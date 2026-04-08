Η NIO Greece γίνεται Intelligent Mobility Partner του Your Directors Club

Η NIO Greece, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, ανακοινώνει τη στρατηγική της συνεργασία με το Your Directors Club (YDC), την premium κοινότητα C-level στελεχών και ανώτατων διοικητικών στελεχών στην Ελλάδα, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Intelligent Mobility Partner.

Η συνεργασία αυτή βασίζεται σε ένα κοινό όραμα για το μέλλον της κινητικότητας, της επιχειρηματικότητας και της ηγεσίας, αναδεικνύοντας τον ρόλο της τεχνολογίας και της βιωσιμότητας ως βασικούς πυλώνες ανάπτυξης. Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, η NIO Greece ενισχύει τη στρατηγική της παρουσία σε ένα περιβάλλον υψηλού επιπέδου διαλόγου και ανταλλαγής ιδεών, συνδέοντας την καινοτομία της ηλεκτροκίνησης με τα κέντρα λήψης αποφάσεων της ελληνικής αγοράς.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η NIO θα υποστηρίξει ενεργά τις δράσεις και τα events του YDC, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση συζητήσεων γύρω από το μέλλον της έξυπνης κινητικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Παράλληλα, τα μέλη του Your Directors Club θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το οικοσύστημα της NIO και την προσέγγισή της στην premium ηλεκτροκίνηση, μέσα από εμπειρίες που συνδυάζουν τεχνολογία αιχμής, καινοτομία και ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό.

Το Your Directors Club, που τελεί υπό την αιγίδα του CEO Clubs Greece, αποτελεί μία επιλεγμένη κοινότητα ηγετικών στελεχών και επιχειρηματιών, με στόχο την ενίσχυση της στρατηγικής σκέψης, της ηγεσίας και της διασύνδεσης μεταξύ decision makers από διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας.

Η συνεργασία αυτή ενισχύει περαιτέρω το οικοσύστημα στρατηγικών συνεργασιών του YDC, προσφέροντας στα μέλη του πρόσβαση σε νέες μορφές κινητικότητας και σε έναν σύγχρονο τρόπο σκέψης γύρω από τη βιωσιμότητα και την τεχνολογική εξέλιξη.

Η NIO έχει δημιουργήσει κέντρα Έρευνας & Ανάπτυξης καθώς και παραγωγικές μονάδες σε 14 χώρες και περιοχές, ενώ διαθέτει δίκτυα πωλήσεων και εξυπηρέτησης σε 7 χώρες, εξυπηρετώντας χρήστες σε περισσότερες από 350 πόλεις παγκοσμίως.

