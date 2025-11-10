Η Santander προσλαμβάνει τις Citi και Goldman για την πώληση του μεριδίου της στην Πολωνία αξίας 1,9 δισ. δολαρίων

Η Banco Santander SA προσέλαβε τις Citigroup Inc. και Goldman Sachs Group Inc. για να την βοηθήσουν να πουλήσει το υπόλοιπο 13% των μετοχών της στην πολωνική θυγατρική της, η οποία σήμερα αποτιμάται σε 6,8 δισεκατομμύρια ζλότι (1,9 δισεκατομμύρια δολάρια).

Ο ισπανικός τραπεζικός «κολοσσός» εξετάζει τις επιλογές για την πώληση μέρους ή του συνόλου αυτού του μεριδίου μέσω book building τους επόμενους μήνες, σύμφωνα με το Bloomberg, το οποίο επικαλείται πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Η χρονική στιγμή της πιθανής πώλησης δεν έχει οριστικοποιηθεί και δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί τη συμφωνία της Santander τον Μάιο να πουλήσει το 49% των μετοχών της Santander Bank Polska SA στην Erste Group Bank AG για περίπου 7 δισεκατομμύρια ευρώ (8,1 δισεκατομμύρια δολάρια). Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί γύρω στα τέλη του 2025.

Η πώληση των μετοχών συνάδει με τη στρατηγική της Santander να επαναπροσανατολίσει τις διεθνείς επιχειρηματικές της δραστηριότητες.