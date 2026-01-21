Η κόντρα του Ίλον Μασκ με την Ryanair ενισχύει τις κρατήσεις για την αεροπορική

Συνέχεια στην κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ του επικεφαλής της Ryanair Μάικλ Ο'Λίρι και του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, Ίλον Μασκ, δόθηκε την Τετάρτη εν μέσω μιας αντιπαράθεσης που ενισχύει τις κρατήσεις της αεροπορικής εταιρείας.

Όπως σημείωσε το Reuters, η ένταση μεταξύ των δύο ξεκίνησε όταν ο Ο'Λίρι απέκλεισε τη χρήση των υπηρεσιών internet της Starlink του Μασκ από το στόλο της Ryanair.

Ο Ο'Λίρι χαρακτήρισε «ηλίθιο» τον Μασκ, με τον τελευταίο να απαντά και να χαρακτηρίζει τον επικεφαλής της Ryanair ως «έναν ανυπόφορο λογιστή».

Ο Μασκ πρότεινε τότε να αγοράσει την μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης σε αριθμό επιβατών και να «βάλει κάποιον που το πραγματικό του όνομα είναι Ryan να την διευθύνει».

Δημοσίευσε μια δημοσκόπηση στο X και ζήτησε από τους οπαδούς του να ψηφίσουν για το σχέδιο. Περίπου τα τρία τέταρτα το ενέκριναν.

«Ξέσπασμα του Twitter» και αύξηση κρατήσεων

Ο Ο'Λίρι δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η Ryanair θα ήταν μια καλή επένδυση για τον Μασκ, αλλά πρόσθεσε ότι οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιορίζουν την ξένη ιδιοκτησία των αεροπορικών εταιρειών σημαίνουν ότι μια εξαγορά είναι αδύνατη.

«Αν θέλει να επενδύσει στη Ryanair, θα θεωρούσαμε ότι είναι μια πολύ καλή επένδυση, σίγουρα μια σημαντικά καλύτερη επένδυση από τα οικονομικά οφέλη που αποκομίζει από το X», είπε ο Ο'Λίρι, χλευάζοντας τον Μασκ για την απόδοση της social media πλατφόρμας του.

Αναφερόμενος σε αυτό που ονόμασε «ξέσπασμα του Twitter (Twitter tantrum) του Μασκ, ο Ο'Λίρι είπε ότι η δημοσιότητα έδινε μια «υπέροχη ώθηση» στις κρατήσεις.

«Έχουν αυξηθεί κατά 2% ή 3% τα τελευταία πέντε ημέρες, κάτι που, δεδομένου του όγκου μας, είναι μια πολύ σημαντική ώθηση», είπε.

Ο Ο'Λίρι δήλωσε ότι είχε συνομιλίες με την Starlink για 12 μήνες, καθώς εξέταζε το ενδεχόμενο να ενεργοποιήσει το WiFi εν πτήσει, αλλά το κόστος ήταν πολύ υψηλό για τη Ryanair. Είπε ότι αναζητούσε έναν πάροχο πρόθυμο να επενδύσει στην εγκατάσταση και ότι οι δύο πλευρές διαφωνούσαν έντονα σχετικά με τον αριθμό των επιβατών που θα πλήρωναν για την πρόσβαση.