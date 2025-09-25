Η ΙΚΕΑ παρουσιάζει τη συλλεκτική σειρά OMMJÄNGE: Παράδοση που ζωντανεύει στο σύγχρονο σπίτι

Η ΙΚΕΑ συνεχίζει να αντλεί έμπνευση από τη σουηδική παράδοση και να της δίνει νέα ζωή στο σύγχρονο σπίτι, μέσα από δημιουργίες που συνδυάζουν λειτουργικότητα και αισθητική. Η νέα συλλεκτική σειρά OMMJÄNGE, αποτελεί μια σύγχρονη απόδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Σουηδίας, γεφυρώνοντας το παρελθόν με το παρόν.

Η σειρά OMMJÄNGE είναι ένας φόρος τιμής στη σουηδική λαϊκή τέχνη του 19ου αιώνα, γνωστή για την προσοχή στη λεπτομέρεια, τις χειροποίητες τεχνικές και τα ζωντανά χρώματα. Μέσα από τον συνδυασμό παραδοσιακής χειροτεχνίας και σύγχρονου σχεδιασμού, η συλλογή επαναφέρει τις αξίες της απλότητας, της ανθεκτικότητας και της λειτουργικότητας, δίνοντάς τους θέση στην καθημερινή ζωή μας σήμερα.

Η συλλογή περιλαμβάνει χειροποίητα αντικείμενα για το σπίτι με έμφαση στην ποιότητα των υλικών, όπως μασίφ ξύλο πεύκου, μαλλί, κεραμικό και γυαλί. Κάθε κομμάτι φέρει τη σφραγίδα της παραδοσιακής σουηδικής λαϊκής τέχνης, ενώ ταυτόχρονα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σύγχρονου τρόπου ζωής, προσφέροντας χρηστικότητα και υψηλή αισθητική.

Χρώματα, σχήματα και έξυπνες λύσεις συνθέτουν την ξεχωριστή συλλογή OMMJÄNGE. Οι ξύλινοι δίσκοι είναι εμπνευσμένοι από τα παραδοσιακά σουηδικά κουτιά “svepask”, σε σχήμα σταγόνας με εργονομικές λεπτομέρειες που κάνουν τη μεταφορά και την αποθήκευσή τους εύκολη και διακοσμητικά ευέλικτη. Ο πάγκος με αποθηκευτικό χώρο συνδυάζει την πρακτικότητα των μπαούλων του 19ου αιώνα με μοντέρνα μοτίβα και τη δυνατότητα αλλαγής του κλεισίματος ή του υφάσματος, ενώ το ντουλάπι με καμπύλες παραπέμπει στα διακοσμητικά έπιπλα αποθήκευσης της εποχής, προσφέροντας κομψότητα και λειτουργικότητα. Το τραπέζι με πτυσσόμενα φύλλα αναβιώνει την ιδέα της ευέλικτης επίπλωσης για μικρούς χώρους, ενώ η καρέκλα με ελαφρώς κεκλιμένη πλάτη και ενισχυμένη κατασκευή εξασφαλίζει άνεση και στιλιστική λεπτομέρεια. Το τριγωνικό σκαμπό, μικρό και ελαφρύ, εμπνέεται από παραδοσιακά σκαμνιά και προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε σημείο του σπιτιού.

Έμπνευση για τις σχεδιάστριες Maria Vinka και Matilda Hunyadi αποτέλεσε ένας πίνακας του 1846 που απεικονίζει μια νύφη στη σουηδική εξοχή. Το μαύρο νυφικό, τα κόκκινα τριαντάφυλλα και τα γεωμετρικά μοτίβα του έργου αποτέλεσαν τη δημιουργική βάση για τη σειρά OMMJÄNGE.

Με αυτήν τη συλλογή, η ΙΚΕΑ δείχνει πως οι αξίες και οι ιδέες του παρελθόντος μπορούν να εμπνεύσουν λύσεις για το σήμερα – πάντα με το γνωστό σκανδιναβικό πνεύμα απλότητας, ανθεκτικότητας και ζεστασιάς.

Ανακαλύψτε τη νέα συλλεκτική σειρά OMMJÄNGE, στα καταστήματα ΙΚΕΑ και στο ΙΚΕΑ.gr.