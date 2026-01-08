Η Lavipharm Ανάμεσα Στους Κορυφαίους Εργοδότες Με Την Πιστοποίηση Great Place To Work® 

Η Lavipharm ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την πιστοποίησή της ως Great Place to Work®, μια τιμητική διάκριση που έλαβε για πρώτη φορά και επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Ομίλου της στη διαμόρφωση ενός θετικού εργασιακού περιβάλλοντος που βασίζεται στη συνεργασία, την εμπιστοσύνη και την καινοτομία.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αποδίδεται αποκλειστικά βάσει των ανώνυμων απαντήσεων των εργαζομένων, όπως αυτές καταγράφονται στην έρευνα του διεθνούς οργανισμού Great Place to Work®. Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πλέον διακρίσεις στον τομέα του εργασιακού περιβάλλοντος και απονέμεται σε εταιρείες που προάγουν την αξιοπιστία, τον αμοιβαίο σεβασμό και τις ίσες ευκαιρίες για όλους.

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lavipharm, κ. Τηλέμαχος Λαβίδας: «Είναι τιμή και χαρά για όλους μας στη Lavipharm να πιστοποιούμαστε ως Great Place to Work®. Η διάκριση αυτή ανήκει στους ανθρώπους μας, που με τη δέσμευση, τη συνέπεια και την αφοσίωσή τους δημιουργούν καθημερινά ένα εργασιακό περιβάλλον υψηλής ποιότητας. Η εμπιστοσύνη και η ενεργή συμμετοχή τους αποτελούν θεμέλιο της κουλτούρας μας και κινητήρια δύναμη για τη συνεχή πρόοδο της εταιρείας μας».