Η οικογένεια του Φρανσουά Πινό εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης του σημαντικού μεριδίου που κατέχει στην Puma, μετά από τις «χαμηλές πτήσεις» που καταγράφει η γερμανική εταιρεία αθλητικών ειδών, μετέδωσε τη Δευτέρα το Bloomberg.

Το δημοσίευμά αναφέρει πως συνεργάζεται με συμβούλους και έχει προσεγγίσει πιθανούς αγοραστές, συμπεριλαμβανομένων των Anta Sports Products και Li Ning, προκειμένου να εκτιμήσει το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα με τα ίδια άτομα, τα οποία ζήτησαν να μην κατονομαστεθούν, καθώς οι συζητήσεις είναι εμπιστευτικές.

Έχουν επίσης προσεγγίσει άλλες εταιρείες αθλητικών ειδών στις ΗΠΑ, καθώς και κρατικά επενδυτικά ταμεία στη Μέση Ανατολή, ανέφεραν οι πηγές.

Ο όμιλος Πινό κατέχει το 29% της Puma, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, μέσω της Artémis, η οποία είναι επίσης ο μέτοχος που ελέγχει την Kering . Η οικογένεια είναι πιθανό να επιδιώξει ένα σημαντικό premium σε οποιαδήποτε συμφωνία.

Οι μετοχές της Puma έχουν υποχωρήσει κατά 50% τους τελευταίους 12 μήνες, πλήττοντας από την αδύναμη ζήτηση για αθλητικά είδη και εξοπλισμό γυμναστικής και τις ανησυχίες για τον αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών. Η εταιρεία έχει πλέον κεφαλαιοποίηση περίπου 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ.