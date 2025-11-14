Βιοτεχνολογία

Η Merck συμφώνησε να εξαγοράσει την Cidara Therapeutics, μια εταιρεία βιοτεχνολογίας που αναπτύσσει μια θεραπεία για τη γρίπη, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών της να αντισταθμίσει την επικείμενη απώλεια της πατέντας του επιτυχημένου φαρμάκου κατά του καρκίνου Keytruda.

Όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή, η Merck θα πληρώσει 221,50 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά για την Cidara σε μια δημόσια προσφορά, περισσότερο από το διπλάσιο της τιμής κλεισίματος της Πέμπτης, για συνολική αξία συναλλαγής περίπου 9,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Merck αναζητά συμφωνίες για την επέκταση του χαρτοφυλακίου θεραπειών της, καθώς προετοιμάζεται για απώλειες πατεντών που αναμένεται να υπονομεύσουν τις πωλήσεις της κατά 18 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα πέντε χρόνια.

Το 2028, η Merck αντιμετωπίζει τη λήξη της πατέντας για το Keytruda, το φάρμακο με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην ιστορία της φαρμακευτικής βιομηχανίας, το οποίο αντιπροσώπευε σχεδόν το ήμισυ των εσόδων της εταιρείας πέρυσι.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης μια αγορά παρόμοιου μεγέθους τον Ιούλιο, όταν συμφώνησε να αγοράσει την εταιρεία παραγωγής φαρμάκων για το αναπνευστικό σύστημα Verona Pharma για περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Merck είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές εμβολίων, που απειλούνται από τις πολιτικές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Το φάρμακο της Cidara, το CD388, δεν είναι εμβόλιο, που σημαίνει ότι δεν εξαρτάται από την παραγωγή ανοσολογικής απόκρισης. Πρόκειται για μια θεραπεία μακράς δράσης για την πρόληψη της γρίπης σε άτομα που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο επιπλοκών.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε τελικό στάδιο δοκιμών. Η Cidara αναφέρει ότι θα μπορούσε να προσφέρει μια επιπλέον επιλογή εκτός από τα εμβόλια και τα αντιιικά φάρμακα για την πρόληψη της γρίπης.

Η γρίπη παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας, με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να πεθαίνουν από τον ιό κάθε χρόνο μόνο στις ΗΠΑ. Τον περασμένο χειμώνα, οι ΗΠΑ βίωσαν, σύμφωνα με ορισμένες μετρήσεις, τη χειρότερη περίοδο γρίπης των τελευταίων 15 ετών, ενώ τα εμβόλια της περασμένης σεζόν ήταν αποτελεσματικά μόνο κατά 56% περίπου.