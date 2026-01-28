Η Motorola φέρνει τους φιλάθλους πιο κοντά στο FIFA World Cup 2026™ με την κυκλοφορία του νέου moto g77

Η Motorola ανακοινώνει σήμερα την έναρξη της αποκλειστικής προωθητικής ενέργειας FIFA™ σε επιλεγμένες αγορές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής - ανάμεσά τους και η Ελλάδα - παράλληλα με την παρουσίαση ενός νέου smartphone της σειράς moto g - του moto g77- επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για προσβάσιμη καινοτομία και ουσιαστικές εμπειρίες για τους φιλάθλους.

Καθώς η προσμονή κορυφώνεται για το πρώτο στην ιστορία FIFA World Cup™ με 48 ομάδες, η Motorola - ως επίσημος συνεργάτης smartphone της διοργάνωσης - γιορτάζει τη δυναμική συνάντηση αθλητισμού και τεχνολογίας με μια ειδική προωθητική ενέργεια που δίνει στους καταναλωτές την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά από ποτέ στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός στον κόσμο.

Μια αξέχαστη εμπειρία στο FIFA World Cup 26™

Από τις 28 Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου 2026, η προωθητική ενέργεια προσκαλεί τους φιλάθλους στη Ελλάδα που θα αγοράσουν ένα από τα επιλεγμένα smartphone Motorola να συμμετάσχουν σε κλήρωση για μια σειρά από αποκλειστικά δώρα.

Το μεγάλο έπαθλο θα χαρίσει σε έναν τυχερό νικητή, ένα ταξίδι στην Πόλη του Μεξικού για 2 άτομα, ώστε να παρακολουθήσουν τον εναρκτήριο αγώνα Μεξικό vs Νότια Αφρική στο FIFA World Cup 26™, με το πακέτο να περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής, διαμονή και επίσημα εισιτήρια αγώνα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προωθητικής περιόδου, οι φίλαθλοι θα έχουν επίσης την ευκαιρία να κερδίσουν το motorola razr FIFA World Cup 26™ Edition — μια μοναδική συσκευή που δεν διατίθεται προς πώληση — με εβδομαδιαίες κληρώσεις έως τις 30 Απριλίου 2026.

H νέα συσκευή moto g77 στο επίκεντρο της προωθητικής ενέργειας

Η προωθητική ενέργεια εστιάζει στο νέο smartphone moto g77 της Motorola, σχεδιασμένο για να προσφέρει εξαιρετική αξία, αξιόπιστες επιδόσεις και μεγάλη διάρκεια μπαταρίας για καθημερινή χρήση.

Οι καταναλωτές που θα αγοράσουν από επιλεγμένους συνεργάτες το moto g77 ή οποιαδήποτε συσκευή Motorola από τις σειρές razr, edge και moto g κατά το διάστημα από 28 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου 2026 θα μπορούν να συμμετάσχουν στην προωθητική ενέργεια, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις.

To νέο smartphone moto g77 της Motorola

Η προωθητική ενέργεια FIFA™ συμπίπτει με την ανακοίνωση της νεότερης προσθήκης στην οικογένεια moto g, το moto g77, ένα smartphone σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σύγχρονου χρήστη που αναζητά κορυφαίες επιδόσεις και έξυπνες λειτουργίες σε προσιτή τιμή.

Με εντυπωσιακή οθόνη, έξυπνο σύστημα κάμερας και αντοχή στρατιωτικών προδιαγραφών, το moto g77 προσφέρει τον ιδανικό συνδυασμό επιδόσεων και στυλ. Διαθέτει κορυφαίο σύστημα κάμερας¹, σχεδιασμένο για να απογειώνει τις φωτογραφίες σας. Είναι το πρώτο moto g που ενσωματώνει κάμερα 108MP με 3x lossless zoom, προσφέροντας εξαιρετική καθαρότητα και λεπτομέρεια σε κάθε λήψη.

Οι έξυπνες λειτουργίες moto ai, όπως η λειτουργία Portrait Mode για ρεαλιστικό βάθος πεδίου και το Auto Smile Capture², κάνουν τη λήψη της τέλειας φωτογραφίας πιο εύκολη από ποτέ.

Η επεξεργασία είναι εξίσου απλή, χάρη στα εργαλεία του Google Photos όπως τα Magic Eraser, Photo Unblur και Auto Frame, που επιτρέπουν στους χρήστες να βελτιώνουν τις εικόνες τους με λίγα μόνο αγγίγματα.

Οι εικόνες ζωντανεύουν στην οθόνη 6,78” Extreme AMOLED - την φωτεινότερη που έχει υπάρξει ποτέ σε συσκευή moto g³. Με 17% υψηλότερη ευκρίνεια και 5 φορές μεγαλύτερη φωτεινότητα³, οι χρήστες απολαμβάνουν εξαιρετικά ζωντανά χρώματα και καθαρή λεπτομέρεια, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Ο ρυθμός ανανέωσης 120Hz⁵ εξασφαλίζει ομαλό scrolling και απρόσκοπτες μεταβάσεις μεταξύ εφαρμογών, ενώ η τεχνολογία χαμηλού μπλε φωτός με πιστοποίηση SGS συμβάλλει στη μείωση της καταπόνησης των ματιών κατά την εκτεταμένη χρήση.

Το moto g77 είναι κατασκευασμένο για να αντέχει στον χρόνο, με αντοχή στρατιωτικών προδιαγραφών⁶, Corning® Gorilla® Glass 7i και πιστοποίηση αντοχής στο νερό IP64⁷, προσφέροντας το υψηλότερο επίπεδο προστασίας από τη σκόνη, έως και 2 φορές καλύτερη αντοχή σε πτώσεις και γρατζουνιές⁸, καθώς και ανθεκτικότητα σε ακραίες θερμοκρασίες- από 20ºC έως 60ºC.

Το απαλό και πολυτελές φινίρισμά του, προσδίδει κορυφαίας ποιότητας αίσθηση, ενώ τα χρώματα που έχουν επιμεληθεί από την Pantone — όπως PANTONE Shaded Spruce, PANTONE Black Olive, PANTONE Arctic Seal και PANTONE Nile — προσφέρουν επιλογές που ταιριάζουν σε κάθε στυλ.

Σχεδιασμένο για εξαιρετικές επιδόσεις, το moto g77 ανταποκρίνεται άψογα είτε οι χρήστες εργάζονται με πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, είτε κάνουν streaming περιεχομένου είτε παίζουν παιχνίδια. Με ισχυρό chipset και 8GB RAM⁹, προσφέρει γρήγορη και άμεση απόκριση χωρίς καθυστερήσεις, ενώ ο αποθηκευτικός χώρος 256GB⁹ επιτρέπει τη διατήρηση μεγάλου όγκου φωτογραφιών, βίντεο και εφαρμογών χωρίς άγχος για τον διαθέσιμο χώρο.

Για να υποστηρίξει αυτές τις επιδόσεις, η μπαταρία 5200mAh¹⁰ μεγάλης διάρκειας διατηρεί τους χρήστες συνδεδεμένους όλη την ημέρα, ενώ η τεχνολογία TurboPower™ 30 προσφέρει γρήγορη ενίσχυση ενέργειας μέσα σε λίγα λεπτά¹¹. Παράλληλα, οι χρήστες απολαμβάνουν έως και 300% πιο ισχυρό ήχο³ μέσω διπλών στερεοφωνικών ηχείων με υποστήριξη Dolby Atmos® και πιστοποίηση Hi-Res¹³.

Σε ολόκληρη τη γκάμα των προϊόντων της, η Motorola προσφέρει ένα προσεκτικά σχεδιασμένο σύνολο λειτουργιών που απλοποιούν και εμπλουτίζουν την εμπειρία χρήσης. Με τα Hello UX και Moto Secure, οι χρήστες έχουν τα εργαλεία που χρειάζονται για να εξατομικεύουν τη συσκευή τους, να προστατεύουν τα δεδομένα τους και να δημιουργούν ασφαλή ψηφιακά περιβάλλοντα.

Η ενσωμάτωση του Chat with Gemini της Google προσθέτει ένα νέο επίπεδο παραγωγικότητας, βοηθώντας τους χρήστες να αναπτύσσουν ιδέες, να γράφουν μηνύματα ή να οργανώνουν τη μέρα τους χρησιμοποιώντας φωνή, κείμενο ή ακόμη και την κάμερά τους. Και με το Circle to Search από την Google, μπορούν να αναζητούν άμεσα οτιδήποτε εμφανίζεται στην οθόνη, απλώς κυκλώνοντας, επισημαίνοντας ή αγγίζοντας το στοιχείο που τους ενδιαφέρει.

Διαθεσιμότητα

Το moto g77 θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα από τις 19 Φεβρουαρίου.