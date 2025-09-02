Η Kraft Heinz θα χωριστεί σε δύο εταιρείες: η μία θα επικεντρωθεί στα είδη παντοπωλείου και η άλλη στα αλείμματα και τις σάλτσες διαλύοντας έναν γίγαντα συσκευασμένων προϊόντων που ποτέ δεν πέτυχε την αναμενόμενη ανάπτυξη από τη σύστασή του, πριν από μια δεκαετία.

Η απόσχιση, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2026, ακολουθεί το κύμα αναδιατάξεων μεταξύ μεγάλων παγκόσμιων καταναλωτικών εταιρειών που επανεξετάζουν τις δομές τους λόγω υποτονικών πωλήσεων, μειωμένων αποτιμήσεων και δασμών.

Η Wall Street προέβλεψε τη διάλυση μετά την ανακοίνωση της εταιρείας τον Μάιο για αναζήτηση ευκαιριών αύξησης αξίας για τους μετόχους. Παράλληλα, οι μετοχές της Kraft Heinz υποχώρησαν κατά 6% στις πρωινές συναλλαγές, εν μέσω ευρύτερης ρευστοποίησης.

Η συγχώνευση του 2015, με τη συμμετοχή της Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ και της βραζιλιάνικης 3G Capital, είχε στόχο τη μείωση κόστους και την ανάπτυξη εμβληματικής μάρκας, όπως Heinz, Jell-O και Philadelphia. Ωστόσο, οι μετοχές έχουν χάσει περίπου το 60% της αξίας τους, καθώς οι καταναλωτές περιόρισαν τις δαπάνες μετά την πανδημία.

Ο Μπάφετ δήλωσε ότι ήταν «απογοητευμένος», σημειώνοντας πως η διάλυση δεν θα λύσει από μόνη της τα προβλήματα της εταιρείας. Τον περασμένο μήνα, η Berkshire υπέστη απομείωση 3,76 δισ. δολαρίων για το μερίδιό της, που ανέρχεται σε 27,4%.

Ο Miguel Patricio, εκτελεστικός πρόεδρος της Kraft Heinz, τόνισε ότι η τρέχουσα δομή δυσκολεύει την κατανομή κεφαλαίων και την ενίσχυση των πιο υποσχόμενων τομέων. Η εταιρεία ανακοίνωσε ζημίες απομείωσης ύψους 9,3 δισ. δολαρίων το δεύτερο τρίμηνο.

Η αναλυτής Suzy Davidkhanian προειδοποίησε ότι η διάλυση μπορεί να δώσει μόνο προσωρινή οικονομική ώθηση, εκτός αν οι νέες εταιρείες επενδύσουν στην καινοτομία και αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό από ιδιωτικές ετικέτες.

Ο διαχωρισμός θα επιτρέψει καλύτερη κατανομή πόρων σε κάθε μάρκα.

Η νέα εταιρεία σάλτσες και αλείμματα θα περιλαμβάνει Heinz, Philadelphia και Kraft Mac & Cheese, με πωλήσεις 15,4 δισ. δολαρίων το 2024, ενώ η μονάδα επεξεργασμένων τροφίμων και έτοιμων γευμάτων θα περιλαμβάνει Oscar Mayer και Lunchables, με πωλήσεις 10,4 δισ. δολαρίων.

Της μονάδας παντοπωλείων θα ηγηθεί ο Carlos Abrams-Rivera, ενώ η εταιρεία αναζητά διευθύνοντα σύμβουλο για τη μονάδα σαλτσών.