Η Revoil υπογράφει τη Χάρτα Διαφορετικότητας

Η Revoil, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες στον κλάδο της ενέργειας και των καυσίμων, προχώρησε στην υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών, σεβασμού και συμπερίληψης.

Η Χάρτα Διαφορετικότητας αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2019 με στόχο την ενίσχυση της ισότητας και της συμπερίληψης στον εργασιακό χώρο. Μέσα από αυτήν, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που την υπογράφουν δεσμεύονται να αναγνωρίζουν και να σέβονται τη διαφορετικότητα των εργαζομένων τους, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικότητας, θρησκείας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου.

Με την υπογραφή της Χάρτας, η Revoil αναλαμβάνει την υποχρέωση:

Να προάγει την ισότητα ευκαιριών και την ίση μεταχείριση σε όλες τις διαδικασίες της.

Να αναγνωρίζει και να αξιοποιεί τη διαφορετικότητα του ανθρώπινου δυναμικού της, ως πηγή δύναμης, καινοτομίας και ανάπτυξης.

Να επενδύει σε εκπαιδευτικές δράσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού της.

Να καλλιεργεί ένα εργασιακό περιβάλλον όπου κάθε εργαζόμενος αισθάνεται σεβαστός, αποδεκτός και ασφαλής.

Ο Ευάγγελος Γ. Ρούσσος, Διευθύνων Σύμβουλος της Revoil δήλωσε:

«Η υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη στρατηγική της Revoil για την προώθηση της ισότητας και της συμπερίληψης. Στόχος μας είναι να διαμορφώνουμε καθημερινά ένα εργασιακό περιβάλλον όπου η διαφορετικότητα θεωρείται πλεονέκτημα, ενισχύοντας την εταιρική μας κουλτούρα και τη σύνδεσή μας με την κοινωνία».

Με αυτήν την πρωτοβουλία, η Revoil εντάσσεται πλέον στο δίκτυο επιχειρήσεων και οργανισμών που στηρίζουν ενεργά τη Χάρτα Διαφορετικότητας στην Ελλάδα, συμβάλλοντας σε μία αγορά εργασίας πιο δίκαιη, ανοιχτή και συμπεριληπτική.

Η Χάρτα Διαφορετικότητας για την Ελλάδα υλοποιείται από το ΚΕΑΝ, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος της είναι η προώθηση της συμπερίληψης, της ισότητας, η αποδοχή της διαφορετικότητας και η καταπολέμηση των διακρίσεων στον χώρο εργασίας, ευθυγραμμίζοντας την ελληνική αγορά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα σε θέματα διαφορετικότητας και συμπερίληψης.