Η ΙΚΕΑ υποδέχεται τις γιορτές με νέα προϊόντα που γεμίζουν με φως και έμπνευση το σπίτι

Οι γιορτές πλησιάζουν και αποτελούν την ιδανική αφορμή για να έρθετε πιο κοντά με τους αγαπημένους σας. Η ΙΚΕΑ, εταιρεία του Ομίλου Fourlis, υποδέχεται τη φετινή γιορτινή περίοδο με μία νέα συλλογή προϊόντων για να δημιουργήσετε το απόλυτο γιορτινό σκηνικό στο σπίτι σας.

Από τη διακόσμηση και τον φωτισμό, μέχρι τις λιχουδιές και τις μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά, η ΙΚΕΑ προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να μετατρέψετε τον χώρο σας σε έναν μαγικό προορισμό γεμάτο θαλπωρή και στιλ.

Φέτος, η ΙΚΕΑ σας καλεί να ανακαλύψετε τι τύπος Χριστουγέννων είστε – λευκά, πολύχρωμα ή παιχνιδιάρικα. Κάθε προσέγγιση αφηγείται μια διαφορετική ιστορία, εμπνευσμένη από τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των γιορτών. Για όσους ονειρεύονται λευκά Χριστούγεννα, τα φωτεινά αστέρια, τα κηροπήγια σε σχήμα νιφάδας και τα διακοσμητικά δέντρα με απαλές γιρλάντες φωτισμού δημιουργούν μια ατμόσφαιρα γαλήνης και κομψότητας. Αν προτιμάτε το παραδοσιακό, τα στολίδια με έντονα χρώματα και παιχνιδιάρικα σχέδια, τα κεριά με άρωμα κανέλας, τα καρό τραπεζομάντηλα και τα κεραμικά δοχεία γεμίζουν τον χώρο με ζεστασιά και νοσταλγία. Για τους πιο τολμηρούς, οι δημιουργίες με έντονα σχήματα, καμπύλες και φωτεινά χρώματα χαρίζουν μια φρέσκια, μοντέρνα ματιά στη γιορτινή διακόσμηση.

Η ΙΚΕΑ συνεργάζεται και φέτος με σημαντικούς δημιουργούς που δίνουν τη δική τους υπογραφή στη γιορτινή περίοδο. Ο Σουηδός σχεδιαστής Gustaf Westman αντλεί έμπνευση από τη χαρά και τη φαντασία των παιδικών Χριστουγέννων, δημιουργώντας αντικείμενα με παιχνιδιάρικα σχήματα και έντονα χρώματα. Η Evelina Kroon, γνωστή για την καλλιτεχνική της ματιά και την έντονη χρωματική της παλέτα, δίνει νέα διάσταση στην παραδοσιακή αισθητική, ενώ η Katie Kirk, εικονογράφος από τη Μινεάπολη, προσθέτει χαρούμενα μοτίβα και σχέδια εμπνευσμένα από τη λαϊκή τέχνη, ιδανικά για το τύλιγμα των δώρων και τη διακόσμηση των χώρων.

Από τις φωτεινές γιρλάντες και τα αστέρια που κρέμονται από το ταβάνι, μέχρι τα χειροποίητα στολίδια, τα γιορτινά τραπεζομάντηλα και τα σετ σερβιρίσματος με λεπτομέρειες χρυσού, κάθε στοιχείο της συλλογής είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει ζεστασιά, λάμψη και εορταστική αρμονία. Οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά: ένα κερί σε γυάλινο δοχείο με αρωματικές νότες, μια πιατέλα με μπισκότα πιπερόριζας ή ένα φωτιστικό σε σχήμα αστέρι που φωτίζει τις χειμωνιάτικες νύχτες.

Τα Χριστούγεννα, όμως, δεν είναι μόνο διακόσμηση, αλλά και γεύση. Η ΙΚΕΑ φέρνει γιορτινές λιχουδιές που θα ενθουσιάσουν μικρούς και μεγάλους. Σπιτάκια και δεντράκια πιπερόριζας, πραλίνες, μπισκότα με άρωμα κανέλας και αρωματισμένα ποτά φρούτων ολοκληρώνουν την εμπειρία και κάνουν κάθε τραπέζι ακόμα πιο απολαυστικό.

Κάθε αντικείμενο είναι σχεδιασμένο για να φέρει στο σπίτι σας τη μαγεία των Χριστουγέννων με χαρά, δημιουργικότητα και σκανδιναβική απλότητα. Η ΙΚΕΑ σας προσκαλεί να δημιουργήσετε τις πιο όμορφες γιορτινές αναμνήσεις και να γεμίσετε το σπίτι σας με φως, χαμόγελα και αγάπη.

Ανακαλύψτε τα χριστουγεννιάτικα προϊόντα στα καταστήματα ΙΚΕΑ και στο IKEA.gr.

