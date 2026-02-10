Η Snappi ανακοινώνει Αποταμιευτικό Λογαριασμό

Η Snappi, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), ανακοινώνει το πρώτο της προϊόν αποταμίευσης. Ο Αποταμιευτικός Λογαριασμός της Snappi προσφέρει 1.0% ετήσιο επιτόκιο για υπόλοιπα από €1 έως €100.000, συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα της άμεσης ρευστότητας, χωρίς περίοδο ‘κλειδώματος’ και χωρίς περιορισμούς στις μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ των λογαριασμών Snappi κάθε πελάτη.

Ο Αποταμιευτικός Λογαριασμός της Snappi έχει σχεδιαστεί για την καθημερινή αποταμίευση. Προσφέρει στους πελάτες πλήρη ευελιξία και έλεγχο των χρημάτων τους, επιτρέποντάς τους να κερδίζουν τόκους ενώ διατηρούν πρόσβαση στα χρήματά τους ανά πάσα στιγμή.

«Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας να αποταμιεύουν, μέσα από ελκυστικές και απλές λύσεις, ώστε να έχουν χρήματα στην άκρη για απρόβλεπτες ανάγκες. Ένας αποταμιευτικός λογαριασμός βοηθά και στον σαφή διαχωρισμό των χρημάτων. Μεταφέροντας τις αποταμιεύσεις σε ξεχωριστό λογαριασμό, ο πελάτης τις διαχωρίζει από τις καθημερινές ανάγκες ρευστότητας, περιορίζοντας έτσι τις παρορμητικές αγορές, προστατεύοντας έτσι τις αποταμιεύσεις του. Ως τράπεζα, η Snappi προσφέρει ασφάλεια, άμεση πρόσβαση και προστασία καταθέσεων για τα κεφάλαια των καταναλωτών», δήλωσε η Gabriella Kindert, CEO της Snappi.

Ο Αποταμιευτικός Λογαριασμός της Snappi έχει δημιουργηθεί ως ένα απλό, διαφανές, και πλήρως ψηφιακό προϊόν, που βοηθά τους πελάτες να αποκομίζουν τόκους χωρίς ρίσκο διατηρώντας τη ρευστότητα τους. Καλύπτει ένα σημαντικό κενό της ελληνικής αγοράς καταθέσεων προσφέροντας ικανοποιητική απόδοση χωρίς πολυπλοκότητα, σε συνδυασμό με μία σύγχρονη εμπειρία χρήστη – πλήρως ευθυγραμμισμένη με την ψηφιακή στρατηγική της Snappi.

Το προϊόν διατηρεί την αναγκαία ισορροπία: ανταγωνιστική απόδοση για τον πελάτη και υπεύθυνη διαχείριση από την τράπεζα.