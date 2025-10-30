Η Samsung Electronics Hellas φέρνει την Klarna στο eStore της

Η Samsung Electronics Hellas εμπλουτίζει την αγοραστική εμπειρία διευρύνοντας τις επιλογές πληρωμής στο Samsung eStore.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να ολοκληρώσουν τις αγορές τους, επιλέγοντας την εξόφληση σε 3 άτοκες δόσεις1 με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, μέσω Klarna. Με την συνεργασία με την Klarna, η Samsung Electronics Hellas συνεχίζει να επενδύει σε λύσεις που στόχο έχουν την ασφαλή, γρήγορη και άνετη εμπειρία αγορών.

Η υπηρεσία της Klarna για πληρωμή σε 3 δόσεις είναι διαθέσιμη για αξία καλαθιού έως 1.300€ (συμπεριλαμβανομένων τυχόν χρεώσεων μεταφορικών και άλλων υπηρεσιών και εκπτώσεων) και προσφέρει ευελιξία χωρίς επιπλέον κόστος εφόσον τηρηθούν οι όροι πληρωμής.

Με την υπηρεσία της Klarna, αναβαθμίζεται η εμπειρία των πελατών του Samsung eStore παρέχοντας ευκολία, με τους τρόπους πληρωμής να προσαρμόζονται στις ανάγκες τους, και ασφάλεια, αφού όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται στο προστατευμένο περιβάλλον της Klarna.