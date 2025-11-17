Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων ανανεώνει τη συνεργασία της με την Ε.Σ.Α.Π. για 13η χρονιά

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων ανανεώνει για ακόμη μία χρονιά τη συνεργασία της με την Ένωση Σωματείων Αμειβομένων Πετοσφαιριστών (Ε.Σ.Α.Π.), ενισχύοντας τον ελληνικό αθλητισμό και υποστηρίζοντας έμπρακτα την ανάπτυξη και προβολή του ελληνικού βόλεϊ. Μέσα από αυτή τη συνέργεια, η εταιρεία προάγει τις αξίες της ομαδικότητας, του ευ αγωνίζεσθαι και της έμπνευσης που πηγάζει από τον αθλητισμό.

Η συνεργασία που ξεκίνησε το 2012, αποτελεί πλέον ορόσημο για τον χώρο του ελληνικού βόλεϊ, καθώς η διαχρονική υποστήριξη της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ενδυνάμωση του πρωταθλήματος. Το μήνυμα είναι σαφές: η συνέπεια, η αφοσίωση και η στήριξη της εταιρείας για τον αθλητισμό συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν, εμπνέοντας και καθοδηγώντας κάθε γενιά αθλητών.

Λίγα λόγια για την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε.

Από το 1990, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. διαμορφώνει το μέλλον του φυσικού μεταλλικού νερού και των αναψυκτικών στην Ελλάδα. Με 7 πηγές νερού, 4 υπερσύγχρονα εργοστάσια και δυναμικότητα παραγωγής 677.700 φιαλών/ώρα, η εταιρεία συνδυάζει την παράδοση με την καινοτομία για να προσφέρει κορυφαίας ποιότητας προϊόντα. Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, προερχόμενο από την προστατευόμενη περιοχή NATURA, είναι η #1 επιλογή στην ελληνική αγορά. Δίπλα του, τα φυσικά μεταλλικά νερά ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ, ΙΡΙΣ, και το premium μ. Artisan, καλύπτουν κάθε ανάγκη των καταναλωτών που αναζητούν αγνότητα και εξαιρετική ποιότητα. Πιστή στη δέσμευσή της για ποιότητα, καινοτομία και βιωσιμότητα, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων συνεχίζει να ηγείται, διατηρώντας τη φύση και την υγεία στο επίκεντρο κάθε της δραστηριότητας. Από το 2024, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, η εταιρεία υλοποιεί ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο ύψους 62,8 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».