ακαμψία. Με βάρος 48,4 γραμμάρια, το INZONE Mouse-A είναι γρήγορο και εύκολο στη χρήση, χάρη στο ενισχυμένο περίβλημα με hollow glass μικροσφαίρες που συμβάλλουν στη μείωση του βάρους και στη σταθερότητα που διατηρείται υπό πίεση και λειτουργεί αποτελεσματικά καθ' όλη τη διάρκεια του πολύωρου παιχνιδιού, με διάρκεια ζωής μπαταρίας έως και 90 ώρες4.

Το mouse είναι επίσης εξοπλισμένο με έναν υψηλής απόδοσης αισθητήρα αποκλειστικά για την INZONE, με επιτάχυνση έως 30K DPI και 70G, με μέγιστη ταχύτητα 750 IPS, προσφέροντάς σας ακρίβεια επαγγελματικού επιπέδου.

Με polling rate έως 8000Hz, το INZONE Mouse-A προσφέρει ομαλότερο tracking και σχεδόν μηδενική καθυστέρηση. Η προσαρμοσμένη ρύθμιση του σήματος το διατηρεί σταθερό, ακόμη και υπό μέγιστο polling load.





Ο οπτικός διακόπτης χρησιμοποιεί φως για τη μετάδοση σημάτων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει φυσική επαφή, γεγονός που αυξάνει σημαντικά την ταχύτητα απόκρισης. Αυτό επιτρέπει ταχύτερες ενέργειες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Από τον σχεδιασμό έως την αίσθηση του κλικ, το INZONE Mouse-A διαμορφώθηκε με βάση τα σχόλια των παικτών της Fnatic και βελτιώθηκε μέσω πρωτοτύπων για χειρισμό που αντέχει υπό πίεση.

Δώστε προτεραιότητα στην απόδοση με INZONE Mat-F και INZONE Mat-D

Δύο νέα mousepad προστίθενται στη σειρά INZONE – το INZONE Mat-F και το INZONE Mat-D.

Το INZONE Mat-F έχει πάχος 6 mm και είναι κατασκευασμένο από υλικό SlimFlex, το οποίο προσφέρει την απαραίτητη αντίσταση για πιο ακριβή στόχευση και ομαλότερη διακοπή κινήσεων, ιδανικό για παίκτες που χρησιμοποιούν χαμηλή ευαισθησία. Το υφασμάτινο υλικό επιτρέπει εύκολες μικροδιορθώσεις με αρκετή τριβή για να υποστηρίζει απότομες παύσεις κινήσεων, καθιστώντας το ιδανικό για παίκτες που χρησιμοποιούν χαμηλή ευαισθησία που χρειάζονται τόσο επιδεξιότητα όσο και έλεγχο.

Το INZONE Mat-D έχει πάχος 4 mm και έχει σχεδιαστεί για ομαλή κύλιση και γρήγορη απόκριση σε όλα τα παιχνίδια τύπου Battle Royale. Η χαμηλή τριβή υποστηρίζει ελαφριές, γρήγορες κινήσεις και ομαλή παρακολούθηση, ιδανική για παίκτες που χρησιμοποιούν υψηλή ευαισθησία και βασίζονται στη συνεχή κίνηση.

Σχεδιασμένα σε συνεργασία με την Fnatic, τα INZONE Mat-F και INZONE Mat-D διαθέτουν άκρο χαμηλού ύψους και ραφές που δεν φθείρονται, ώστε η γραμμή ραφής να βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια, να μην σας εμποδίζει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και να είναι ανθεκτική στη συνεχή χρήση.





Και τα δύο mousepad έχουν σχεδιαστεί με τους σκληροπυρηνικούς gamers στο επίκεντρο. Κάθε λεπτομέρεια της επιφάνειας έχει διαμορφωθεί σε συνεργασία με τους επαγγελματίες της Fnatic, με στόχο την ταχύτητα, την ακρίβεια και τη σταθερότητα στο παιχνίδι υψηλού επιπέδου.





Νέα επιλογή χρώματος για το INZONE H3

Το ενσύρματο gaming headset INZONE H3 είναι πλέον διαθέσιμο σε ένα νέο μαύρο χρώμα, εκτός από το υπάρχον λευκό μοντέλο.





Διαθεσιμότητα