Η SKY express ενισχύει τη συνδεσιμότητα της Βόρειας Ελλάδας με την απευθείας πτήση Θεσσαλονίκη-Ντίσελντορφ

Η SKY express, ο ελληνικός αερομεταφορέας, ενισχύει την παρουσία της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» με τη νέα απευθείας σύνδεση Θεσσαλονίκη - Ντίσελντορφ. Το δρομολόγιο πραγματοποιείται με τα υπερσύγχρονα Airbus A320neo και A321neo, τρεις φορές την εβδομάδα (Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Μετά την απευθείας σύνδεση Θεσσαλονίκη-Λάρνακα, που η εταιρεία εξυπηρετεί σταθερά από το 2021, η νέα σύνδεση, Θεσσαλονίκη-Ντίσελντορφ ενισχύει περαιτέρω την εξωστρέφεια της και επιβεβαιώνει τη σταθερή επένδυση της SKY express στη Βόρεια Ελλάδα. Παράλληλα, η εταιρεία συνδέει τη Θεσσαλονίκη με οκτώ απευθείας προορισμούς εσωτερικού και με ένα εκτεταμένο δίκτυο προορισμών μέσω Αθηνών, καθώς η SKY express είναι η μοναδική αεροπορική με το μεγαλύτερο δίκτυο προορισμών στη χώρα.

Η Θεσσαλονίκη αποτελεί έναν από τους σημαντικούς πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας, με την επιβατική της κίνηση να καταγράφει αύξηση 5,5% σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που αναδεικνύει την εμπιστοσύνη του επιβατικού κοινού και την αδιάλειπτη δέσμευση της SKY express να επενδύει στη Θεσσαλονίκη και στους επιβάτες της. Η εταιρεία εξυπηρετεί συνολικά 27 διεθνείς προορισμούς, διευρύνοντας το διεθνές της αποτύπωμα και ενισχύοντας τον στρατηγικό προσανατολισμό της σε αγορές υψηλής σημασίας, καθιστώντας την Ελλάδα ακόμα πιο ελκυστική ως προορισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Στην τιμητική εκδήλωση, που διοργανώθηκε από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» για την πρώτη πτήση της σύνδεσης Θεσσαλονίκη-Ντίσελντορφ ο κ. Γεράσιμος Σκαλτσάς, Chief Commercial Officer της SKY express δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη νέα απευθείας σύνδεση Θεσσαλονίκη–Ντίσελντορφ. Το νέο αυτό δρομολόγιο αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα της Βόρειας Ελλάδας με την Κεντρική Ευρώπη, και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα επιβεβαιώνει την αδιάλειπτη παρουσία και δέσμευσή μας, προσφέροντας περισσότερες επιλογές στους επιβάτες μας και ενδυναμώνοντας την τοπική κοινωνία. Η Θεσσαλονίκη αποτελεί για εμάς έναν στρατηγικό κόμβο, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τις προγραμματισμένες διαθέσιμες θέσεις, που θα εξυπηρετούν την πόλη το 2026 και θα φτάσουν το ένα εκατομμύριο, αποτυπώνοντας τον συνεχώς αυξανόμενο ρόλο της στο δίκτυό μας.»

Η κα Κατερινά Πολλάτου, Airline Marketing & Development Manager/ Commercial & Business Development της Fraport Greece δήλωσε: «Καλωσορίζουμε με χαρά το νέο δρομολόγιο της SKY express από τη Θεσσαλονίκη προς το Ντίσελντορφ, που ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της αεροπορικής εταιρίας στο αεροδρόμιο ‘’Μακεδονία’’. Η Θεσσαλονίκη είναι ένας προορισμός με ιδιαίτερη δυναμική και συνεχώς μεγαλύτερη απήχηση στις κύριες αγορές του εξωτερικού, γεγονός που κάνει τη συγκεκριμένη σύνδεση ιδιαίτερα σημαντική για τον προορισμό. Η Fraport Greece θα συνεχίσει να στηρίζει με συνέπεια την αναπτυξιακή πορεία της SKY express στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, παρέχοντας ένα άρτιο επιχειρησιακό περιβάλλον και διασφαλίζοντας μια στενή και παραγωγική συνεργασία σε όλους τους τομείς.»

Από την πλευρά του ο Senior Vice President Aviation του αεροδρομίου του Ντίσελντορφ, Dr. Henning Pfisterer, καλωσορίζοντας το πλήρωμα και τους επιβάτες της πρώτης πτήσης από τη Θεσσαλονίκη, δήλωσε «Είμαστε ενθουσιασμένοι που η SKY express συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στο αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ. Με την προσθήκη της Θεσσαλονίκης, το δίκτυο της εταιρείας εμπλουτίζεται με έναν ακόμη σημαντικό προορισμό. Η Θεσσαλονίκη έχει ιδιαίτερη σημασία για πολλούς ανθρώπους στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, που διαθέτουν οικογενειακούς δεσμούς με τη Βόρεια Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιβάτες έχουν περισσότερες επιλογές ταξιδιού, ενώ οι στενοί πολιτιστικοί και οικογενειακοί δεσμοί μεταξύ της περιοχής μας και της Ελλάδας ενισχύονται ακόμη περισσότερο».

Στο πλαίσιο της σταθερής δέσμευσής της να στηρίζει την ενίσχυση της συνδεσιμότητας τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και της ευρύτερης περιοχής, η SKY express, για μία ακόμη χρονιά, συμμετείχε δυναμικά στη μεγαλύτερη έκθεση τουρισμού της Βόρειας Ελλάδας, Philoxenia-Hotelia 2025. Η εταιρεία πραγματοποίησε ουσιαστικές συναντήσεις με επαγγελματίες του κλάδου, συνεργάτες αλλά και φορείς, επιβεβαιώνοντας τόσο την ενεργή στήριξή της στην τοπική κοινωνία όσο και τον καθοριστικό της ρόλο στην προώθηση του ελληνικού τουρισμού στις διεθνείς αγορές.