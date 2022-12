«Την περασμένη εβδομάδα μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, ο σύζυγος μου και εγώ απολυθήκαμε (αυτός από το Twitter εγώ από το Lyft)», ανέφερε στις αρχές Νοεμβρίου η Άντι Χουντάλ Μπίρινγκ.

Αυτή και ο άνδρας είναι μεταξύ των χιλιάδων του τομέα της τεχνολογίας που χάνουν τις δουλειές τους και την Γη κάτω από τα πόδια τους με τους ρυθμούς που η βιομηχανία αυτή χάνει διαφημίσεις και έρχεται αντιμέτωπη με τα αποτελέσματα των λάθος υπολογισμών των καλομαθημένων αφεντικών της που πίστευαν ότι τα τεχνολογικά «μωρά» τους θα αναπτύσσονταν για πάντα.

Last week, in a span of less than 24 hours, my husband & I were both laid off (Twitter & Lyft). It was a hard day, but there's no one I'd rather share his & hers layoffs with than @Mr_DannySingh... I know we'll be back on our feet soon 💕