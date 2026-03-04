Η εταιρεία εξετάζει την πώληση ποσοστού, καθώς τα σχέδια για τη διεθνή αρχική δημόσια προσφορά (IPO) μετατίθενται πέραν του αρχικού στόχου για το 2018, ανέφερε το Reuters επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος.

Η IPO εκτιμάται ότι θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη πώληση μετοχών παγκοσμίως και συνιστά βασικό πυλώνα του προγράμματος οικονομικών μεταρρυθμίσεων της σαουδαραβικής κυβέρνησης, με στόχο τη διαφοροποίηση της οικονομίας από την εξάρτηση από τις εξαγωγές πετρελαίου.

Σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, εξετάζεται ιδιωτική τοποθέτηση μετοχών της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας σε Κινέζο επενδυτή, ως πρόδρομο βήμα της διεθνούς IPO. Οι ίδιες αρνήθηκαν να αποκαλύψουν την ταυτότητα του επενδυτή ή το ποσοστό που ενδέχεται να διατεθεί.

Η κίνηση αυτή θα ενίσχυε τα δημόσια έσοδα της Σαουδικής Αραβίας, διευκολύνοντας την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Μετασχηματισμού (NTP), όπως είναι επισήμως γνωστό το πακέτο μεταρρυθμίσεων, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Το NTP προβλέπει εκτεταμένες οικονομικές προσαρμογές - μεταξύ άλλων κατάργηση ορισμένων κρατικών επιδοτήσεων και αύξηση φόρων - με στόχο τον περιορισμό των μεγάλων δημοσιονομικών ελλειμμάτων που προκάλεσε η πτώση των τιμών του πετρελαίου.

Οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας εντείνονται. Παρότι πρόσφατα στοιχεία έδειξαν μείωση του ελλείμματος, η οικονομία της χώρας εισήλθε σε ύφεση το δεύτερο τρίμηνο, ο πληθωρισμός παραμένει αρνητικός και η ανεργία μεταξύ των Σαουδαράβων ανέρχεται στο 12,8%.

Εκπρόσωπος της Saudi Aramco δήλωσε: «Διάφορες επιλογές για τη δημόσια εγγραφή της εταιρείας παραμένουν υπό ενεργό εξέταση. Δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση και η διαδικασία της IPO εξελίσσεται σύμφωνα με τον σχεδιασμό».

Διπλή εισαγωγή και πολιτικές παράμετροι

Η διπλή εισαγωγή της Aramco στο χρηματιστήριο της Σαουδικής Αραβίας, το Tadawul, καθώς και σε διεθνές χρηματιστήριο, είχε αρχικά προγραμματιστεί για το 2018. Αγορές όπως η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και χρηματιστηριακά κέντρα της Ασίας είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Δεν έχει ληφθεί απόφαση για τον τελικό προορισμό της διεθνούς εισαγωγής. Σύμφωνα με πηγές, μέλη της σαουδαραβικής βασιλικής οικογένειας φέρονται να προτιμούν τη Νέα Υόρκη, ενώ οικονομικοί και νομικοί σύμβουλοι της εταιρείας τάσσονται υπέρ του Λονδίνου.

Και οι δύο επιλογές συνοδεύονται από πολιτικές και ρυθμιστικές προκλήσεις. Στις ΗΠΑ, ο νόμος Justice Against Sponsors of Terrorism Act (JASTA), που ψηφίστηκε το 2016, επιτρέπει την άσκηση αγωγών κατά της σαουδαραβικής κυβέρνησης για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 - κατηγορίες που το Ριάντ απορρίπτει.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η πρόταση για χαλάρωση των κανόνων εισαγωγής με στόχο την προσέλκυση κρατικών εταιρειών όπως η Aramco έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με επικρίσεις ότι ενδέχεται να αποδυναμώσει την προστασία των επενδυτών.

Κατά τρίτη πηγή, η διεθνής IPO ενδέχεται να μετατεθεί πέραν του 2018, ενώ η εισαγωγή στο Tadawul παρέμενε εντός χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με δηλώσεις ανώτερων Σαουδαράβων αξιωματούχων.