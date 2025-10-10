Η RBC Capital Markets ανέβασε την τιμή - στόχο της Tesla από 325 δολάρια σε 500 δολάρια ανά μετοχή σε μια σημείωση προς τους πελάτες της την Παρασκευή, αφού ενσωμάτωσε το δυναμικό του ανθρωποειδούς ρομπότ Optimus της εταιρείας στην αποτίμησή της.

«Εκτιμούμε ότι η TΕSLA θα μπορούσε να κατακτήσει το 5% της προβλεπόμενης αγοράς ανθρωποειδών ρομπότ αξίας περίπου 9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2050», έγραψαν οι αναλυτές της RBC.

Μετά από μια επίσκεψη επενδυτών στο Gigafactory της Tesla στο Βερολίνο, η RBC δήλωσε ότι η εταιρεία «στοχεύει να ενσωματώσει το Optimus σε τρεις βασικούς κλάδους: τη μεταποίηση, την φιλοξενία και την κατανάλωση».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση τόνισε ότι το Optimus δεν θα χρησιμοποιηθεί σε στρατιωτικές ή αστυνομικές εφαρμογές και υπογράμμισε «την ενοποιημένη πλατφόρμα του και την ικανότητά του να αξιοποιεί το FSD ως βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα».

Η RBC πιστεύει ότι τα ανθρωποειδή ρομπότ αντιπροσωπεύουν μια τεράστια ευκαιρία στην αγορά, εκτιμώντας ότι η παγκόσμια TAM θα φτάσει τα 9 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2050, με τα «νοικοκυριά (33%), τη γεωργία (21%), τη μεταποίηση και την εφοδιαστική (12%) και το λιανικό εμπόριο (11%)» να αποτελούν τους μεγαλύτερους τομείς υιοθέτησης.

Η Κίνα εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει το 61% της TAM, ακολουθούμενη από την υπόλοιπη υφήλιο με 24%, την ΕΕ με 8% και τις ΗΠΑ με 7%.

Συγκεκριμένα για την Tesla, η RBC υποθέτει ότι η Optimus θα επικεντρωθεί στους τομείς των καταναλωτών (νοικοκυριά), της μεταποίησης και της εφοδιαστικής, καθώς και της φιλοξενίας, οδηγώντας σε μια TAM ειδικά για την Tesla ύψους «4,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, που αντιπροσωπεύει σχεδόν το ήμισυ της αρχικής TAM».