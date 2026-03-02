Η νέα σειρά Samsung Galaxy S26 είναι ήδη διαθέσιμη για προπαραγγελία στα καταστήματα Nova και το nova.gr

Η Nova διαθέτει ήδη για προπαραγγελία τη νέα σειρά Galaxy S26, έως και τις 10 Μαρτίου 2026, σε όλα τα καταστήματα Nova και ηλεκτρονικά στο nova.gr.

Τα νέα Galaxy S26|S26+|S26 Ultra εγκαινιάζουν μια νέα εποχή στην εμπειρία χρήσης smartphone, ενσωματώνοντας προηγμένες λειτουργίες Galaxy AI και κορυφαία χαρακτηριστικά σχεδιασμού και απόδοσης. Αποτελούν την ιδανική πρόταση για όσους αγαπούν τα social media, τη φωτογραφία και την υψηλής ποιότητας ψυχαγωγία, προσφέροντας premium κατασκευή και δυνατότητες AI που απογειώνουν την καθημερινότητα.

Galaxy S26|S26+|S26 Ultra

Τα Galaxy S26 και Galaxy S26+ διαθέτουν Nightography βίντεο και Πορτρέτα για λεπτομέρεια ακόμη και σε χαμηλό φωτισμό, με μπροστινή κάμερα και AI επεξεργαστή για φυσικές selfies με φωτισμούς και σκιάσεις εκεί που πρέπει. Παράλληλα, με το Photo Assist & Creative Studio, ο χρήστης μπορεί να επεξεργάζεται τις φωτογραφίες του γρήγορα και εύκολα, απλά γράφοντας με φυσικά λόγια τι θέλει και το Galaxy AI αναλαμβάνει τα υπόλοιπα.

Η εμπειρία θέασης ενισχύεται με ProScaler και AI επεξεργασία για ρεαλιστικές λεπτομέρειες και καθηλωτική απεικόνιση, ενώ η βασική διαφοροποίηση μεταξύ των δύο μοντέλων είναι το μέγεθος οθόνης: 6,3” για το Galaxy S26 και 6,7” για το Galaxy S26+.

Στο επίκεντρο της σειράς βρίσκεται το Galaxy S26 Ultra, το οποίο ξεχωρίζει με την πρώτη παγκοσμίως ενσωματωμένη οθόνη απορρήτου σε Galaxy smartphone, προηγμένα εργαλεία Photo Assist & Creative Studio για επεξεργασία εικόνων και δημιουργία γραφικών, καθώς και αναβαθμίσεις στο σύστημα κάμερας με Nightography Video & Super Steady για καθαρότερο, πιο ζωντανό βίντεο σε χαμηλό φωτισμό και πιο σταθερά πλάνα. Επιπλέον, διαθέτει αναβαθμισμένη διαχείριση θερμότητας, ώστε να παραμένει ψυχρό και σταθερό ακόμη και σε απαιτητικές χρήσεις, όπως gaming, multitasking και λήψη βίντεο. Παράλληλα, υποστηρίζει Εξαιρετικά Γρήγορη Φόρτιση 3.0 (Super-Fast Charging 3.0), προσφέροντας έως και 75% φόρτιση σε μόλις 30 λεπτά.

Το Galaxy S26 διατίθεται από 1.049€, το Galaxy S26+ από 1.299€ και το Galaxy S26 Ultra από 1.499€. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αποκτήσουν σε όλα τα καταστήματα Nova με έως 48 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας, καθώς και ηλεκτρονικά στο nova.gr σε μοναδική τιμή στα προγράμματα "Unlimited Ομιλία&SMS+40GB" και “Unlimited All”.

Η νέα σειρά Galaxy S26 είναι διαθέσιμη για προπαραγγελία στη Nova προσφέροντας διπλάσιο αποθηκευτικό χώρο και όφελος 10% σε Galaxy wearables με ταυτόχρονη αγορά.

Περισσότερες πληροφορίες στο nova.gr ή στα καταστήματα Nova.