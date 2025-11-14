Η Pollen Street Capital, μέσω της Finsolutia, εξαγοράζει την πλατφόρμα διαχείρισης ακινήτων και δανείων στη Νότια Ευρώπη, Hipoges, για να παρέχει έναν ενιαίο, ολοκληρωμένο συνεργάτη στους μεγαλύτερους επενδυτές περιουσιακών στοιχείων σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία.

• Η εξαγορά αυτή δημιουργεί μία από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη, στον τομέα της διαχείρισης πιστώσεων και ακινήτων.

• Η Hipoges διαθέτει ήδη παρουσία στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Ελλάδα, με περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια ευρώ σε διαχειριζόμενα περιουσιακά στοιχεία.

Η Pollen Street Capital ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, την εξαγορά της Hipoges, μιας κορυφαίας πλατφόρμας διαχείρισης ακινήτων και δανείων στη Νότια Ευρώπη, μέσω της Finsolutia, της ηγετικής, τεχνολογικά υποστηριζόμενης πλατφόρμας πιστώσεων και ακινήτων που ειδικεύεται στις ανεξάρτητες υπηρεσίες διαχείρισης δανείων και ακινήτων.

Η εξαγορά αυτή θα δημιουργήσει την κορυφαία, στην Ευρώπη, τεχνολογικά υποστηριζόμενη πλατφόρμα εξυπηρέτησης πιστώσεων και ακινήτων, ενοποιώντας συμπληρωματικά δίκτυα και δυνατότητες για να παρέχει έναν ενιαίο, ολοκληρωμένο συνεργάτη στους μεγαλύτερους επενδυτές περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη.

Η συνδυασμένη ομάδα θα συγκεντρώσει πάνω από 2.000 επαγγελματίες και περίπου 55 δισεκατομμύρια ευρώ σε διαχειριζόμενα περιουσιακά στοιχεία, με ομάδες σε 4 χώρες και 11 πόλεις, παρέχοντας ισχυρή εθνική κάλυψη στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Ελλάδα.

Η Hipoges, που ιδρύθηκε το 2008, αποτελεί κορυφαία πλατφόρμα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων με περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια ευρώ σε διαχειριζόμενα περιουσιακά στοιχεία. Λειτουργεί στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Ιταλία με ομάδα πάνω από 1.800 επαγγελματίες και εξυπηρετεί κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και διεθνείς επενδυτές, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις σε όλο τον κύκλο επένδυσης και διαχειριζόμενη ένα ευρύ φάσμα πιστωτικών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων.

Η Finsolutia, ιδρυθείσα το 2007 από τον Nuno Silva, έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη τεχνολογικά υποστηριζόμενη υπηρεσία σε όλη την αλυσίδα αξίας πιστώσεων και ακινήτων και έχει σημειώσει σημαντική ανάπτυξη. Με ισχυρή παρουσία στην Ιβηρική Χερσόνησο και ταχεία επέκταση σε άλλες γεωγραφίες, η Finsolutia εκπροσωπεί σήμερα περίπου 360 υψηλής κατάρτισης επαγγελματίες και συνεργάζεται με πολλούς από τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές του κλάδου.

Η συνδυασμένη ομάδα θα προσφέρει αυξημένη κλίμακα και εξειδικευμένο βάθος στις αγορές της Νότιας Ευρώπης, υποστηριζόμενη από μια διαφοροποιημένη, τεχνολογικά υποστηριζόμενη πλατφόρμα. Μαζί, η Hipoges και η Finsolutia, θα προσφέρουν αυξημένη ικανότητα για σύνθετες συναλλαγές, βαθύτερη ανάλυση για καλύτερη λήψη αποφάσεων και ευρύτερη εξειδίκευση για να ανταποκριθούν στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών.

Η Hipoges αναγνωρίζεται ευρέως για την εξαιρετική τεχνογνωσία και τη δέσμευσή της στην καινοτομία στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Ο Hugo Velez και ο Claudio Panunzio, Ιδρυτές και Συν-Διευθύνοντες Εταίροι της Hipoges, δήλωσαν: “Τα τελευταία 15 χρόνια είχαμε το προνόμιο να εργαζόμαστε δίπλα στις ομάδες μας, τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες μας, θέτοντας πάντα τους πελάτες μας στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε. Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες στην KKR που ήταν μέρος αυτού του εκπληκτικού ταξιδιού μαζί μας. Με την Pollen Street Capital και τη Finsolutia, βρήκαμε εταίρους που μοιράζονται τις αξίες μας, το πάθος μας και το όραμά μας για το μέλλον — και ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε το επόμενο κεφάλαιο αυτής της υπέροχης περιπέτειας μαζί, με την πεποίθηση ότι αυτή η στρατηγική συνεργασία θα προσφέρει μεγαλύτερη αξία στους πελάτες και νέες ευκαιρίες για τις ομάδες”.

Η Lindsey McMurray, Διευθύνουσα Εταίρος στην Pollen Street, δήλωσε: “Αυτή η στρατηγική συνένωση φέρνει κοντά δύο εξαιρετικές επιχειρήσεις με συμπληρωματικά δυνατά σημεία. Οι πελάτες θα επωφεληθούν από μεγαλύτερη κλίμακα, βαθύτερα δεδομένα και ευρύτερες δυνατότητες εξυπηρέτησης – παρέχοντας υπηρεσίες από ομάδες που γνωρίζουν αυτές τις αγορές καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Είμαστε υπερήφανοι που υποστηρίζουμε αυτήν τη συνένωση και ενθουσιασμένοι να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις δύο ομάδες για να επιταχύνουμε την ανάπτυξη, προσφέροντας εξαιρετικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες στους πελάτες τους.”

Ο Nuno ES Silva, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της Finsolutia, σχολίασε: “Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την Hipoges. Αυτή η σύμπραξη με την Hipoges διευρύνει τις δυνατότητες, τις υπηρεσίες και τη βάση πελατών μας. Στη Finsolutia, η τεχνολογία καθοδηγεί τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε, διαχειριζόμαστε και βελτιώνουμε τις υπηρεσίες για τους πελάτες μας. Συνδυάζοντας την εμπειρία της αγοράς με προηγμένη τεχνολογία, δίνουμε τη δυνατότητα σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων να παρέχουν ταχύτερη και πιο συμβατή υπηρεσία, διατηρώντας μας ως προτιμώμενο συνεργάτη για πελάτες στην Ιβηρική Χερσόνησο και πέρα από αυτή, μαζί με την Hipoges.”

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς υπόκειται στις συνήθεις κανονιστικές εγκρίσεις.

Ιδρυθείσα το 2008, η Hipoges αποτελεί σήμερα μία από τις κορυφαίες πλατφόρμες στον τομέα της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, διαχειριζόμενη περισσότερα από 50 δισ. ευρώ σε assets. Τα assets αυτά περιλαμβάνουν στεγαστικά δάνεια και ακίνητα από ανακτήσεις, δάνεια προς κατασκευαστές, μη εξασφαλισμένα καταναλωτικά δάνεια, δάνεια SΜΕ, καθώς και δάνεια μεγάλων επιχειρήσεων εξασφαλισμένα με διάφορα είδη collateral, καθώς και απαιτήσεις από δημόσιους φορείς.

Επιπλέον, η Hipoges παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής σε διαδικασίες αποτίμησης και εξαγορών, συμβουλευτική σε σχεδιασμό διαδικασιών και υλοποίηση εργαλείων διαχείρισης, καθώς και λύσεις διαχείρισης για ένα ευρύ φάσμα περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων.

Η Hipoges υλοποιεί τις δραστηριότητές της μέσω μίας ομάδας άνω των 1.800 επαγγελματιών σε τέσσερις χώρες (Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Ιταλία), υποστηριζόμενη από μια προηγμένη, ιδιόκτητη τεχνολογική πλατφόρμα που επιτρέπει τη βέλτιστη στρατηγική διαχείρισης για κάθε asset.