Η Motorola προσθέτει τρία νέα αξεσουάρ στο οικοσύστημα moto things στο CES 2026

Η Motorola εξελίσσει το οικοσύστημα moto things, με στόχο μια πιο αρμονική καθημερινότητα. Η εταιρεία ενισχύει την ευφυΐα, τη συνδεσιμότητα και το design στο σύνολο των συσκευών της.

Στη CES 2026, η Motorola παρουσιάζει τo moto sound flow, το moto watch και το moto tag 2. Οι νέες συσκευές προσφέρουν περισσότερους τρόπους αλληλεπίδρασης με την τεχνολογία. Από ηχείο έως tag, τα νέα αξεσουάρ συνδυάζουν λειτουργικότητα, σύγχρονο design και χρώματα σε συνεργασία με την Pantone, με premium φινίρισμα.

moto sound flow: σχεδιασμένο για να ξεχωρίζει και να ακούγεται

Το moto sound flow είναι το πρώτο φορητό ηχείο της Motorola. Απευθύνεται σε όσους θέλουν πιο καθηλωτική εμπειρία μουσικής. Παράλληλα, λειτουργεί και ως στοιχείο διακόσμησης του χώρου σας, με υφασμάτινη twill υφή και επιμελημένα από την Pantone χρώματα PANTONE Carbon και PANTONE Warm Taupe.

Το ηχείο αξιοποιεί Sound by Bose τεχνολογία και αποδίδει ισορροπημένο και καθαρό ήχο. Διαθέτει woofer, tweeter και διπλούς passive radiators και αποδίδει ισχύ 30W. Το σύστημα προσφέρει καθαρές υψηλές συχνότητες και βαθύ μπάσο χωρίς παραμόρφωση. Οι χρήστες επιλέγουν πού και πώς θα ακούσουν μουσική. Το ηχείο υποστηρίζει streaming μέσω Wi-Fi και επιτρέπει αναπαραγωγή υψηλής ποιότητας σε συνδεδεμένες συσκευές σε όλο το σπίτι, με ένα μόνο άγγιγμα.

Με UWB τεχνολογία¹, το moto sound flow μεταφέρει αυτόματα την κλήση ή το τραγούδι από το smartphone στο ηχείο, ανάλογα με την απόσταση.

Η μπαταρία 6000mAh και η πιστοποίηση IP67⁸ επιτρέπουν πολύωρη χρήση στο σπίτι ή σε εξωτερικούς χώρους7. Με δύο ηχεία , η λειτουργία Dynamic Stereo προσαρμόζει τα αριστερά και δεξιά κανάλια με βάση τη θέση του smartphone, προσφέροντας σταθερό stereo αποτέλεσμα παντού.

Μέσα από το moto sound flow app, οι χρήστες μεταφέρουν ήχο με μια κίνηση μέσω Quick Switch. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιούνται πολλαπλά ηχεία, η λειτουργία RoomShift εντοπίζει τη θέση ενός τηλεφώνου με υποστήριξη UWB και μεταφέρει αυτόματα τον ήχο στο πλησιέστερο ηχείο. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες μπορούν να χαλαρώνουν ακούγοντας το αγαπημένο τους άλμπουμ ή podcast σε όποιο δωμάτιο κι αν βρίσκονται. Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη σε Android και iOS.

moto watch: κλασικό design με δυναμικό χαρακτήρα

Το moto watch φέρνει την κομψότητα και τη συνδεσιμότητα στον καρπό του χεριού σας. Απευθύνεται σε επαγγελματίες που δίνουν σημασία στην υγεία και στην ισορροπία στην καθημερινότητά τους. Είναι η πρώτη συσκευή που εγκαινιάζει τη συνεργασία της Motorola με την Polar, ηγέτιδα εταιρεία στον χώρο του fitness και των wearables με πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας. Τα προηγμένα χαρακτηριστικά του, η εξαιρετική συνδεσιμότητα και οι 13 μέρες διάρκειας ζωής της μπαταρίας3, δεν θα σας αφήσουν να βγείτε εκτός προγράμματος.

Το smartwatch διαθέτει στρογγυλή οθόνη 47mm, αλουμινένιο πλαίσιο και ανοξείδωτo περίγραμμα. Το design ταιριάζει εξίσου στο γραφείο, στο γυμναστήριο και σε κοινωνικές εξόδους. Η Motorola προσφέρει επιλογές λουριών 22mm⁹, όπως:

ανοξείδωτο λουράκι σε matte black και matte silver

silicone λουράκι σε PANTONE Volcanic Ash, PANTONE Parachute Purple και PANTONE Herbal Garden

soft-luxe λουράκι σε PANTONE Mocha Mousse

Οι χρήστες μπορούν να ξεκινήσουν με ένα από τα διαθέσιμα λουράκια και να αλλάζουν εύκολα εμφάνιση, χάρη στη συμβατότητα με λουράκια τρίτων κατασκευαστών 22mm⁹. Έτσι έχουν πλήρη ελευθερία στις στιλιστικές επιλογές τους, ενώ η ανθεκτική κατασκευή του ρολογιού το καθιστά κατάλληλο για κάθε περίσταση. Με προστασία IP68 και αντοχή στο νερό έως 1 ATM, το moto watch προσφέρει σιγουριά σε καθημερινές συνθήκες, όπως βροχή ή τυχαία επαφή με νερό¹⁰. Παράλληλα, το ανθεκτικό Corning® Gorilla® Glass 3 προστατεύει την οθόνη από γρατζουνιές.

Το moto watch λειτουργεί ως προσωπικός wellness companion. Καταγράφει καθημερινά βήματα, βοηθά στη διαχείριση του άγχους και προσφέρει σαφή εικόνα της ποιότητας ύπνου. Οι λειτουργίες της Polar προσθέτουν αναλυτικά δεδομένα υγείας και προηγμένο wellness tracking. Το smartwatch παρακολουθεί επίσης καρδιακούς παλμούς και επίπεδα οξυγόνου στο αίμα, ενώ επιτρέπει τη ρύθμιση εξατομικευμένων στόχων και υπενθυμίσεων.

Η μπαταρία του moto watch προσφέρει αυτονομία έως 13 ημέρες³ ή έως 7 ημέρες³ με ενεργό always-on display. Με μόλις πέντε λεπτά φόρτισης³, ο χρήστης εξασφαλίζει ενέργεια για ολόκληρη την ημέρα. Το ενσωματωμένο μικρόφωνο και speaker επιτρέπουν τη διαχείριση κλήσεων απευθείας από τον καρπό, χωρίς χρήση smartphone¹¹. Παράλληλα, οι ηχητικές ειδοποιήσεις εμφανίζονται άμεσα στο smartwatch - από υπενθυμίσεις ημερολογίου έως εισερχόμενα μηνύματα. Με την ενσωμάτωση του moto ai¹², οι χρήστες μπορούν να ενεργοποιήσουν τη λειτουργία Catch me up σε επιλεγμένες συσκευές και να λαμβάνουν σύντομες, εξατομικευμένες περιλήψεις για όσα έχουν σημασία.

moto tag 2: το smart tag με τη μεγαλύτερη αυτονομία της Motorola

Το moto tag 2 είναι το νεότερο smart tag της Motorola και προσφέρει βελτιωμένο εντοπισμό και αυξημένη προστασία για πολύτιμα αντικείμενα. Απευθύνεται σε όσους ταξιδεύουν συχνά, ή κάνουν πολλές καθημερινές μετακινήσεις, αλλά και φοιτητές. Υποστηρίζει Ultra-Wideband (UWB)⁵, Bluetooth® Channel Sounding⁵, πιστοποίηση IP68¹⁵ και αυτονομία άνω των 500 ημερών⁷, ώστε ο χρήστης να εντοπίζει εύκολα αντικείμενα και να τα προστατεύει από τις καιρικές συνθήκες.

Το moto tag 2 αξιοποιεί UWB⁴, Bluetooth® Channel Sounding⁵ και το Google Find Hub⁶, ένα δίκτυο με περισσότερες από ένα δισεκατομμύριο συσκευές. Ο χρήστης γνωρίζει με ακρίβεια πού βρίσκονται τα αντικείμενά του, χάρη στον ακριβή εντοπισμό απόστασης και κατεύθυνσης μέσω UWB. Σε εσωτερικούς χώρους, το Bluetooth® Channel Sounding βοηθά στον γρήγορο εντοπισμό αντικειμένων μέσα στο σπίτι⁸. Μέσα από την εφαρμογή Google Find Hub⁶, ο χρήστης βλέπει όλες τις συσκευές του σε ένα σημείο. Η λειτουργία υποστηρίζεται μέσω Find Hub⁶ ή της εφαρμογής Moto Tag¹⁶ σε συσκευές Android™ 9 Pie και νεότερες εκδόσεις.

Παρά το μικρό και ελαφρύ του design, το moto tag 2 προσφέρει αυτονομία άνω των 500 ημερών¹⁰. Ο χρήστης αντικαθιστά εύκολα την μπαταρία, χωρίς ταλαιπωρία. Η αντοχή IP68¹⁸ προστατεύει τη συσκευή από νερό και σκόνη και την καθιστά κατάλληλη για απαιτητική χρήση.

Πέρα από τον εντοπισμό αντικειμένων, το moto tag 2 βοηθά και στον εντοπισμό smartphone, ακόμη και όταν βρίσκεται σε αθόρυβη λειτουργία. Με το πάτημα ενός κουμπιού, το smartphone χτυπά άμεσα. Το ίδιο κουμπί λειτουργεί και ως remote camera shutter, ώστε ο χρήστης να τραβά φωτογραφίες χωρίς να αγγίζει το smartphone. Για επιπλέον ασφάλεια, ο χρήστης μπορεί να μοιραστεί την τοποθεσία του moto tag 2 με φίλους ή μέλη της οικογένειας.

Τα δεδομένα τοποθεσίας παραμένουν κρυπτογραφημένα. Η πρόσβαση ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη, εκτός αν ο ίδιος εγκρίνει επιπλέον άτομα. Αν το σύστημα εντοπίσει άγνωστο tag που κινείται μαζί με τον χρήστη, εμφανίζει άμεση ειδοποίηση, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.

Διαθεσιμότητα

Το moto watch θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα από τον Φεβρουάριο και το ηχείο moto sound flow και το moto tag 2 θα είναι διαθέσιμο από τον Μάρτιο.