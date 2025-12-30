Η Novo Nordisk και η Eli Lilly μειώνουν τις τιμές των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας στην Κίνα

Η Novo Nordisk και η Eli Lilly μειώνουν τις τιμές των δημοφιλών φαρμάκων τους για την παχυσαρκία Wegovy και Mounjaro στην Κίνα, σύμφωνα με την δανική φαρμακευτική εταιρεία και τους κινέζους προμηθευτές φαρμάκων.

Αν και η Novo Nordisk δεν διευκρίνισε την ακριβή νέα τιμολογιακή δομή, το κινεζικό μέσο ενημέρωσης Yicai ανέφερε ότι οι τιμές καταλόγου για τις δύο υψηλότερες δοσολογίες του Wegovy μειώθηκαν κατά 48% σε 987 γιουάν (141 δολάρια) και 1.284 γιουάν ανά μήνα αντίστοιχα σε ορισμένες κινεζικές επαρχίες.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι προσαρμόζουμε τις τιμές του Wegovy στην Κίνα», δήλωσε η Novo Nordisk. «Πιστεύουμε ότι αυτή η προσαρμογή των τιμών στην Κίνα θα συμβάλει περαιτέρω στην ανακούφιση του βάρους της θεραπείας για τους ασθενείς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους».

Όπως αναφέρει το investing, οι μειώσεις των τιμών θα μπορούσαν ενδεχομένως να κάνουν αυτές τις θεραπείες απώλειας βάρους πιο προσιτές στους ασθενείς στην κινεζική αγορά, όπου τα ποσοστά παχυσαρκίας έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.