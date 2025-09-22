Η Lenovo παρουσιάζει τη νέα γενιά AI συσκευών και εμπειριών για τον καταναλωτή, την επιχείρηση και το mobile

Στο Lenovo™ Innovation World 2025, η Lenovo παρουσίασε το πιο πρόσφατο χαρτοφυλάκιο καινοτόμων συσκευών τεχνητής νοημοσύνης μέχρι σήμερα. Από υπολογιστές υψηλής απόδοσης, έξυπνα tablet, καθηλωτικές συσκευές gaming και smartphones της Motorola, η νέα σειρά αντικατοπτρίζει το όραμα της Lenovo για Smarter AI for All – φέρνοντας το Gen AI και την υβριδική νοημοσύνη στις καθημερινές ροές εργασίας, τη δημιουργικότητα και την ψυχαγωγία.

«Από προσαρμοστικά form factors και workstations που είναι AI-ready, έως φορητές συσκευές gaming, tablet για δημιουργούς και smartphone με δυνατότητες moto ai, η Lenovo συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει το τι μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία στους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις στην εποχή του AI», δήλωσε ο Luca Rossi, President, Intelligent Devices Group της Lenovo. «Δεν πρόκειται για μελλοντικές δυνατότητες, αλλά για την παροχή πραγματικών, καθημερινών εμπειριών τεχνητής νοημοσύνης που είναι διαθέσιμες τώρα και προσφέρουν υπερ-εξατομίκευση, παραγωγικότητα, δημιουργικότητα και προστασία δεδομένων. Όλα αυτά βασίζονται στην πεποίθησή μας ότι η εξυπνότερη τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της εξυπνότερης τεχνητής νοημοσύνης, θα πρέπει να είναι προσβάσιμη και χρήσιμη για όλους».

AI για Επιχειρήσεις: Απογειώνοντας την απόδοση με εξυπνότερες λύσεις

Η Lenovo επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι επαγγελματίες αλληλεπιδρούν με τις συσκευές τους, μέσω τολμηρών, νέων ιδεών που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Το ThinkBook™ VertiFlex Concept διαθέτει περιστρεφόμενη οθόνη 14 ιντσών και AI-adaptive UI για απρόσκοπτες οριζόντιες και κάθετες λειτουργίες, ενώ το Lenovo Smart Motion Concept είναι μια καινοτόμα βάση laptop πολλαπλών κατευθύνσεων που προσφέρει έλεγχο μέσω χειρονομιών, φωνητικών εντολών, αλλά και εργονομία που εστιάζει στην υγεία του χρήστη.

Για τους power users η Lenovo επέκτεινε το χαρτοφυλάκιο των AI-ready workstations της, με πρώτο το επανασχεδιασμένο ThinkPad™ P16 Gen 3, αλλά και τα αναβαθμισμένα ThinkPad P1 Gen 8, P16v Gen 3, P16s i Gen 4 και P14s i Gen 6. Πρόκειται για διαμορφώσιμα workstations με επιλογές υψηλής απόδοσης, που έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν τόσο την ανάπτυξη AI, όσο και δημιουργικές ροές εργασίας υψηλής απόδοσης.

Επίσης νέα, είναι η επιλογή χρώματος Glacier White για το ThinkPad X9 Aura Edition, έναν από τους υπολογιστές Copilot+ της Lenovo με ενισχυμένο AI, που θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένη διαθεσιμότητα, τόσο σε 14 όσο και σε 15 ίντσες.

Για να υποστηρίξει το multitasking και την απόλυτη παραγωγικότητα, η Lenovo παρουσίασε το ThinkVision™ P40WD-40, μια κυρτή ultrawide οθόνη 39,7 ιντσών με ανάλυση 5120x2160, συνδεσιμότητα με Thunderbolt™ 4 και ενεργειακά αποδοτική σχεδίαση που συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Τέλος, σήμερα παρουσιάστηκε το ανανεωμένο χαρτοφυλάκιο ThinkPad Smart Dock, που περιλαμβάνει το Thunderbolt™ 5 Smart Dock 7500 το όποιο προσφέρει απόδοση υψηλής ταχύτητας, διαχείριση συσκευών με βάση το cloud και υποστήριξη για έως τέσσερις οθόνες υψηλού ρυθμού ανανέωσης. Το Magic Bay HUD για το ThinkBook, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ως Tiko Pro concept νωρίτερα φέτος, θα είναι σύντομα διαθέσιμο σε επιλεγμένες αγορές.

Για να βοηθήσει τους πελάτες της να επιταχύνουν την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, η Lenovo δοκιμάζει πιλοτικά την ανάπτυξη on-device AI Assistants μέσω του προγράμματος υπηρεσιών AI Fast Start, αξιοποιώντας το AI Assistant Builder της Intel. Το πιλοτικό πρόγραμμα αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο η προσέγγιση της Lenovo – η οποία βασίζεται στις υπηρεσίες - μπορεί να βοηθήσει οργανισμούς σε τομείς όπως οι εκδόσεις, η υγειονομική περίθαλψη και ο χρηματοοικονομικός κλάδος να αναπτύξουν γρήγορα προσαρμοσμένες λύσεις AI, πάντα με προτεραιότητα στην προστασία των δεδομένων.

Για το πλήρες δελτίο τύπου, δείτε εδώ.

AI για καταναλωτές: δημιουργικότητα, φορητότητα και καθηλωτικές εμπειρίες παιχνιδιού

Για τους PC gamers, η Lenovo επέκτεινε το χαρτοφυλάκιο Legion, παρουσιάζοντας το νέο Lenovo Legion Go (8,8", 2) gaming PC παλάμης, με βελτιωμένα χειριστήρια TrueStrike, οθόνη OLED και διευρυμένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Ανακοινώθηκαν επίσης το Legion Pro 7 (16", 10), το LOQ Tower 26ADR10 και τρεις νέες οθόνες gaming Legion Pro OLED (32UD-10, 27UD-10 και 27Q-10) που συνδυάζουν γρήγορους ρυθμούς ανανέωσης με εξαιρετικά γραφικά PureSight.

Μια δωρεάν ενημέρωση λογισμικού 3D Mode έρχεται επίσης στα Legion Glasses Gen 2, προσφέροντας καθηλωτικό gameplay σε περισσότερους από 20 τίτλους, που είναι διαθέσιμοι στους χρήστες Legion Go και Legion laptop.

Για να απλοποιήσει την καθημερινή δημιουργία περιεχομένου, η Lenovo παρουσίασε επίσης το FlickLift, μια έξυπνη εφαρμογή επεξεργασίας εικόνας για συσκευές Yoga και IdeaPad που χρησιμοποιεί AI για την αφαίρεση φόντου, τη βελτίωση της ευκρίνειας και τον εξορθολογισμό της επεξεργασίας εικόνων από διαφορετικές εφαρμογές.

Εκτός από τα gaming προϊόντα, η Lenovo παρουσίασε νέα tablet και αξεσουάρ με τεχνητή νοημοσύνη που προσφέρουν εξίσου ισχύ, φορητότητα και εξατομίκευση. Το νέο Yoga Tab έχει σχεδιαστεί για επαγγελματίες δημιουργούς και digital natives, και περιλαμβάνει οθόνη 3.2K PureSight Pro, υβριδικές λειτουργίες AI on-device και υποστήριξη για το Lenovo Tab Pen Pro με την προηγμένη λειτουργικότητα sketch-to-image. Μαζί παρουσιάστηκε το εξαιρετικά ελαφρύ Idea Tab Plus, το οποίο παρέχει εργαλεία AI όπως Smart Notes, Circle to Search και ενσωμάτωση Gemini σε πολύχρωμο και φορητό σχεδιασμό.

Για το πλήρες δελτίο τύπου, δείτε εδώ.

AI για όλους: Μια πιο έξυπνη, εξατομικευμένη εμπειρία smartphone

Η Motorola παρουσίασε νέες προσθήκες στο χαρτοφυλάκιο smartphone της, προσφέροντας έξυπνες εμπειρίες, εξαιρετικό σχεδιασμό και ισχυρή απόδοση σε πολλαπλές κατηγορίες τιμών.

Πρώτο στη σειρά είναι το motorola edge 60 neo, μια κομψή συσκευή που διαθέτει moto ai, τη σουίτα AI της Motorola που βελτιώνει τις φωτογραφίες, ενώ απογειώνει την παραγωγικότητα και τη χρηστικότητα. Σε συνδυασμό με ένα κορυφαίο σύστημα τριπλής κάμερας που διαθέτει αισθητήρα Sony LYTIA™ και ειδικό τηλεφακό, το edge 60 neo προσφέρει μια εξατομικευμένη, διαισθητική εμπειρία από τη λήψη φωτογραφίας ή video, έως τις απλές συνομιλίες.

Η Motorola παρουσίασε επίσης το moto g06 και το moto g06 power, που προσφέρουν εξαιρετικά χαρακτηριστικά στην οικονομική κατηγορία τιμής. Και τα δύο διαθέτουν εκτεταμένες οθόνες 6,88", συστήματα κάμερας 50MP με τεχνολογία AI, καθηλωτικό ήχο Dolby Atmos® και Circle to Search με το Google. Η ισχύς του moto g06 περιλαμβάνει μια κορυφαία μπαταρία 7000mAh - για έως και 2,5 ημέρες αδιάλειπτης χρήσης, ενώ και τα δύο μοντέλα υποστηρίζουν γρήγορη απόδοση και γενναιόδωρες επιλογές αποθήκευσης, με έως και 12GB RAM (με RAM Boost) και 256GB αποθηκευτικό χώρο.

Για το πλήρες δελτίο τύπου της Motorola, δείτε εδώ.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με όλες τις ανακοινώσεις από το Lenovo Innovation World στην IFA 2025 – όπου θα βρείτε πλήρη στοιχεία για τις προδιαγραφές των προϊόντων, εικόνες και επιπρόσθετα στοιχεία - επισκεφθείτε το επίσημο press kit στη διεύθυνση: news.lenovo.com/press-kits/innovation-world-2025/.