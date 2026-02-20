Η Nova αλλάζει τα δεδομένα στην κινητή τηλεφωνία

Στην καθημερινότητα μιας οικογένειας, λίγα πράγματα είναι ίδια για όλους. Άλλος βλέπει videos μέχρι αργά, άλλος μιλάει ασταμάτητα στο κινητό, ενώ άλλος ασχολείται με τα social media. Κι όμως, υπάρχει κάτι που πλέον μπορεί να είναι ίδιο για όλους…

Ο λόγος για την τιμή στα ανανεωμένα προγράμματα κινητής της Nova, που έρχονται να απλοποιήσουν αυτό που μέχρι σήμερα έμοιαζε περίπλοκο, δίνοντας κοινό όφελος σε όλα τα μέλη του σπιτιού.

Ίδια τιμή για όλους, χωρίς αστερίσκους

Η βασική ιδέα είναι απλή και γι’ αυτό είναι τόσο δυνατή. Όλοι όσοι ανήκουν στον ίδιο πρόγραμμα κινητής έχουν την ίδια τιμή στο κινητό τους , χωρίς διαφοροποιήσεις, ψιλά γράμματα ή περίπλοκες χρεώσεις.

Είτε πρόκειται για γονείς, παιδιά ή ακόμα και παππούδες, η Nova φροντίζει ώστε η εμπειρία να είναι κοινή και δίκαιη για όλους. Και όσο περισσότερες υπηρεσίες ή συμβόλαια συνδυάζονται στη Nova, τόσο καλύτερη γίνεται η τελική τιμή στο κινητό, δημιουργώντας πραγματικό όφελος για οικογένειες και πολυμελή νοικοκυριά.

Κανένα GB δεν πάει χαμένο στην καθημερινή χρήση

Στην εποχή του ατελείωτου scrolling, των video calls με φίλους και οικογένεια και του συνεχούς streaming, τα δεδομένα είναι βασικό εργαλείο επικοινωνίας. Με τη νέα υπηρεσία Your Data της Nova, τα GB που δεν χρησιμοποιούνται μέσα στον μήνα δεν χάνονται. Αντίθετα, μεταφέρονται και προστίθενται στους επόμενους μήνες, για όσο διαρκεί το συμβόλαιο. Έτσι, η χρήση γίνεται πιο ευέλικτη και προσαρμόζεται στις πραγματικές ανάγκες κάθε χρήστη, χωρίς άγχος για σπατάλη παροχών.

Απόλυτος έλεγχος κόστους, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις

Ένα από τα μεγαλύτερα άγχη στην κινητή τηλεφωνία παραμένει ο λογαριασμός στο τέλος του μήνα. Mε την υπηρεσία GB control, οι συνδρομητές προστατεύονται από extra χρεώσεις για data, καθώς μετά την κατανάλωση των διαθέσιμων GB του προγράμματος, η πρόσβαση στο internet διακόπτεται προσωρινά μέχρι την ανανέωση των παροχών. Έτσι, έχουν τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού τους, ακόμα και όταν καταναλωθούν τα διαθέσιμα GB του προγράμματός τους. Σε περίπτωση που επιθυμούν να συνεχίσουν την πλοήγησή τους στο internet, μπορούν να ενεργοποιήσουν πρόσθετο πακέτο δεδομένων μέσα από το Nova account.

Μια πρόταση που ταιριάζει στη σύγχρονη οικογένεια

Πρόκειται για μια προσέγγιση που κάνει την επικοινωνία πιο απλή, πιο δίκαιη και πιο ξεκάθαρη. Γιατί τελικά, τα ίδια και τα ίδια μερικές φορές είναι ωραία, ειδικά όταν μας κάνουν την καθημερινότητα μας λίγο πιο εύκολη.

