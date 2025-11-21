Μη δεσμευτική προσφορά για την εξαγορά της Aluminium Dunkerque Industries France SAS, η οποία διαχειρίζεται το μεγαλύτερο χυτήριο αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπέβαλε η Metlen, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, η αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων American Industrial Partners LP (AIP) εξετάζει την πώληση της γαλλικής εταιρείας, για την οποία έχουν υποβάλει επίσης μη δεσμευτικές προσφορές οι Rio Tinto Grou και η Glencore.

Τόσο η AIP όσο και οι Rio Tinto, Glencore και Metlen αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Η AIP απέκτησε τον έλεγχο της Aluminium Dunkerque το 2021, αφού προηγουμένως ανέλαβε χρέος αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με το χυτήριο, το οποίο χρησιμοποίησε στη συνέχεια για αποσπάσει τον έλεγχο από την GFG Alliance του Σαντζίβ Γκούπτα. Εκείνη την εποχή, οι αυξανόμενες τιμές της ενέργειας είχαν βυθίσει σε κρίση τα εργοστάσια αλουμινίου σε όλη την Ευρώπη.

Η εταιρεία, σύμφωνα με τις πηγές του Bloomberg, διερευνά τώρα το ενδεχόμενο πώλησης της Aluminium Dunkerque, σε μια προσπάθεια να εκμεταλλευτεί την ισχυρή οικονομική απόδοσή της τους τελευταίους μήνες και την υπογραφή μακροπρόθεσμης συμφωνίας ηλεκτρικής ενέργειας που υπέγραψε νωρίτερα φέτος με την Electricite de France SA., τα οποία ζήτησαν να μην κατονομαστούν, συζητώντας ιδιωτικές διαπραγματεύσεις.