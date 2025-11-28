Η Prosperty θριαμβεύει στα Startupper Awards 2025 ως η κορυφαία Startup της χρονιάς

Η Prosperty, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη και πλέον πρωτοπόρος εταιρεία τεχνολογίας ακινήτων στην Ελλάδα, αναδείχθηκε «Startup of the Year» στα Startup Awards 2025, έναν από τους κορυφαίους θεσμούς, που επιβραβεύει επιχειρήσεις οι οποίες μεταμορφώνουν τον κλάδο τους μέσω καινοτομίας και τεχνολογικής υπεροχής.

Το βραβείο απένειμε η δημοσιογράφος Κατερίνα Παναγοπούλου στον ιδρυτή και CEO της Prosperty, Αντώνη Μαρκόπουλο, ο οποίος τόνισε: “Σήμερα κρατάμε στα χέρια μας την επιβεβαίωση ότι η δουλειά, η επιμονή και η διαφάνεια πάντα ξεχωρίζουν. Το βραβείο αυτό ανήκει σε όλη την ομάδα της Prosperty”.

Με περισσότερους από 700.000 μηνιαίους επισκέπτες, η Prosperty έχει εδραιωθεί ως ο κορυφαίος ψηφιακός προορισμός για αγοραστές, επενδυτές και ιδιοκτήτες, που επιδιώκουν μια απρόσκοπτη και πλήρως ψηφιοποιημένη εμπειρία αγοραπωλησίας ακινήτων.

Αξιοποιώντας τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης και προηγμένων data analytics, η εταιρεία επαναπροσδιορίζει τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς ακινήτων, φέρνοντας στο προσκήνιο λύσεις που βελτιστοποιούν και εκσυγχρονίζουν την ολιστική διαχείριση και προώθηση ακινήτων. Στηρίζοντας τις καινοτομίες της σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες και διαρκή πρόσβαση σε real-time δεδομένα, η Prosperty επιτυγχάνει ένα επίπεδο αποτελεσματικότητας και διαφάνειας για τους πελάτες της, που ήδη έχει αλλάξει τα δεδομένα στην ελληνική αγορά.

Η εταιρεία απασχολεί σήμερα πάνω από 120 εξειδικευμένα στελέχη, με φυσική παρουσία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Κρήτη και ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, ο διεθνής της προσανατολισμός ενισχύεται συνεχώς, καθώς ολοένα και περισσότεροι πελάτες από το εξωτερικό επιλέγουν τις υπηρεσίες της, για την αγορά και αξιοποίηση ακινήτων στην Ελλάδα.

Η διάκριση στα Startupper Awards 2025 επιβεβαιώνει την αναγνώριση της Prosperty ως εταιρεία που πρωτοπορεί και θέτει νέα πρότυπα στην ψηφιακή αγορά ακινήτων, συνεχίζοντας τη δυναμική της πορεία προς την τεχνολογική και διεθνή εξέλιξη του κλάδου του Real Estate.