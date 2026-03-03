Η νέα σειρά Xiaomi 17 διαθέσιμη στη Vodafone με μοναδικά δώρα

Η νέα σειρά Xiaomi 17 και η σειρά τάμπλετ Xiaomi Pad 8 είναι διαθέσιμες στα καταστήματα Vodafone και στο Vodafone eShop, με δυνατότητα αγοράς με δόσεις μέσω του προγράμματος Vodafone Flex, ώστε όλοι να αποκτήσουν την πιο προηγμένη τεχνολογία της Xiaomi με ευέλικτους όρους πληρωμής και αποκλειστικά δώρα.

Τα Xiaomi 17 διατίθενται από 1.099€ ή από 45,79€/μήνα με 24 άτοκες δόσεις μέσω Vodafone Flex, ενώ τα Xiaomi 17 Ultra από 1.549€ ή από 64,54€/μήνα. Οι δύο συσκευές ενσωματώνουν τον ισχυρότερο επεξεργαστή της χρονιάς, Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm, έως 4.6GHz), εξασφαλίζοντας κορυφαίες 5G επιδόσεις, υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα και αδιάλειπτη λειτουργία ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές. Παράλληλα, αξιοποιούν την πιο πρόσφατη τεχνολογία κατασκευής μπαταριών, επιτυγχάνοντας αύξηση χωρητικότητας έως και 20% χωρίς καμία επιβάρυνση σε διαστάσεις ή βάρος, ενώ η AMOLED οθόνη και οι επαγγελματικοί φακοί Leica Summilux επιτρέπουν την αποτύπωση κάθε στιγμής με υψηλή ακρίβεια και λεπτομέρεια. Όσοι επιλέξουν τη νέα σειρά Xiaomi 17 έως και 15 Μαρτίου, θα πάρουν δώρο την νέα Xiaomi Robot Vacuum S40, ενώ με κάθε αγορά Xiaomi 17 Ultra δίνεται δώρο το Xiaomi Electric Scooter 4 Lite Gen2.

Παράλληλα, τα Xiaomi Pad 8 και Xiaomi Pad 8 Pro συνδυάζουν υψηλές επιδόσεις, καθηλωτική εικόνα και πλούσιο ήχο με λεπτή σχεδίαση, μεγάλες μπαταρίες και γρήγορη φόρτιση, αναδεικνύοντας τη φορητότητα και την ευελιξία τους. Η εμπειρία χρήσης εμπλουτίζεται μέσα από τη συμβατότητα με γνήσια αξεσουάρ που μετατρέπουν τα tablets σε ολοκληρωμένα workstations, προσφέροντας λειτουργικότητα αντίστοιχη ενός laptop. Το Xiaomi Pad 8 διατίθεται από 479€ ή 19,96€/μήνα μέσω Flex και το Xiaomi Pad 8 Pro από 649€ ή 27,04€/μήνα. Για το διάστημα 2 έως και 15 Μαρτίου 2026, με κάθε αγορά Xiaomi Pad 8 Pro προσφέρεται δώρο το Focus Keyboard με ρυθμιζόμενη γωνία θέασης, ενώ με κάθε αγορά Xiaomi Pad 8 προσφέρεται δώρο θήκη-keyboard με 64 φυσικά πλήκτρα, μαγνητική συγκράτηση και μαγνητικές επαφές σύνδεσης και τροφοδοσίας.

Μάθετε περισσότερα: Xiaomi 17 και Xiaomi Pad 8